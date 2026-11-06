Lợi nhuận trước thuế của Vinatex hơn 1,4 nghìn tỷ đồng

Sản xuất hàng dệt may xuất khẩu tại Tổng Công ty May 10. (Ảnh: VĂN HOÀNG)

Ngày 6/11, lãnh đạo Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) cho biết, doanh thu thuần của đơn vị trong 9 tháng đạt 14.797 tỷ đồng, tăng 7,6% so cùng kỳ năm 2025. Trong đó, giá vốn hàng bán chỉ tăng 5,5%, giúp lợi nhuận gộp đạt 2.157,1 tỷ đồng, tăng 21,4%, tương ứng tăng thêm gần 381 tỷ đồng so cùng kỳ. Đây là một trong những chỉ dấu quan trọng về chất lượng tăng trưởng của doanh nghiệp.

Biên lợi nhuận gộp được cải thiện từ 12,9% lên 14,6%, tăng 1,66 điểm phần trăm. Đáng chú ý, lợi nhuận gộp tăng gần 381 tỷ đồng, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng lợi nhuận trước thuế khoảng 428 tỷ đồng. Kết quả tích cực không chỉ đến từ việc mở rộng quy mô doanh thu mà còn từ khả năng cải thiện hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Lãnh đạo Vinatex thông tin thêm, bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, hiệu quả quản trị tài chính tiếp tục đóng góp vào kết quả chung của tập đoàn. Trong 9 tháng, doanh thu hoạt động tài chính đạt 285,1 tỷ đồng, tăng 17,9% so cùng kỳ. Ngược lại, chi phí tài chính giảm từ 328,5 tỷ đồng xuống còn 263,4 tỷ đồng, tương ứng giảm gần 19,9%.

Nhờ đó, chênh lệch thu-chi tài chính chuyển từ âm 86,8 tỷ đồng sang dương 21,7 tỷ đồng, cải thiện gần 109 tỷ đồng so cùng kỳ. Đây là chuyển biến đáng chú ý trong bối cảnh chi phí vốn vẫn là áp lực đối với doanh nghiệp dệt may. Việc cải thiện cân đối tài chính cho thấy công tác quản trị dòng tiền, cơ cấu vốn và các khoản đầu tư tài chính đã phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao khả năng sinh lời của toàn hệ thống.

Sản xuất hàng may mặc xuất khẩu tại Tổng Công ty cổ phần Dệt may Nam Định. (Ảnh: VĂN HOÀNG)

Đối với chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp, tổng hai khoản mục đạt 1.189,8 tỷ đồng, tăng khoảng 4,8%, thấp hơn tốc độ tăng doanh thu. Tỷ lệ hai khoản chi phí này trên doanh thu thuần giảm từ 8,26% xuống 8,04%. Trong đó, chi phí bán hàng đạt 405,9 tỷ đồng, tăng 8,2%; chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 783,9 tỷ đồng, tăng khoảng 3,1%.

Việc chi phí quản lý tăng chậm hơn đáng kể so doanh thu cho thấy quy mô hoạt động được mở rộng mà không tạo ra áp lực tương ứng lên bộ máy quản lý. Đây là yếu tố quan trọng giúp đơn vị khai thác tốt hơn hiệu quả kinh tế theo quy mô, đồng thời duy trì khả năng kiểm soát chi phí trong bối cảnh giá cả đầu vào và chi phí lao động còn nhiều biến động. Nhờ sự cải thiện đồng thời từ hoạt động sản xuất kinh doanh và cân đối tài chính, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 9 tháng đạt 1.442,9 tỷ đồng, tăng 40,5% so cùng kỳ.

Đóng góp từ các công ty liên doanh, liên kết tiếp tục duy trì ở mức cao, với lợi nhuận đạt gần 454 tỷ đồng, bằng 31% lợi nhuận trước thuế hợp nhất, tiếp tục khẳng định vai trò của hệ thống liên doanh, liên kết trong cơ cấu lợi nhuận hợp nhất. Không chỉ tạo nguồn thu ổn định, các đơn vị này còn góp phần đa dạng hóa động lực tăng trưởng, giảm sự phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả kinh doanh trực tiếp của công ty mẹ và các đơn vị sản xuất. Trong bối cảnh yêu cầu sử dụng vốn ngày càng cao, việc phát huy hiệu quả các khoản đầu tư hiện hữu và tăng cường phối hợp trong toàn hệ thống sẽ tiếp tục là hướng đi quan trọng để gia tăng giá trị từ nguồn lực sẵn có.

