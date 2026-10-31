Lợi nhuận Sabeco tăng trưởng khả quan

Sabeco lãi 3.761 tỷ đồng sau 9 tháng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, Sabeco ghi nhận doanh thu thuần 20.029 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế đạt 3.761 tỷ đồng, tăng 8,9%, cho thấy hiệu quả hoạt động được cải thiện trong bối cảnh ngành bia vẫn đối mặt với áp lực cạnh tranh và áp lực chi phí logistics gia tăng.

Động lực chính đến từ sự cải thiện của biên lợi nhuận nhờ kiểm soát tốt giá vốn và điều chỉnh giá bán. Cụ thể, lợi nhuận gộp đạt 7.615 tỷ đồng, tăng 13,5% so với cùng kỳ, đưa biên lợi nhuận gộp lên 38%, cao hơn mức 35,2% của cùng kỳ năm trước.

Riêng trong quý III/2026, Sabeco ghi nhận doanh thu thuần 6.684 tỷ đồng, tăng 3,8%. Lợi nhuận gộp đạt 2.547 tỷ đồng, tăng 6,7% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp tiếp tục duy trì trên 38%, phản ánh nỗ lực của doanh nghiệp trong tối ưu hóa chi phí sản xuất và nâng cao hiệu quả vận hành.

Sabeco ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng khả quan, biên lợi nhuận tiếp tục cải thiện. Ảnh: SAB

Bên cạnh kết quả lợi nhuận tích cực, Sabeco tiếp tục duy trì dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 4.124 tỷ đồng, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Mức tăng trưởng này giúp doanh nghiệp củng cố nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển và chuẩn bị cho giai đoạn tiêu dùng cao điểm cuối năm. Trong bối cảnh môi trường kinh doanh còn nhiều biến động, khả năng tạo dòng tiền ổn định tiếp tục được xem là một trong những điểm mạnh của Sabeco.

Sẵn sàng cho mùa cao điểm cuối năm

Trên cơ sở kết quả kinh doanh khả quan, HĐQT Sabeco đã phê duyệt phương án tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%, tương đương 3.000 đồng cho mỗi cổ phiếu.

Song song với việc nâng cao hiệu quả hoạt động, công ty tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng.

Sabeco đang thúc đẩy các sản phẩm mới như 333 Triple Pure với đặc điểm low carb, low calorie và vị êm, cùng các quy cách đóng gói mới, bao gồm dòng lon 250ml, để tiếp cận nhiều phân khúc khách hàng hơn.

Bên cạnh đó, công ty tiếp tục phát triển kênh bán hàng hiện đại, thương mại điện tử và tăng cường tương tác với người tiêu dùng trên nền tảng số.

Bước vào quý cuối năm, giai đoạn được xem là mùa kinh doanh quan trọng nhất của ngành đồ uống, đại diện Sabeco cho biết sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh của các thương hiệu chủ lực, đồng thời chủ động chuẩn bị năng lực sản xuất, nguồn cung và hệ thống phân phối để đáp ứng nhu cầu thị trường trong dịp Tết Nguyên đán 2027.