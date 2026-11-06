Lợi nhuận ròng 9 tháng tăng 127%, Vua Nệm liên tục mở rộng các mô hình bán lẻ chuyên biệt

Doanh thu trực tuyến vượt trội và tối ưu hóa khâu vận hành

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận ròng của Vua Nệm ghi nhận mức tăng 127% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả tài chính tích cực này xuất phát từ sự tăng trưởng đồng đều trên cả ba kênh bán hàng cốt lõi bao gồm chuỗi cửa hàng trực tiếp, kênh bán hàng trực tuyến nội bộ và các nền tảng thương mại điện tử. Đáng chú ý, mảng thương mại điện tử mang về doanh thu từ các mặt hàng nệm, chăn ga gối và phụ kiện cao gấp 2,1 lần so với tổng doanh thu của cả năm 2025.

Sự gia tăng về doanh thu được hỗ trợ bởi chiến lược mở rộng danh mục sản phẩm và sự kết nối liền mạch giữa trải nghiệm mua sắm trực tuyến với mạng lưới cửa hàng vật lý. Cùng với đó, việc ứng dụng công nghệ tự động hóa đã giúp năng suất xử lý và hoàn tất đơn hàng của công ty tăng gấp đôi chỉ trong vòng một năm. Nhờ những kết quả kinh doanh nổi bật, doanh nghiệp đã nhận hai giải thưởng tại TikTok Choice Awards và đứng đầu ngành hàng nệm, chăn ga gối trong đợt mua sắm 9.9 trên nền tảng Shopee.

Bên cạnh các chỉ số tài chính, Vua Nệm được tập đoàn Meta lựa chọn làm câu chuyện thành công điển hình đầu tiên trong chuỗi chiến dịch toàn cầu mang tên #FromSmallToScale. Doanh nghiệp đã ứng dụng hiệu quả mạng xã hội để thu hút và duy trì tệp khách hàng. Trên nền tảng Facebook, công ty triển khai các chiến dịch quảng cáo kết hợp video chia sẻ trải nghiệm thực tế và hình ảnh sản phẩm. Với ứng dụng Messenger, hệ thống tự động gửi các ưu đãi cá nhân hóa theo hạng thành viên. Cách tiếp cận này giúp công ty tiết giảm chi phí quảng cáo, gia tăng lượng khách hàng tiềm năng và khẳng định năng lực tiếp thị số.

Đa dạng hóa mạng lưới phân phối và thử nghiệm mô hình mới

Cùng với đà tăng trưởng trực tuyến, quy mô mạng lưới bán lẻ vật lý của doanh nghiệp tiếp tục được mở rộng. Tính đến ngày 30/09/2026, công ty trực tiếp vận hành 192 cửa hàng trên toàn quốc theo cấu trúc bán lẻ đa kênh. Hệ thống phân phối hiện tại được chia thành bốn mô hình chuyên biệt để phục vụ các tệp khách hàng khác nhau. Trong đó bao gồm Vua Nệm phục vụ phân khúc trung và cao cấp, Vua Nệm Giá Tốt hướng đến đối tượng đại chúng, Goodnight by Vua Nệm thiết kế cho nhóm khách hàng trẻ tuổi và Vua Nệm Bedding chuyên phân phối các mặt hàng chăn ga gối phụ kiện cao cấp.

Bước sang tháng 10/2026, doanh nghiệp chính thức khai trương cửa hàng Vua Nệm Bedding đầu tiên tại trung tâm thương mại AEON Mall Thanh Hóa. Không gian mua sắm này được thiết kế hoàn toàn tập trung vào các sản phẩm chăn ga gối và phụ kiện cải thiện giấc ngủ, tạo điều kiện để khách hàng trực tiếp trải nghiệm sản phẩm trước khi đưa ra quyết định mua sắm.

Mô hình Vua Nệm Bedding là một định dạng bán lẻ mới đang được doanh nghiệp đưa vào thử nghiệm. Hoạt động này được triển khai để đánh giá mức độ hấp thụ của thị trường đối với các sản phẩm chăn ga gối thông qua một không gian bán lẻ độc lập, bổ trợ cho hệ thống cửa hàng truyền thống đang tập trung chủ yếu vào mặt hàng nệm. Bằng việc đa dạng hóa các định dạng cửa hàng, công ty định hướng tiếp cận sâu hơn vào các phân khúc khách hàng mới trên thị trường các sản phẩm phục vụ giấc ngủ.