Lợi nhuận vượt kế hoạch năm, Ninh Vân Bay vẫn còn khoản lỗ lũy kế 662 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (Ninh Vân Bay, HOSE: NVT) ghi nhận doanh thu thuần đạt 155 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán tăng lên 57 tỷ đồng, song lợi nhuận gộp đạt 97 tỷ đồng, cao hơn cùng kỳ.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính đạt 2 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính ở mức 5 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng lên 19 tỷ đồng, còn chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 26 tỷ đồng.

Sau khi trừ các khoản chi phí, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 49 tỷ đồng, tăng so với mức 34 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, hoạt động khác ghi nhận khoản lỗ 634 triệu đồng, khiến lợi nhuận kế toán trước thuế còn 49 tỷ đồng.

Kết thúc quý III, Ninh Vân Bay báo lãi sau thuế hợp nhất 37 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2025.

Giải trình về kết quả này, doanh nghiệp cho biết hoạt động kinh doanh tại các khu nghỉ dưỡng trong quý III tăng trưởng mạnh, giúp các công ty con đạt kết quả tích cực cả về doanh thu và lợi nhuận. Nhờ đó, lợi nhuận của Ninh Vân Bay trong quý III/2026 tiếp tục cải thiện so với cùng kỳ năm trước.

Ninh Vân Bay vượt kế hoạch lợi nhuận năm sau 9 tháng (Ảnh: NVT).

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của Ninh Vân Bay đạt 452 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 106 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước đạt 66 tỷ đồng.

Năm 2026, Ninh Vân Bay đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 496 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 80 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng doanh nghiệp đã hoàn thành 91% kế hoạch doanh thu và vượt 33% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Ninh Vân Bay đạt 1.105 tỷ đồng, tăng 23 tỷ đồng so với đầu năm. Điểm đáng chú ý nằm ở sự dịch chuyển giữa hai nhóm tài sản. Tài sản ngắn hạn tăng lên 233 tỷ đồng, trong khi tài sản dài hạn giảm xuống 871 tỷ đồng.

Trong cơ cấu tài sản ngắn hạn, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 75 tỷ đồng. Tuy nhiên, lượng tiền mặt giảm xuống 25 tỷ đồng vào cuối tháng 9. Ngược lại, các khoản tương đương tiền tăng từ 39 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng.

Đáng chú ý hơn, đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 109 tỷ đồng, tăng so với mức đầu năm. Toàn bộ khoản mục này là tiền gửi có kỳ hạn.

Các khoản phải thu ngắn hạn đạt 23 tỷ đồng. Trong đó, khoản trả trước cho người bán chiếm 21 tỷ đồng, còn phải thu ngắn hạn của khách hàng ở mức 6 tỷ đồng. Hàng tồn kho đạt 14 tỷ đồng, tăng so với đầu năm.

Ở chiều ngược lại, tài sản dài hạn chiếm gần 79% tổng tài sản, dù giảm so với đầu năm. Tài sản cố định đạt 501 tỷ đồng, trong đó tài sản cố định hữu hình có giá trị còn lại 188 tỷ đồng, còn tài sản cố định vô hình đạt 312 tỷ đồng.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang đạt 115 tỷ đồng, tăng so với mức 109 tỷ đồng đầu năm. Bên cạnh đó, tài sản dài hạn khác đạt 197 tỷ đồng và đầu tư tài chính dài hạn đạt 36 tỷ đồng, trong đó khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn chiếm 29 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối quý III, tổng nợ phải trả của Ninh Vân Bay đạt 486 tỷ đồng, giảm 40 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn giảm từ 144 tỷ đồng xuống 129 tỷ đồng, còn nợ dài hạn giảm xuống 356 tỷ đồng.

Dư nợ vay ngắn hạn ở mức 24 tỷ đồng, gần như không thay đổi so với đầu năm. Trong khi đó, vay dài hạn giảm xuống 173 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu cuối tháng 9 đạt 618 tỷ đồng, tăng so với mức 554 tỷ đồng đầu năm.

Vốn góp của chủ sở hữu giữ nguyên ở mức 905 tỷ đồng, trong khi lỗ lũy kế giảm xuống còn 662 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối phát sinh trong kỳ đạt 41 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên ngày 2/11 cổ phiếu NVT của Ninh Vân Bay ở mức 7.750 đồng/cổ phiếu, giảm 1,9% với khối lượng giao dịch đạt 500 cổ phiếu.