Không chỉ tăng trưởng về lợi nhuận, tình hình dòng tiền và các chỉ số tài chính của Vinatex cũng ghi nhận chuyển biến tích cực. Tính đến hết quý III, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 2.132,3 tỷ đồng, gấp hơn 2,2 so cùng kỳ năm 2025. Đây là mức cải thiện đáng chú ý, cho thấy khả năng chuyển hóa kết quả kinh doanh thành dòng tiền thực tế được nâng cao.

Tổng Giám đốc Vinatex Cao Hữu Hiếu cho biết thêm, trong các ngành sản xuất chủ lực, ngành sợi tiếp tục là điểm sáng nổi bật với doanh thu đạt 6.661 tỷ đồng, tăng 15,9% so cùng kỳ và hoàn thành 78,1% kế hoạch năm. Lợi nhuận đạt 381,8 tỷ đồng, tăng 168,1%, tương đương 152,1% kế hoạch năm. Cả 12/12 đơn vị sợi đều có lợi nhuận dương và cải thiện hiệu quả so cùng kỳ.

Kết quả tích cực của ngành sợi được hỗ trợ bởi khả năng khai thác hiệu quả hệ thống thiết bị và năng lực tổ chức, điều hành sản xuất của các đơn vị, giúp tận dụng tốt lợi thế về biên giá bán-giá nguyên liệu, từ đó chuyển hóa cơ hội thị trường thành hiệu quả tài chính thực tế.

Đáng chú ý, cải thiện trong công tác quản trị sản xuất đóng góp thêm khoảng 27% lợi nhuận của ngành sợi. Điều này cho thấy hiệu quả kinh doanh không chỉ được thúc đẩy bởi yếu tố thị trường mà còn đến từ khả năng khai thác tốt hơn các nguồn lực sẵn có.

Nâng cao hiệu suất thiết bị, tổ chức sản xuất và quản trị nguồn lực đang trở thành những động lực quan trọng giúp các đơn vị cải thiện năng lực sinh lời. Tuy nhiên, lợi thế về biên giá bán-giá nguyên liệu khó có thể duy trì trong thời gian dài. Vì vậy, ngành sợi cần tiếp tục nâng cao năng suất, tối ưu hóa chi phí và cải thiện hiệu quả vận hành để duy trì khả năng cạnh tranh khi điều kiện thị trường thay đổi.

Ngành may tiếp tục giữ vai trò là lĩnh vực đóng góp lợi nhuận lớn nhất cho Vinatex. Trong 9 tháng, doanh thu hợp nhất ngành may đạt 5.853 tỷ đồng, tăng 2,7% so cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 679,2 tỷ đồng. Biên lợi nhuận trước thuế đạt 11,6%, cao hơn mức kế hoạch năm 10%. Kết quả này cho thấy ngành may vẫn duy trì khả năng sinh lời tốt trong bối cảnh thị trường xuất khẩu cạnh tranh gay gắt, yêu cầu của khách hàng ngày càng cao và áp lực về đơn giá, chi phí lao động gia tăng.

Tuy nhiên, tại một số đơn vị, doanh thu tăng nhưng biên lợi nhuận có xu hướng giảm, đặt ra yêu cầu chú trọng hơn đến chất lượng đơn hàng, cơ cấu khách hàng và năng suất lao động. Đặc biệt, các đơn hàng số lượng nhỏ, yêu cầu kỹ thuật cao có thể làm tăng chi phí chuyển đổi chuyền và ảnh hưởng đến năng suất. Do đó, mục tiêu của ngành may không chỉ là duy trì doanh thu mà còn phải nâng cao giá trị tạo ra trên mỗi giờ lao động, kiểm soát chi phí và cải thiện biên lợi nhuận.

“Sự kết hợp giữa tăng trưởng mạnh của ngành sợi và khả năng duy trì nguồn lợi nhuận lớn của ngành may đã tạo nền tảng quan trọng cho kết quả chung của tập đoàn; qua đó, giúp doanh nghiệp sớm hoàn thành các mục tiêu đề ra”, ông Cao Hữu Hiếu nhấn mạnh.