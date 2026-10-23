Lợi nhuận tăng 42%, giá cổ phiếu của Cảng Quảng Ninh thế nào?

Lợi nhuận sau thuế quý III/2026 của Cảng Quảng Ninh tăng 42% so với cùng kỳ, lên 36 tỷ đồng

Lợi nhuận tăng nhanh hơn doanh thu, nhưng không chỉ nhờ bốc xếp hàng hóa

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh (mã chứng khoán CQN), doanh nghiệp do Tập đoàn T&T của ông Đỗ Quang Hiển nắm quyền chi phối, ghi nhận doanh thu thuần 191 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 50 tỷ đồng, tăng 17%, thấp hơn tốc độ tăng doanh thu.

Giá vốn hàng bán và dịch vụ trong quý đạt 142 tỷ đồng, tăng 23%. Tính trên số liệu công bố, biên lợi nhuận gộp giảm từ khoảng 27% cùng kỳ xuống còn khoảng 26% trong quý III/2026. Diễn biến này cho thấy doanh thu tăng chưa chuyển hóa hoàn toàn thành mức tăng tương ứng của lợi nhuận gộp, do chi phí trực tiếp tăng nhanh hơn.

Xét cơ cấu doanh thu, phí bốc xếp tiếp tục là nguồn thu chủ lực, đạt 120 tỷ đồng, tăng 16%. Doanh thu vận chuyển hàng đạt 21 tỷ đồng, tăng 37%, trong khi doanh thu lưu kho, bãi tăng 96%, lên 16 tỷ đồng.

Tốc độ tăng của dịch vụ lưu kho, bãi cao hơn đáng kể so với hoạt động bốc xếp truyền thống. Đây là điểm đáng chú ý bởi hiệu quả của một doanh nghiệp cảng không chỉ phụ thuộc vào lượng hàng hóa thông qua cảng, mà còn ở khả năng khai thác các dịch vụ vận chuyển, lưu giữ và xử lý hàng hóa đi kèm. Dù vậy, doanh thu lưu kho, bãi hiện vẫn thấp hơn nhiều so với phí bốc xếp; cần theo dõi thêm kết quả những quý tiếp theo để xác định liệu dịch vụ này có thể trở thành động lực tăng trưởng đáng kể hay không.

Một nguồn thu khác góp phần cải thiện kết quả kinh doanh là hoạt động tài chính. Trong quý III, doanh thu tài chính đạt 8 tỷ đồng, tăng 120% so với cùng kỳ. Toàn bộ khoản thu này là lãi tiền gửi, tiền cho vay, tăng 160%.

Ngoài ra, doanh nghiệp ghi nhận hơn 7 tỷ đồng thu nhập khác, chủ yếu từ tiền thưởng làm tàu nhanh. Riêng khoản thưởng này tăng 44% so với quý III/2025; lợi nhuận khác sau khi trừ chi phí đạt 6,6 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận trước thuế quý III đạt 46 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 36 tỷ đồng, cùng tăng 42% so với cùng kỳ.

Như vậy, tăng trưởng lợi nhuận không chỉ đến từ hoạt động khai thác cảng. Lãi tiền gửi, tiền cho vay và khoản thưởng làm tàu nhanh cũng đóng góp vào kết quả chung. Với nhà đầu tư, điều cần phân biệt là lợi nhuận đến từ hoạt động kinh doanh thường xuyên và phần đóng góp của những khoản thu có thể biến động theo số dư tiền gửi hoặc hiệu quả khai thác tàu trong từng kỳ.

Các khoản thu này không mặc nhiên là kém bền vững, nhưng để xác định sức bền của đà tăng trưởng, cần nhìn vào khả năng tạo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh cốt lõi và duy trì biên lợi nhuận trong những quý tiếp theo.

Lợi nhuận 9 tháng vượt kế hoạch cả năm, tài chính ít áp lực nợ vay

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Cảng Quảng Ninh đạt 640 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 26% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 178 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 142 tỷ đồng, đều tăng 25%.

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2026 được doanh nghiệp công bố, Cảng Quảng Ninh đặt mục tiêu doanh thu khai thác cảng biển 716 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 168,1 tỷ đồng.

