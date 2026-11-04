Lợi nhuận sau thuế Thaiholdings giảm 80% trong quý III

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, Thaiholdings ghi nhận doanh thu thuần gần 319 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán tăng 30%, lên 312 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp chỉ còn khoảng 7 tỷ đồng, dù tăng 76%. Biên lợi nhuận gộp ở mức 2%.

Bù lại, doanh thu tài chính tiếp tục đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh, với hơn 25 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Theo thuyết minh, khoản thu này chủ yếu đến từ lãi tiền gửi và tiền cho vay.

Đáng chú ý, Thaiholdings ghi nhận khoản lỗ gần 16 tỷ đồng từ công ty liên kết, trong khi cùng kỳ không phát sinh.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế quý III giảm 66%, còn hơn 10 tỷ đồng. Sau khi trừ thuế, doanh nghiệp báo lãi gần 5 tỷ đồng, giảm 80% so với cùng kỳ.

Trong văn bản giải trình, Thaiholdings cho biết năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện hợp nhất báo cáo tài chính, do đó số liệu so sánh quý III/2025 được lấy từ báo cáo tài chính riêng. Vì vậy, mức giảm 80% nêu trên được tính trên hai kỳ có phạm vi báo cáo khác nhau. Nếu xét riêng báo cáo tài chính công ty mẹ, lợi nhuận sau thuế quý 3/2026 đạt hơn 20 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2026, Thaiholdings ghi nhận doanh thu thuần 891 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế 106 tỷ đồng, tăng 45%.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Thaiholdings gần đây còn gây chú ý khi góp mặt trong liên danh đề xuất đầu tư tổ hợp tháp đôi cao nhất thế giới tại Hà Nội.

Tháng 7/2026, liên danh gồm CTCP Du lịch Kim Liên, Thaiholdings và CTCP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn (thành viên Tập đoàn Vingroup) đã gửi UBND TP. Hà Nội đề xuất triển khai dự án Hanoi Twin Towers 99 tại khu đất số 5-7 Đào Duy Anh.

Theo đề xuất, dự án có quy mô gần 3,5 ha, gồm hai tòa tháp cao 568 m, với 99 tầng nổi và 6 tầng hầm. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 3-3,5 tỷ USD, bao gồm các hạng mục trung tâm hội nghị quốc tế, không gian biểu diễn nghệ thuật, trung tâm thương mại, văn phòng, khách sạn và căn hộ cao cấp.

Nếu được phê duyệt và triển khai theo phương án đề xuất, Hanoi Twin Towers 99 sẽ vượt chiều cao 452 m của tháp đôi Petronas tại Malaysia, hướng tới trở thành tổ hợp tháp đôi cao nhất thế giới.

Tài sản tăng 16%, khoản đầu tư vào Thaigroup gần 2.881 tỷ đồng

Về tình hình tài chính, tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Thaiholdings ở mức 5.283 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm. Trong đó, tài sản dài hạn tăng 39%, chiếm khoảng 74% tổng tài sản.

Biến động chủ yếu đến từ các khoản đầu tư tài chính dài hạn, tăng 43%, riêng giá trị khoản đầu tư vào CTCP Tập đoàn Thaigroup theo phương pháp vốn chủ sở hữu là gần 2.881 tỷ đồng.

Theo thuyết minh, Thaiholdings đã đăng ký mua thêm 52 triệu cổ phần Thaigroup thông qua hình thức hoán đổi phần vốn góp. Đến cuối tháng 9, doanh nghiệp nắm giữ 48% vốn điều lệ tại Thaigroup. Đây cũng là công ty liên kết phát sinh khoản lỗ ảnh hưởng đến lợi nhuận quý III của Thaiholdings.

Ngoài ra, Thaiholdings ghi nhận khoản đầu tư hơn 365 tỷ đồng tại CTCP Du lịch Kim Liên và gần 415 tỷ đồng tại CTCP Tôn Đản Hà Nội. Doanh nghiệp cũng có gần 18 tỷ đồng chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn tại dự án Khu phức hợp Kim Liên theo hợp đồng hợp tác kinh doanh với CTCP Du lịch Kim Liên.

Ở chiều ngược lại, tài sản ngắn hạn giảm 21%. Trong đó, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 28%, chủ yếu là các khoản cho vay với lãi suất 9%/năm. Theo thuyết minh, dư nợ cho vay tập trung tại ba doanh nghiệp gồm Công ty TNHH MTV Thương mại Phan Uyên, Công ty TNHH Kinh doanh Dịch vụ M2T và Công ty TNHH Đầu tư và Xuất nhập khẩu Naila.

Trong khi đó, phải thu ngắn hạn khách hàng tăng 85%, lên 167 tỷ đồng. Trong đó có khoản phải thu tại Công ty TNHH MBS ghi nhận hơn 91 tỷ đồng, trong khi đầu năm chưa phát sinh. Tiền và các khoản tương đương tiền tăng 106%, lên gần 40 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả của Thaiholdings tăng 69% so với đầu năm, lên gần 215 tỷ đồng, tương đương khoảng 4% tổng nguồn vốn. Phần lớn là nợ ngắn hạn, trong đó phải trả người bán tăng 122%. Hai khoản phải trả lớn nhất là gần 64 tỷ đồng tại Công ty TNHH MTV Xi măng Xuân Thành Quảng Nam và gần 43 tỷ đồng tại Công ty TNHH Mỹ Hạnh.

Vốn chủ sở hữu ở mức 5.068 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm, trong đó vốn góp của chủ sở hữu giữ nguyên ở mức 3.850 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng 118%, lên 1.207 tỷ đồng.

Về dòng tiền, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong 9 tháng dương gần 21 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ âm gần 8 tỷ đồng. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư dương hơn 20 tỷ đồng, chủ yếu phản ánh các khoản thu hồi và chi cho vay, mua công cụ nợ. Cuối kỳ, tiền và tương đương tiền của doanh nghiệp tăng lên gần 40 tỷ đồng.