Lợi nhuận tăng nhưng dòng tiền kinh doanh của Everland âm gần 600 tỷ đồng

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 vừa được Công ty Cổ phần Tập đoàn Everland (HOSE: EVG) ghi nhận doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng tích cực, song dòng tiền từ hoạt động kinh doanh lại âm nặng gần 600 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý III/2026 ghi nhận mức 187,38 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 251,3 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần lại bứt phá mạnh mẽ lên 896,98 tỷ đồng, tăng gần 56% so với con số 574,55 tỷ đồng của 9 tháng đầu năm 2025.

Nhờ giá vốn hàng bán được tiết giảm, lợi nhuận gộp đã tăng mạnh, đạt 136 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận sau thuế trong kỳ của EVG đạt hơn 18 tỷ đồng trong quý III và lũy kế đạt 65 tỷ đồng cho 9 tháng đầu năm. So với cùng kỳ 2025, hai khoản này đã tăng lần lượt 13% và 71%.

Theo kế hoạch được Everland công bố, Tập đoàn đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 2026 đạt 2.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 170,5 tỷ đồng năm 2026. Sau 9 tháng, Công ty đã thực hiện được khoảng 40% các chỉ tiêu này.

Về mục tài sản, tại thời điểm 30/9/2026, tổng tài sản đạt 6.7656 tỷ đồng, tăng 5,96% so với mức 6.385 tỷ đồng hồi đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm phần lớn với 6.101,59 tỷ đồng (tăng 6,61% so với đầu năm), nổi bật là hàng tồn kho ghi nhận 3.494,86 tỷ đồng, tăng 7,31% so với mức 3.256,90 tỷ đồng đầu năm.

Nguyên nhân chủ yếu nằm ở chi phí đầu tư xây dựng dở dang tại Tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbour Vân Đồn, dự án Xuân Đài Bay và khu nghỉ dưỡng Vũng Lắm tại Phú Yên.

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 76,26%, đạt 712,84 tỷ đồng so với mức 404,44 tỷ đồng đầu năm. Ngược lại, lượng tiền và các khoản tương đương tiền sụt giảm mạnh 66,73%, chỉ còn 172,28 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tăng 9,17% lên mức 3.793,79 tỷ đồng, trong đó tổng dư vay và nợ thuê tài chính tăng 600 tỷ lên 1.641,81 tỷ đồng nhằm tài trợ cho các dự án đầu tư trọng điểm. Bên cạnh đó, các khoản phải thu ngắn hạn và đầu tư tài chính ngắn hạn cũng tăng so với cùng kỳ năm ngoái, lần lượt đạt 1.644 tỷ đồng (tăng 10%) và 713 tỷ đồng (tăng 76%).

Mục người mua trả tiền trước ngắn hạn đạt 970 tỷ đồng, phản ánh tiến độ khách hàng ký hợp đồng mua bán tại Crystal Holidays Harbour Vân Đồn. Hiện dự án này chưa hoàn thiện toàn bộ nhưng đã khánh thành giai đoạn 1.

Mục người mua trả tiền trước ngắn hạn đạt 970 tỷ đồng, phản ánh tiến độ khách hàng ký hợp đồng tại dự án Crystal Holidays Harbour Vân Đồn (Ảnh: EVG).

Điểm đáng chú ý trong BCTC của Everland kỳ này là sự đối lập giữa kết quả lãi trên báo cáo kết quả kinh doanh và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh thực tế. Cụ thể, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong 9 tháng 2026 âm tới 589,95 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước âm 247,93 tỷ đồng.

Nguyên nhân đến từ việc tập trung dòng vốn vào việc gia tăng các khoản phải thu, đẩy mạnh giá trị hàng tồn kho dở dang tại các dự án bất động sản. Để bù đắp, tập đoàn đã phải dựa mạnh vào dòng tiền từ đi vay với giá trị lên tới 753,57 tỷ đồng trong kỳ.

Được biết, dự án trọng điểm Crystal Holidays Harbour Vân Đồn đã hoàn thành nghiệm thu các tòa A, B, F và chính thức vận hành thương mại từ ngày 1/10/2026. Điều này dự kiến sẽ tạo ra nguồn thu dòng tiền ổn định cho doanh nghiệp

Về tình hình cổ phiếu, tính đến cuối tháng 10/2026, cổ phiếu EVG được giao dịch quanh mức 3.900 đồng/cổ phiếu, mất giá khoảng 65% so với giữa năm ngoái. Trước diễn biến này, Chủ tịch HĐQT Lê Đình Vinh vừa hoàn tất mua thêm gần 1,5 triệu cổ phiếu, nâng tỉ lệ sở hữu lên gần 27% vốn điều lệ.

Dù trước đó số lượng đăng ký mua là 3 triệu cổ phiếu, ông Vinh chỉ hoàn thành một nửa kế hoạch đề ra. Theo giải trình của ông Vinh, nguyên nhân do diễn biến thị trường chưa phù hợp với mức giá dự kiến mua. Tạm tính theo thị giá EVG quanh 3.900 đồng/cổ phiếu, lượng cổ phần ông Vinh đang sở hữu có giá trị thị trường khoảng 238 tỷ đồng.

Em trai ông Vinh là Lê Đình Tuấn - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Everland, hiện sở hữu hơn 6,8 triệu cổ phiếu, tương đương 3,03% vốn. Như vậy, hai anh em đang trực tiếp nắm gần 30% cổ phần Everland.

Hai cổ đông lớn khác của doanh nghiệp gồm ông Nguyễn Thúc Cẩn - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc hữu 7,5% vốn và Công ty TNHH Dream House Asia sở hữu 5,43%.