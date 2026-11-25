Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 của Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, HoSE: TPB) ghi nhận lợi nhuận sau thuế 2.351 tỷ đồng, cao hơn 831 tỷ đồng so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế quý III của TPBank đạt 2.981 tỷ đồng, tăng 56,72%, còn lũy kế chín tháng đạt 7.464 tỷ đồng, tăng 23,4%.

Cũng trong bộ báo cáo, bảng phân loại nợ của TPBank cho thấy chiều ngược lại. Tổng nợ nhóm 3 đến nhóm 5 tại ngày 30/9/2026 ở mức 7.029 tỷ đồng, tăng 78,5% so với đầu năm, kéo tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay khách hàng từ 1,29% lên 2,10%. Số dư dự phòng rủi ro cho vay 4.008 tỷ đồng của TPBank hiện bao phủ khoảng 57% nợ xấu, thấp hơn mức 92% tại cuối năm 2025.

Đà tăng lợi nhuận quý III và đà tăng nợ xấu đặt cạnh nhau phác ra bức tranh hai mặt của TPBank, nhà băng vốn coi ngân hàng số là lợi thế cạnh tranh, theo văn bản giải trình công bố cùng báo cáo.

Lợi nhuận quý III của TPBank đến từ hoạt động lõi

Thu nhập lãi thuần quý III của TPBank đạt 4.424 tỷ đồng, tăng 36,64% so với cùng kỳ. Dư nợ cho vay khách hàng của TPBank tại ngày 30/9/2026 lên 334.160 tỷ đồng, tăng 9,3% so với đầu năm, trong khi vốn chủ sở hữu tăng 13,4% lên 52.133 tỷ đồng.

Điểm sáng thứ hai của TPBank nằm ở chi phí vận hành. Chi phí hoạt động quý III của TPBank chỉ tăng 6,07% lên 1.818 tỷ đồng, chậm hơn so với tốc độ tăng thu nhập. Tỷ lệ chi phí trên tổng thu nhập hoạt động nhờ vậy giảm từ khoảng 37,9% xuống 31,9%, cho thấy TPBank tạo ra nhiều thu nhập hơn trên mỗi đồng chi phí vận hành.

Báo cáo kết quả hoạt động hợp nhất quý III/2026 của TPBank, lợi nhuận sau thuế quý đạt 2.351 tỷ đồng. Nguồn: BCTC TPBank.

Mảng dịch vụ góp phần vào lợi nhuận quý III với lãi thuần 1.175 tỷ đồng, tăng 13,51%. Lũy kế chín tháng, thu phí dịch vụ gộp của TPBank đạt 5.635 tỷ đồng, tăng 44,8%. Trong văn bản giải trình, TPBank cho biết mảng dịch vụ tăng "nhờ việc thực hiện hiệu quả chiến lược đa dạng hóa nguồn thu để hướng đến sự phát triển bền vững dựa trên lợi thế ngân hàng số của ngân hàng". TPBank nêu các mảng phi tín dụng đang mở rộng như ngân hàng số, thanh toán điện tử và quản lý tài chính cá nhân.

Lớp hạ tầng công nghệ hiện diện trong thuyết minh tài sản. Nguyên giá phần mềm máy tính của TPBank tăng thêm 115 tỷ đồng trong chín tháng, lên 1.319 tỷ đồng, và đây là nhóm tài sản vô hình duy nhất có phát sinh tăng. Nhóm máy móc, thiết bị phát sinh tăng 26,9 tỷ đồng nhưng thanh lý 35,4 tỷ đồng, nguyên giá cuối kỳ còn 1.412 tỷ đồng. Cước phí bưu điện về mạng viễn thông tăng 38,5% lên 127,9 tỷ đồng, mức tăng có thể liên quan đến lưu lượng giao dịch qua kênh số lớn hơn.

Hệ sinh thái tài chính của TPBank có thêm Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS), công ty con với tỷ lệ sở hữu 51% kể từ ngày 31/12/2025. Chín tháng, TPS mang về 309,7 tỷ đồng phí môi giới và đại lý phát hành, khoản mục chưa có ở cùng kỳ. Một phần mức tăng thu phí dịch vụ và chi phí hoạt động so với năm 2025 có thể liên quan đến phạm vi hợp nhất mới.

Rủi ro tại TPBank dồn vào chất lượng nợ và chi phí vốn

Ở bảng phân loại nợ, nhóm 5 của TPBank tăng 80,8% lên 2.484 tỷ đồng, nợ cần chú ý tăng 74% lên 8.760 tỷ đồng. Trong chín tháng, TPBank sử dụng 1.814 tỷ đồng dự phòng để xử lý nợ khó thu hồi. Chi phí dự phòng quý III của TPBank ở mức 906 tỷ đồng, gần như đi ngang so với 909 tỷ đồng cùng kỳ. Một cách lý giải là mức tăng lợi nhuận quý III có thể liên quan đến việc chi phí dự phòng giữ ổn định trong lúc nợ xấu tăng.

Bảng phân loại chất lượng nợ cho vay của TPBank tại ngày 30/9/2026, ba nhóm nợ xấu cộng lại 7.029 tỷ đồng. Nguồn: BCTC TPBank.

Cơ cấu cho vay của TPBank cũng dịch chuyển. Dư nợ kinh doanh bất động sản tăng 64,9% lên 53.178 tỷ đồng, tỷ trọng từ 10,55% lên 15,91%. Hoạt động mua nợ của TPBank tăng gấp 5,3 lần lên 5.806 tỷ đồng, các khoản phải thu bên ngoài tăng gấp 2,4 lần lên 27.344 tỷ đồng.

Phía nguồn vốn của TPBank ghi nhận áp lực giá. Chi phí lãi quý III của TPBank tăng 62,6%, nhanh hơn mức tăng 51,7% của thu nhập lãi. Tiền gửi của các tổ chức tín dụng khác tại TPBank tăng 76,1% lên 130.710 tỷ đồng, trong khi tiền gửi khách hàng chỉ tăng 8,1%.

Ở trục số hóa, mảng thanh toán của TPBank cho kết quả trái chiều với định hướng ngân hàng số. Thu phí hoạt động thanh toán chín tháng của TPBank giảm 46,7% còn 434 tỷ đồng, trong khi chi phí cho hoạt động thanh toán tăng lên 613 tỷ đồng. Thuyết minh cũng cho thấy 552 tỷ đồng nguyên giá tài sản cố định vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn đang sử dụng.

Quý III, thu nhập từ hoạt động dịch vụ của TPBank đạt 2.243 tỷ đồng, còn chi phí hoạt động dịch vụ lên 1.068 tỷ đồng, gấp 3,1 lần cùng kỳ. Các con số thuộc về một ngân hàng có tổng tài sản 596.512 tỷ đồng, nơi nhóm ngành hộ gia đình vẫn chiếm 44,98% dư nợ.