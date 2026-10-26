Lợi nhuận Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh 'bốc hơi' gần một nửa vì El Nino

Sản lượng điện giảm mạnh, lợi nhuận quý III lao dốc

Theo báo cáo tài chính, trong quý III/2026, Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (HOSE: VSH) ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 419 tỷ đồng, giảm 24,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong cùng kỳ, giá vốn hàng bán giảm từ 262,35 tỷ đồng xuống 227,03 tỷ đồng, giảm khoảng 13,5%. Do giá vốn giảm chậm hơn doanh thu, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp còn gần 192 tỷ đồng, giảm 34,6% so với cùng kỳ.

Theo giải trình từ VSH, sản lượng điện trong quý III đạt 313,99 triệu kWh, giảm 43,92% so với mức 559,94 triệu kWh cùng kỳ năm 2025. VSH cho biết lưu lượng nước về các nhà máy thủy điện giảm mạnh dưới tác động của tình hình El Niño, khiến doanh thu sản xuất điện giảm gần 137 tỷ đồng, tương ứng giảm 24,64%.

Chi phí sản xuất điện trong quý đạt 240,48 tỷ đồng, giảm 12,7% so với cùng kỳ. Kết quả lợi nhuận sản xuất điện trong quý III/2026 giảm 36,36% từ 280,54 tỷ đồng xuống còn 178,53 tỷ đồng.

Sau khi khấu trừ các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế trong quý đạt 120,83 tỷ đồng, thấp hơn 42,8% so với 211,28 tỷ đồng của quý III/2025.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của VSH đạt 1.613,34 tỷ đồng, giảm khoảng 4,1% so với cùng kỳ năm trước, đạt khoảng 86% so với mục tiêu 1.886,51 tỷ đồng cả năm. VSH ghi nhận lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt 628,22 tỷ đồng, giảm gần 2,8% so với 646,23 tỷ đồng cùng kỳ, vượt 7% so với mục tiêu 583,83 tỷ đồng cả năm.

Nắm giữ hơn 760 tỷ đồng tiền và tiền gửi

Tại ngày 30/9/2026, tiền và các khoản tương đương tiền của doanh nghiệp đạt 181,33 tỷ đồng, tăng 164,8% so với 68,47 tỷ đồng đầu năm. Đặc biệt, đầu tư tài chính ngắn hạn (chủ yếu là tiền gửi ngân hàng kỳ hạn 6 tháng) đạt 579,67 tỷ đồng, tăng từ 405,46 tỷ đồng. Cộng hai khoản mục trên đạt khoảng 761 tỷ đồng, tương ứng tăng 60,6% so với đầu năm.

Riêng quý III, doanh thu hoạt động tài chính đạt 13,48 tỷ đồng, tăng khoảng 116% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu là do doanh thu tài chính từ các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn tăng 7,24 tỷ đồng.

VSH hiện đang vận hành nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn, nhà máy thủy điện Sông Hinh và nhà máy thủy điện Thượng Kon Tum (Ảnh: VSH).

Bên cạnh đó, tại ngày 30/9, phải thu ngắn hạn của khách hàng giảm gần một nửa so với đầu năm còn 320,44 tỷ đồng. Trong đó, nguyên nhân chính do khoản phải thu từ Công ty Mua bán điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam giảm từ khoảng 671,82 tỷ đồng xuống hơn 320 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả của VSH giảm từ 3.221,56 tỷ đồng đầu năm xuống 2.852,64 tỷ đồng cuối tháng 9. Tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính còn 2.384,44 tỷ đồng, giảm khoảng 320,46 tỷ đồng so với đầu năm.

Phần lớn các khoản vay liên quan đến việc đầu tư xây dựng Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum, thông qua các hợp đồng với BIDV - Chi nhánh Bình Định và Vietcombank - các chi nhánh Kon Tum, Gia Lai. Các khoản vay này có lãi suất từ 7,2% đến 7,9%/năm, với thời hạn trả nợ kéo dài đến năm 2030.

Tiền thân của Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh là Nhà máy Thủy điện Vĩnh Sơn trực thuộc CT Điện lực III, khởi công xây dựng năm 1991 và hòa lưới điện quốc gia vào tháng 12/1994. Đến ngày 4/5/2005, nhà máy chính thức chuyển sang mô hình công ty cổ phần. Ngày 07/07/2005 công ty được cấp phép niêm yết trên trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội. Sau gần 1 năm giao dịch, đến ngày 18/07/2006 cổ phiếu của công ty chính thức giao dịch trên trung tâm giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh. Về hoạt động đầu tư, trong năm 2026, công ty đang tập trung hoàn thiện các thủ tục đầu tư cho dự án điện mặt trời nổi trên hồ Sông Hinh với công suất 200 MW thuộc Quy hoạch điện VIII để hướng tới phát điện trong giai đoạn 2027-2028, đồng thời tiếp tục nghiên cứu điện năng lượng tái tạo trên hồ A và hồ B Vĩnh Sơn theo cơ chế khuyến khích của Nhà nước.