Sau 9 tháng, doanh thu thuần tương đương khoảng 89,4% mục tiêu doanh thu cả năm. Trong khi đó, lợi nhuận trước thuế đã vượt kế hoạch khoảng 5,9%. Chênh lệch này cho thấy lợi nhuận đang đi trước tiến độ doanh thu, song chưa đủ để khẳng định hiệu quả hoạt động đã cải thiện trên mọi phương diện, nhất là khi biên lợi nhuận gộp quý III có dấu hiệu thu hẹp.

Một điểm đáng chú ý khác nằm ở tình hình tài chính. Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 1.263 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Nợ phải trả ở mức 187 tỷ đồng, tăng 4%, toàn bộ là nợ ngắn hạn. Doanh nghiệp không ghi nhận dư nợ vay và nợ thuê tài chính; vốn chủ sở hữu đạt 1.076 tỷ đồng, tăng 5%.

Không có dư nợ vay tài chính giúp Cảng Quảng Ninh giảm áp lực trả lãi và hạn chế rủi ro trước biến động lãi suất. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa doanh nghiệp không có nghĩa vụ thanh toán ngắn hạn. Cơ cấu các khoản phải trả, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn cho đầu tư, bảo dưỡng thiết bị, kho bãi vẫn là những chỉ tiêu cần theo dõi để đánh giá sức khỏe tài chính thực chất.

Bài toán dài hạn là duy trì tăng trưởng trong bối cảnh hoạt động cảng biển phụ thuộc vào nhu cầu xuất nhập khẩu, cơ cấu hàng hóa và khả năng thu hút tàu, chủ hàng.

Theo số liệu kết quả kinh doanh năm 2025, sản lượng hàng hóa thông qua Cảng Quảng Ninh đạt hơn 10,54 triệu tấn, tăng 0,83% so với năm trước; doanh thu khai thác cảng đạt 702,17 tỷ đồng, tăng 6%, còn lợi nhuận trước thuế đạt 164,86 tỷ đồng, tăng hơn 10%.

Việc lợi nhuận tăng nhanh hơn sản lượng hàng hóa trong năm 2025 cho thấy kết quả kinh doanh không chỉ phụ thuộc vào khối lượng hàng qua cảng. Hiệu quả khai thác, cơ cấu mặt hàng và khả năng phát triển các dịch vụ có giá trị gia tăng cũng là những yếu tố cần được quan tâm.

Trong năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu sản lượng hàng hóa thông qua tăng 1%, doanh thu khai thác cảng tăng gần 2% và lợi nhuận trước thuế tăng gần 2% so với thực hiện năm 2025. Trong khi lợi nhuận trước thuế 9 tháng đã vượt kế hoạch năm, câu hỏi quan trọng hơn là mức sinh lời này có thể được duy trì bằng hoạt động kinh doanh cốt lõi hay không.

Cảng Quảng Ninh là công ty con của Tập đoàn T&T. Tại ngày 30/9/2026, tập đoàn nắm giữ 77,77% vốn điều lệ doanh nghiệp. Tỷ lệ sở hữu chi phối này là thông tin quan trọng đối với cơ cấu cổ đông, nhưng tự thân chưa phản ánh mức độ hấp dẫn của cổ phiếu.

Trên thị trường chứng khoán, CQN đóng cửa phiên 23/10/2026 ở mức 31.500 đồng/cổ phiếu, giảm 200 đồng, tương đương 0,63% so với phiên trước. Trong 5 phiên gần nhất, giá cổ phiếu này đứng im. Tính trong 6 tháng đầu năm, giá trị cổ phiếu này tăng 4,21%, còn tính từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu này cũng chỉ tăng 3,87%.

Với cổ đông, tăng trưởng lợi nhuận là tín hiệu tích cực, nhưng để đánh giá sức hấp dẫn của CQN cần đặt kết quả kinh doanh bên cạnh định giá cổ phiếu, dòng tiền, chính sách cổ tức và triển vọng tăng trưởng dài hạn. Lợi nhuận tăng mạnh trong một quý, hay vượt kế hoạch năm sau 9 tháng, mới là một phần của bức tranh đầu tư; điều quan trọng hơn là doanh nghiệp có thể chuyển kết quả đó thành dòng tiền và duy trì hiệu quả kinh doanh trong những năm tiếp theo hay không.