Lợi nhuận Thế Giới Di Động tăng gần gấp đôi

Thế Giới Di Động lập đỉnh lợi nhuận

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 của CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 52.614 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế đạt 3.521 tỷ đồng, tăng 97% so với mức 1.783 tỷ đồng của quý III/2025. Đây là mức lợi nhuận cao nhất trong một quý của tập đoàn bán lẻ này, vượt qua kỷ lục 3.355 tỷ đồng vừa thiết lập ở quý trước đó.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Thế Giới Di Động đạt 147.827 tỷ đồng doanh thu và 9.633 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 30% và 93% so với cùng kỳ.

Với kết quả này, công ty đã hoàn thành 80% chỉ tiêu doanh thu và vượt gần 5% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Doanh nghiệp đã về đích sớm hơn dự kiến, đúng như chia sẻ của Tổng giám đốc Vũ Đăng Linh với các nhà đầu tư vào tháng 8 vừa qua.

Sự bứt phá về lợi nhuận của Thế Giới Di Động đến từ việc tối ưu hóa hiệu quả trên từng đồng doanh thu. Trong quý III, tốc độ tăng trưởng doanh thu 32% cao hơn mức tăng 27% của giá vốn hàng bán, giúp lợi nhuận gộp tăng gần 53%, đạt 11.421 tỷ đồng.

Biên lợi nhuận gộp theo đó được nới rộng từ 18,8% lên 21,7%, đồng nghĩa với việc mỗi 100 đồng doanh thu mang về gần 22 đồng lãi gộp, cao hơn so với cùng kỳ năm 2025.

Mặc dù chi phí bán hàng tăng hơn 50% lên 6.887 tỷ đồng do quy mô vận hành mở rộng, chi phí quản lý doanh nghiệp lại giảm hơn 11% xuống còn 992 tỷ đồng. Việc duy trì mô hình vận hành tinh gọn tại các chuỗi cửa hàng đã giúp Thế Giới Di Động bù đắp đáng kể áp lực chi phí mặt bằng và nhân sự.

Lợi nhuận quý III/2026 của Thế Giới Di Động cao nhất trong lịch sử hoạt động. Ảnh: MWG

Bên cạnh mảng bán lẻ cốt lõi, hoạt động tài chính tiếp tục đóng vào lợi nhuận chung. Doanh thu tài chính trong quý III tăng gần 44% lên 1.162 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính chỉ tăng 13% lên 466 tỷ đồng, mang lại khoản lãi tài chính gần 697 tỷ đồng, tăng 75% so với cùng kỳ.

Khoản thu này được thúc đẩy bởi lượng tiền mặt và tiền gửi của doanh nghiệp. Đến cuối tháng 9/2026, tổng giá trị các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn của Thế Giới Di Động đạt 53.315 tỷ đồng, tăng hơn 11.400 tỷ đồng so với đầu năm.

Danh mục này bao gồm gần 31.895 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn, 15.877 tỷ đồng trái phiếu và hơn 4.105 tỷ đồng các khoản cho vay, mang về 2.614 tỷ đồng tiền lãi cho công ty sau 9 tháng.

Sức bật từ các chuỗi bán lẻ chủ lực

Theo cơ cấu kinh doanh, các chuỗi thuộc CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh tiếp tục đóng vai trò trụ cột, dẫn dắt doanh thu toàn tập đoàn. Trong 9 tháng đầu năm, các chuỗi thegioididong.com, Điện Máy Xanh, TopZone, EraBlue và Thợ Điện Máy Xanh ghi nhận doanh thu gần 99.200 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý là tăng trưởng doanh thu trên các cửa hàng hiện hữu đạt 30%, cho thấy hiệu quả hoạt động tại từng điểm bán được cải thiện thực chất, thay vì dựa vào việc mở rộng mạng lưới.

Đồng thời, xu hướng tiêu dùng linh hoạt cũng thúc đẩy doanh thu từ mua hàng trả chậm tăng tới 50%, đóng góp khoảng 38% vào tổng nguồn thu của nhóm điện máy.

Cơ cấu doanh thu Thế GIới Di Động trong 9 tháng đầu năm 2026. Ảnh: MWG

Tại thị trường quốc tế, chuỗi bán lẻ điện máy EraBlue tại Indonesia tiếp tục duy trì tốc độ mở rộng nhanh. Doanh thu 9 tháng của chuỗi đạt 4.635 tỷ rupiah (IDR), tăng 86% so với cùng kỳ, nhờ việc đưa vào hoạt động thêm 156 cửa hàng mới kết hợp với mức tăng trưởng 13% tại các điểm bán hiện hữu.

Trong khi đó, chuỗi Bách Hóa Xanh đã mang về khoảng 45.900 tỷ đồng, tăng gần 34% so với cùng kỳ. Riêng trong tháng 9, chuỗi thực phẩm và hàng tiêu dùng này đem về khoảng 5.800 tỷ đồng doanh thu, duy trì mức đóng góp ổn định vào dòng tiền chung.

Hệ thống nhà thuốc An Khang cũng ghi nhận doanh thu 9 tháng tăng 22% sau giai đoạn tái cấu trúc và sắp xếp lại các điểm bán kém hiệu quả.

Tính đến cuối quý III/2026, Thế Giới Di Động đang vận hành tổng cộng 7.777 cửa hàng trên toàn bộ hệ thống. Trong đó, chuỗi Điện Máy Xanh và EraBlue chiếm 3.340 điểm bán, Bách Hóa Xanh có 3.904 cửa hàng, An Khang duy trì 438 nhà thuốc và chuỗi bán lẻ mẹ và bé AVAKids sở hữu 95 cửa hàng.