Lợi nhuận SACOMBANK giảm quý thứ tư liên tiếp, đã cắt giảm 4.200 nhân sự trong 9 tháng

Lợi nhuận 9 tháng giảm 46%

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 mới công bố, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (SACOMBANK, mã chứng khoán: STB) vừa ghi nhận quý giảm lợi nhuận thứ tư liên tục kể từ quý IV/2025 đến nay.

Cụ thể, trong quý III/2026, ngân hàng ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt 5.228 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù tín dụng tăng bứt tốc 10% so với quý liền trước, NIM giảm về dưới 3% do sức ép chi phí vốn là một trong những nguyên nhân khiến hoạt động tín dụng cốt lõi đi lùi.

Ở chiều ngược lại, nguồn thu ngoài lãi khởi sắc tích cực với thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 4.255 tỷ đồng, tăng 532% so với cùng kỳ; lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối đạt 711 tỷ đồng, tăng 261%; lãi thuần từ hoạt động khác tăng 82%, hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư cũng lãi trở lại.

Nhờ động lực từ nguồn thu ngoài lãi, SACOMBANK ghi nhận lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trong quý III đạt 7.486 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ 2025.

Dù vậy, với việc tiếp tục tăng mạnh chi phí trích lập dự phòng rủi ro (+449% so với cùng kỳ, vượt 5.700 tỷ đồng), SACOMBANK ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý này đạt 1.757 tỷ đồng, giảm 52% so với quý III/2025.

Ảnh: T.D tổng hợp từ BCTC

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, ngân hàng ghi nhận tổng thu nhập hoạt động gần 27.800 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngân hàng cũng nỗ lực tiết giảm chi phí hoạt động (-19% so với cùng kỳ). Theo báo cáo tài chính, tại thời điểm kết thúc quý III, số lượng nhân viên của SACOMBANK đã giảm 4.263 người so với đầu năm.

Tuy nhiên, với việc dành hơn 12.800 tỷ đồng cho dự phòng rủi ro tín dụng (gấp gần 6 lần cùng kỳ), lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng 2026 ghi nhận giảm 46%, đạt 5.893 tỷ đồng.

Tổng tài sản tăng 18,5% trong một quý, cán mốc triệu tỷ

Tại ngày 30/9/2026, báo cáo tài chính cho thấy tổng tài sản hợp nhất của SACOMBANK đạt 1,057 triệu tỷ đồng, tăng 15,3% so với đầu năm và tăng 18,5% so với cuối quý II.

Quy mô tài sản mở rộng mạnh mẽ trong quý III được thúc đẩy bởi tăng trưởng tín dụng và danh mục chứng khoán đầu tư bứt phá.

Tại ngày 30/9/2026, quy mô dư nợ cho vay khách hàng của SACOMBANK ở mức hơn 700.000 tỷ đồng, tăng 10% chỉ sau một quý. Danh mục chứng khoán đầu tư ở mức hơn 126.000 tỷ đồng, tăng 15% so với cuối quý II và tăng 26% so với đầu năm.

Cùng đó, tiền gửi tại các TCTD khác cũng tăng mạnh 60% so với quý trước lên hơn 200.000 tỷ đồng.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, tiền gửi khách hàng vượt 775.000 tỷ đồng, tăng 25,4% so với đầu năm. Phát hành giấy tờ có giá tăng 118%, vượt 85.000 tỷ đồng. Diễn biến huy động vốn tăng trưởng tích cực tạo nền tảng vững chắc cho ngân hàng mở rộng quy mô dư nợ.

Như vậy, với việc tổng tài sản đạt 1,057 triệu tỷ đồng, SACOMBANK hiện là là ngân hàng TMCP tư nhân thứ 5 trong hệ thống cán mốc tài sản triệu tỷ, sau "bộ tứ" tư nhân VPBank, Techcombank, ACB và HDBank.

Tỷ lệ nợ xấu ở mức cao, áp lực trích lập trong các quý tiếp theo

Về chất lượng tài sản, tại cuối quý III/2026, dư nợ xấu của SACOMBANK ở mức 51.366 tỷ đồng, tăng 7% so với cuối quý II và tăng 28% so với đầu năm.

Tỷ lệ nợ xấu tương ứng ở mức 7,33%, tăng so với mức 6,41% hồi đầu năm nhưng giảm nhẹ khoảng 0,2 điểm % so với cuối quý II.

Ảnh: T.D tổng hợp từ BCTC

Một tín hiệu đáng chú ý khác là nợ nhóm 2 (nợ cần chú ý) tiếp đà tăng mạnh lên mức 17.710 tỷ đồng, tức gấp 3,8 lần so với đầu năm, hàm ý nguy cơ nợ chuyển nhóm gia tăng rủi ro nợ xấu trong các quý tiếp theo.

Việc dư nợ xấu và nợ nhóm 2 tiếp tục tăng là nguyên nhân chính khiến SACOMBANK tiếp tục tăng mạnh trích lập dự phòng trong quý III cũng như từ đầu năm đến nay.

Trong một nhận định gần đây, Chứng khoán Vietcap đã dự báo rằng chi phí dự phòng của SACOMBANK sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong nửa cuối năm 2026 khi ngân hàng tiếp tục làm sạch bảng cân đối kế toán.

Theo ban lãnh đạo ngân hàng, nợ xấu hình thành trong thời gian gần đây tập trung ở các khoản vay doanh nghiệp lớn, trong khi chất lượng tài sản của phân khúc khách hàng cá nhân vẫn tương đối ổn định. Ban lãnh đạo kỳ vọng phải đến 2028, tỷ lệ nợ xấu mới có thể quay về mức khoảng 2%.

Mặc dù áp lực trích lập vẫn cao trong ngắn hạn, Chứng khoán Vietcap chỉ ra rằng do phần lớn nợ xấu hình thành mới trong năm nay có tài sản thế chấp là bất động sản, ngân hàng sẽ có thể thanh lý tài sản thế chấp và thu hồi tổn thất theo thời gian. Đây được kỳ vọng là nguồn lợi nhuận đáng kể trong trung và dài hạn, mặc dù thời điểm thu hồi vẫn chưa thể được dự báo chính xác.