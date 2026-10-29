Lợi nhuận tăng hơn 930 lần, Điện Quang vẫn mắc kẹt ở dòng tiền

Công ty CP Tập đoàn Điện Quang (mã chứng khoán: DQC) ghi nhận doanh thu thuần quý III/2026 đạt gần 258 tỷ đồng, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 10,45 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2025 chỉ ở mức hơn 11 triệu đồng. Mức tăng hơn 930 lần chủ yếu xuất phát từ nền lợi nhuận rất thấp của cùng kỳ, còn xét về giá trị tuyệt đối, lợi nhuận tăng khoảng 10,44 tỷ đồng.

Một trong những điểm tích cực trong kỳ là hiệu quả hoạt động kinh doanh được cải thiện. Lợi nhuận gộp đạt 64,4 tỷ đồng, tăng 34,6% so với cùng kỳ, đưa biên lợi nhuận gộp từ khoảng 19,9% lên gần 25%. Cùng với đó, chi phí tài chính giảm từ 13,7 tỷ đồng xuống còn 2,6 tỷ đồng, trong khi doanh thu tài chính tăng từ khoảng 933 triệu đồng lên 4,26 tỷ đồng.

Điện Quang ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý III/2026 tăng hơn 930 lần so với cùng kỳ.

Ở chiều ngược lại, chi phí bán hàng tăng khoảng 6,4 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng hơn 3,1 tỷ đồng. Dù vậy, mức cải thiện của lợi nhuận gộp cùng hoạt động tài chính đã bù đắp phần chi phí gia tăng, giúp lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 11,12 tỷ đồng, đảo chiều so với khoản lỗ 11,23 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Điện Quang đạt doanh thu thuần gần 821,9 tỷ đồng, tăng khoảng 37,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt gần 195 tỷ đồng, tăng khoảng 43,5%, còn lợi nhuận sau thuế đạt 24,63 tỷ đồng, gấp khoảng 3,4 lần cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 25,3 tỷ đồng, so với mức lỗ khoảng 3,3 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2025.

Tuy nhiên, bức tranh lợi nhuận tích cực chưa phản ánh đầy đủ tình hình dòng tiền của doanh nghiệp. Trong 9 tháng đầu năm, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm khoảng 844 triệu đồng, trái ngược với mức dương 72,2 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Biến động vốn lưu động là một trong những yếu tố đáng chú ý. Các khoản phải thu làm giảm dòng tiền khoảng 106,8 tỷ đồng, trong khi hàng tồn kho tăng khiến dòng tiền giảm thêm khoảng 32,4 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, biến động các khoản phải trả giúp bổ sung gần 87,9 tỷ đồng vào dòng tiền kinh doanh.

Tại ngày 30/09/2026, các khoản phải thu ngắn hạn của Điện Quang đạt 537,7 tỷ đồng, tăng khoảng 268,3 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, phải thu khách hàng ngắn hạn đạt 411,3 tỷ đồng, tăng hơn 155 tỷ đồng, tương đương khoảng 60,5%. Khoản trả trước cho người bán ngắn hạn cũng tăng từ 110,6 tỷ đồng lên 123 tỷ đồng.

Ở hoạt động đầu tư, Điện Quang ghi nhận dòng tiền thuần âm 38,8 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm. Trong khi đó, dòng tiền từ hoạt động tài chính dương 48,6 tỷ đồng, với tiền thu từ đi vay đạt 236,4 tỷ đồng và tiền trả nợ gốc vay khoảng 186,9 tỷ đồng. Dư nợ vay ngắn hạn tại cuối tháng 9 đạt 137,4 tỷ đồng, tăng gần 49,5 tỷ đồng so với đầu năm.

Quy mô tài sản hợp nhất của Điện Quang tăng từ 1.131,5 tỷ đồng lên khoảng 1.425,2 tỷ đồng, tương đương tăng gần 294 tỷ đồng. Cùng kỳ, nợ phải trả tăng từ 356,4 tỷ đồng lên 631,9 tỷ đồng. Trong đó, khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng từ 27,9 tỷ đồng lên 185,4 tỷ đồng, tương đương tăng gần 157,6 tỷ đồng.

Sau khi cân đối dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính, tiền và các khoản tương đương tiền tại ngày 30/09/2026 đạt khoảng 47,4 tỷ đồng, tăng so với mức 38,4 tỷ đồng đầu năm.

Cổ phiếu DQC của Công ty CP Tập đoàn Điện Quang đứng ở mức 9.350 đồng/cổ phiếu trong sáng 29/10/2026. Trong 3 tháng gần đây, thị giá cổ phiếu DQC chủ yếu dao động trong vùng 9.000–9.900 đồng/cổ phiếu, hiện có vốn hóa thị trường khoảng 257,67 tỷ đồng.

Đáng chú ý, cổ phiếu DQC hiện vẫn thuộc diện kiểm soát do ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán đối với báo cáo tài chính trong hai năm liên tiếp 2024–2025. Ngày 25/09/2026, HOSE đã đưa cổ phiếu này ra khỏi diện cảnh báo và một diện kiểm soát khác, nhưng vẫn giữ nguyên diện kiểm soát liên quan đến ý kiến kiểm toán. Nguyên nhân chủ yếu liên quan đến các vấn đề trích lập dự phòng và xử lý tổn thất đối với khoản trả trước nhà cung cấp, công nợ phải thu khó đòi.