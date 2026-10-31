Lợi nhuận Vietnam Airlines giảm mạnh do tốn thêm 4.300 tỷ cho xăng dầu

Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines (HoSE: HVN) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 39.168 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước.

Trong cơ cấu doanh thu, mảng vận tải hàng không mang về hơn 27.635 tỷ đồng, tăng 15%. Trong đó, doanh thu vận chuyển hành khách và hành lý đạt 24.316 tỷ đồng, tăng 13%; doanh thu vận chuyển hàng hóa, bưu kiện đạt 2.774 tỷ đồng, tăng 42%.

Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng nhanh hơn doanh thu, ở mức 36%, lên 36.212 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp của hãng giảm 25%, còn 2.867 tỷ đồng.

Biên lợi nhuận gộp theo đó thu hẹp từ khoảng 12,5% trong quý III/2025 xuống còn 7,3% trong quý III năm nay. Điều này cho thấy áp lực chi phí đầu vào đang ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả khai thác của hãng hàng không quốc gia.

Sau khi trừ các khoản chi phí và thuế, Vietnam Airlines ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất gần 320 tỷ đồng, giảm hơn 56% so với mức 732 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Dù vậy, kết quả này đã cải thiện so với khoản lỗ hơn 606 tỷ đồng trong quý II/2026.

Chi phí nhiên liệu tăng thêm 4.360 tỷ đồng

Theo giải trình của Vietnam Airlines, biến động giá nhiên liệu do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông đã tác động bất lợi đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong quý II và quý III năm nay.

Đáng chú ý, tại báo cáo tài chính riêng, chi phí nhiên liệu của công ty mẹ tăng gần 4.360 tỷ đồng, tương đương 61,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, tổng doanh thu và thu nhập khác của công ty mẹ chỉ tăng 15%, tương ứng tăng 3.785 tỷ đồng. Riêng doanh thu cung cấp dịch vụ quốc tế tăng gần 27%, nhưng doanh thu nội địa giảm 8,4%.

Tổng chi phí của công ty mẹ tăng 18,4%, tương ứng tăng 4.482 tỷ đồng. Như vậy, riêng phần chi phí nhiên liệu tăng thêm đã vượt mức tăng doanh thu và thu nhập khác khoảng 575 tỷ đồng.

Hệ quả, công ty mẹ Vietnam Airlines chuyển từ lãi sau thuế 412 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái sang lỗ 284 tỷ đồng trong quý III năm nay.

Ở chiều ngược lại, một số khoản mục tài chính của doanh nghiệp có diễn biến tích cực. Doanh thu hoạt động tài chính trong quý đạt gần 634 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần cùng kỳ. Trong đó, lãi tiền gửi và tiền cho vay đạt 303 tỷ đồng, gấp gần 4,5 lần.

Chi phí tài chính giảm 41%, còn 526 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 3,5%, xuống gần 659 tỷ đồng. Tuy nhiên, những cải thiện này chưa đủ bù đắp áp lực từ giá vốn và hoạt động khai thác.

Lợi nhuận 9 tháng giảm gần 42%

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Vietnam Airlines ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 114.480 tỷ đồng, tăng 28,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, giá vốn tăng tới 38,6%, khiến lợi nhuận gộp giảm 21%, còn 11.789 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính đạt 1.504 tỷ đồng, tăng 52%, trong khi chi phí tài chính giảm 23,4%, còn 1.943 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của hãng đạt hơn 4.171 tỷ đồng, giảm gần 42% so với cùng kỳ.

Năm 2026, Vietnam Airlines đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 138.899 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 22 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, hãng đã thực hiện khoảng 82,4% kế hoạch doanh thu và vượt chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của Vietnam Airlines đạt 83.460 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm. Tổng nợ phải trả ở mức 73.211 tỷ đồng, tăng 10,5%.

Vốn chủ sở hữu đạt 10.249 tỷ đồng, tăng 52% so với đầu năm. Khoản lỗ lũy kế của doanh nghiệp cũng thu hẹp từ 26.686 tỷ đồng xuống 23.264 tỷ đồng.

Về hoạt động khai thác, trong 9 tháng đầu năm, Vietnam Airlines thực hiện hơn 122.000 chuyến bay, vận chuyển hơn 20 triệu lượt hành khách, tăng 4,3% so với cùng kỳ. Sản lượng vận chuyển hàng hóa, bưu kiện đạt 274.000 tấn, tăng 9%.