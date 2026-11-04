Lợi nhuận Saigonbank 9 tháng giảm 74,5%

Lợi nhuận giảm mạnh, chi phí hoạt động tăng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, trong 9 tháng đầu năm, Saigonbank ghi nhận thu nhập lãi đạt 1.792,9 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, chi phí lãi tăng tới 25%, lên 1.220,9 tỷ đồng, khiến thu nhập lãi thuần giảm 11,9%, còn 571,9 tỷ đồng.

Các nguồn thu ngoài lãi cũng kém tích cực. Lãi thuần từ dịch vụ đạt 24,8 tỷ đồng, giảm 15,3%; kinh doanh ngoại hối đạt 7,76 tỷ đồng, giảm 42,1%; hoạt động khác đạt gần 119 tỷ đồng, giảm 29,7%.

Trong khi tổng thu nhập hoạt động thuần giảm khoảng 15,9%, chi phí hoạt động lại tăng 8,1%, lên 529,7 tỷ đồng. Tỷ lệ chi phí hoạt động trên thu nhập hoạt động thuần theo đó tăng từ 56,7% lên 72,9%.

Sau khi trừ chi phí hoạt động, lợi nhuận thuần trước dự phòng rủi ro tín dụng đạt 197,1 tỷ đồng, giảm 47,4%. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 12,8%, lên 131,2 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế của Saigonbank chỉ còn 65,9 tỷ đồng, giảm gần 192,1 tỷ đồng, tương ứng 74,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 55,4 tỷ đồng, giảm 73,5%.

Như vậy, lợi nhuận suy giảm không chỉ do chi phí dự phòng tăng mà còn xuất phát từ sự đi xuống của nguồn thu cốt lõi, các hoạt động ngoài lãi và áp lực chi phí vận hành.

Dự phòng chứng khoán tăng gần 70%, nợ khó đòi tiếp tục gia tăng

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản Saigonbank đạt khoảng 35.373 tỷ đồng, gần như đi ngang so với đầu năm. Tuy nhiên, danh mục chứng khoán đầu tư tăng từ 2.278 tỷ đồng lên gần 2.977 tỷ đồng, tương ứng tăng 30,7%.

Đáng chú ý, dự phòng rủi ro chứng khoán đầu tư tăng từ 58,3 tỷ đồng lên gần 98,9 tỷ đồng, tương ứng tăng 69,5%. Diễn biến này đặt ra vấn đề cần làm rõ về cơ cấu danh mục đầu tư, chất lượng chứng khoán nắm giữ và căn cứ trích lập dự phòng.

Một chỉ tiêu khác cũng đáng quan tâm là nợ khó đòi đã xử lý. Tại cuối tháng 9/2026, khoản mục này đạt gần 6.666 tỷ đồng, tăng khoảng 353,5 tỷ đồng, tương ứng 5,6% so với cuối năm 2025.

Đây là các khoản nợ đã được xử lý bằng dự phòng nhưng chưa thu hồi được, không đồng nghĩa với nợ xấu mới phát sinh trong kỳ. Tuy nhiên, số dư tiếp tục tăng cho thấy công tác thu hồi nợ tồn đọng cần được quan tâm.

Ngoài ra, lãi cho vay và phí phải thu chưa thu được đạt gần 1.168,6 tỷ đồng, tăng 2,9%. Các khoản lãi, phí phải thu trên bảng cân đối kế toán cũng tăng 13,7%, lên 267,4 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chỉ tiêu tài sản và chứng từ khác ngoài bảng tăng từ gần 3.270 tỷ đồng lên hơn 4.805 tỷ đồng, tương ứng tăng khoảng 47%. Đây là khoản mục cần được làm rõ về thành phần và bản chất.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 9 tháng năm 2026 của Saigonbank âm 1.064,9 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước dương hơn 5.017 tỷ đồng.

Trong kỳ, tiền gửi của khách hàng giảm khoảng 1.155,1 tỷ đồng, trong khi tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác tăng gần 1.185,9 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ đạt khoảng 7.936 tỷ đồng, giảm so với đầu năm.

Nhìn chung, kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2026 của Saigonbank cho thấy áp lực rõ rệt khi lợi nhuận trước thuế giảm 74,5%, chi phí hoạt động và dự phòng tín dụng tăng. Cùng với đó, danh mục chứng khoán đầu tư mở rộng, dự phòng chứng khoán tăng và nợ khó đòi đã xử lý tiếp tục gia tăng.

Những biến động này đặt ra yêu cầu cần làm rõ hơn về chất lượng tài sản, hiệu quả sử dụng vốn, khả năng thu hồi nợ và nguyên nhân suy giảm lợi nhuận của ngân hàng.