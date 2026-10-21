Lợi nhuận sau thuế của Chứng khoán Pinetree giảm 28%, dư nợ margin 2.500 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2026. Theo đó, tổng doanh thu của doanh nghiệp đạt 124,9 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, tổng chi phí tăng tới 23%, lên 103,5 tỷ đồng, khiến lợi nhuận trước thuế giảm xuống còn 21,3 tỷ đồng.

Sau khi trừ thuế, Pinetree báo lãi 17,05 tỷ đồng, giảm gần 28% so với mức 23,54 tỷ đồng của quý 3/2025.

Chứng khoán Pinetree đang nợ 2.380,5 tỷ đồng.

Hoạt động cho vay và phải thu tiếp tục đóng vai trò chủ lực, mang về gần 73 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ. Khoản thu này chiếm khoảng 59% tổng doanh thu hoạt động của công ty, cho thấy sự phụ thuộc đáng kể vào hoạt động cung cấp vốn cho nhà đầu tư.

Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán giảm mạnh từ 17,6 tỷ đồng xuống còn 5,4 tỷ đồng, tương ứng mức sụt giảm 69%. Trong khi đó, chi phí nghiệp vụ môi giới vẫn ở mức 17,5 tỷ đồng. Như vậy, riêng doanh thu và chi phí trực tiếp của mảng môi giới ghi nhận chênh lệch âm khoảng 12,1 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, áp lực lớn nhất đối với lợi nhuận đến từ chi phí sử dụng vốn. Trong quý 3, chi phí lãi vay của Pinetree đạt 45,6 tỷ đồng, tăng 46% so với mức 31,2 tỷ đồng cùng kỳ. Tổng chi phí tài chính theo đó tăng 44,5%, lên 46,3 tỷ đồng.

Chi phí quản lý công ty chứng khoán cũng tăng gần 28%, từ 15,7 tỷ đồng lên 20,1 tỷ đồng, tiếp tục thu hẹp biên lợi nhuận.

Trong văn bản giải trình biến động kết quả kinh doanh, Pinetree cho biết thị trường chứng khoán Việt Nam trong quý 3/2026 diễn biến kém thuận lợi hơn so với cùng kỳ năm trước. Thanh khoản thị trường suy giảm kéo theo sự thu hẹp của dư nợ cho vay, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. Đồng thời, doanh nghiệp cho biết chi phí tài chính gia tăng chủ yếu do mặt bằng lãi suất cho vay của các ngân hàng ở mức cao.

Áp lực chi phí không chỉ xuất hiện trong một quý. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Pinetree ghi nhận doanh thu hoạt động gần 336 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, chi phí lãi vay lên tới 126,6 tỷ đồng, tăng hơn 81%, trong khi chi phí quản lý tăng 27%. Kết quả, lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm chỉ đạt gần 39 tỷ đồng, giảm 22% so với mức 50,1 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) giảm từ 497 đồng xuống còn 387 đồng.

Bên cạnh áp lực lợi nhuận, quy mô tài sản của Pinetree cũng thu hẹp đáng kể trong 9 tháng đầu năm. Tại thời điểm 30/9/2026, tổng tài sản của công ty đạt gần 4.034 tỷ đồng, giảm khoảng 755 tỷ đồng, tương đương 15,8% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm phần lớn với gần 3.970 tỷ đồng.

Các khoản cho vay tiếp tục là hạng mục lớn nhất trong cơ cấu tài sản, đạt gần 2.598 tỷ đồng, giảm khoảng 320 tỷ đồng so với đầu năm. Dư nợ cho vay ký quỹ (margin) ở mức 2.495 tỷ đồng, giảm hơn 107 tỷ đồng, tương đương 4,1% so với thời điểm đầu năm. Dù giảm về giá trị tuyệt đối, dư nợ margin vẫn chiếm gần 62% tổng tài sản của Pinetree.

Trong khi đó, dư nợ ứng trước tiền bán chứng khoán giảm mạnh từ gần 316 tỷ đồng xuống còn 102,7 tỷ đồng, tương đương mức giảm hơn 67%.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Pinetree giảm từ 3.174,6 tỷ đồng xuống còn 2.380,5 tỷ đồng, tương ứng mức giảm 25%.

Riêng dư nợ vay ngắn hạn giảm gần 693 tỷ đồng, từ 3.056,5 tỷ đồng xuống 2.363,5 tỷ đồng. Việc thu hẹp đáng kể quy mô vay nợ diễn ra trong bối cảnh chi phí lãi vay vẫn tăng mạnh, phản ánh áp lực chi phí vốn đối với kết quả kinh doanh trong kỳ.

Về dòng tiền, báo cáo tài chính cho thấy lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong 9 tháng đầu năm đạt dương gần 506,9 tỷ đồng, đảo chiều so với mức âm hơn 1.111 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Biến động này có sự đóng góp từ việc thu hẹp các khoản cho vay và danh mục tài sản tài chính.