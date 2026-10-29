Lợi nhuận Vinpearl tăng hơn 6 lần sau 9 tháng đầu năm 2026

CTCP Vinpearl (HOSE: VPL) ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 10.686 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.829 tỷ đồng, cao gấp 6,6 lần cùng kỳ và tương đương 94,3% kế hoạch cả năm.

Riêng quý III/2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 3.892 tỷ đồng, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, giá vốn tăng nhanh hơn doanh thu khiến lợi nhuận gộp chỉ đạt 917 tỷ đồng, tăng gần 12%. Biên lợi nhuận gộp theo đó giảm từ 26,4% xuống 23,6%.

Mảng khách sạn và vui chơi giải trí tiếp tục đóng góp phần lớn doanh thu, đạt 3.575 tỷ đồng trong quý, tăng 15,9%. Bên cạnh đó, hoạt động chuyển nhượng bất động sản ghi nhận 305 tỷ đồng doanh thu, so với khoảng 10 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, mảng này có biên lợi nhuận gộp tương đối thấp, khoảng 10%.

Mảng khách sạn và vui chơi giải trí tiếp tục đóng góp phần lớn doanh thu Vinpearl (Ảnh: VPL).

Điểm đáng chú ý trong kết quả quý III/2026 là sự gia tăng của doanh thu tài chính, đạt 813 tỷ đồng, cao hơn 63% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí tài chính giảm 52,6% còn 237 tỷ đồng; chi phí bán hàng cũng giảm hơn 32% xuống 147 tỷ đồng.

Nhờ đó, lợi nhuận trước thuế đạt 766 tỷ đồng, gấp hơn 5 lần cùng kỳ, còn lợi nhuận sau thuế đạt 649 tỷ đồng, tăng gần 283%.

Thu nhập tài chính sau khi trừ chi phí tương ứng khoảng 576 tỷ đồng, chiếm khoảng 75% lợi nhuận trước thuế quý III/2026. Riêng lãi tiền gửi và cho vay đạt khoảng 676 tỷ đồng. Trong bối cảnh Vinpearl có dư cho vay các công ty trong tập đoàn khoảng 25.961 tỷ đồng, đây nhiều khả năng là nguồn chính của khoản lãi này.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Vinpearl đạt 129.009 tỷ đồng, tăng 48% so với đầu năm. Tiền và tương đương tiền tại cuối tháng 9/2026 còn 834 tỷ đồng.

Một trong những biến động lớn nhất là hàng tồn kho tăng từ 5.491 tỷ đồng lên 23.413 tỷ đồng, chủ yếu do bất động sản đang xây dựng tăng mạnh.

Khoản người mua trả tiền trước cũng tăng lên 22.446 tỷ đồng, trong đó tiền trả trước liên quan đến bất động sản chiếm phần lớn. Diễn biến này cho thấy hoạt động phát triển và kinh doanh bất động sản đang chiếm vị trí lớn hơn trong cơ cấu tài sản của doanh nghiệp.

Ở chiều nguồn vốn, tổng dư nợ vay và trái phiếu đạt khoảng 22.118 tỷ đồng, gần gấp đôi đầu năm. Vốn chủ sở hữu đạt 46.010 tỷ đồng, tăng khoảng 26%. Trong 9 tháng, doanh nghiệp ghi nhận 6.583 tỷ đồng từ phát hành cổ phiếu ưu đãi, góp phần bổ sung nguồn vốn.

Dòng tiền kinh doanh trong kỳ âm 4.207 tỷ đồng, trong khi dòng tiền đầu tư âm gần 12.990 tỷ đồng. Ngược lại, dòng tiền tài chính dương 16.568 tỷ đồng, chủ yếu nhờ các khoản vay mới và nguồn vốn huy động.

Theo kế hoạch trình Đại hội đồng cổ đông năm 2026, Vinpearl dự kiến triển khai quần thể tại Mỹ Lâm (Tuyên Quang), kết hợp nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và chăm sóc sức khỏe. Đây là một trong những hướng mở rộng danh mục sản phẩm du lịch của doanh nghiệp bên cạnh hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng và công viên giải trí hiện hữu.