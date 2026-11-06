Lợi nhuận quý III Nhiệt điện Quảng Ninh tăng 129%, máy hao mòn 96%

Báo cáo tài chính quý III/2026 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (UPCoM: QTP) ghi nhận lợi nhuận sau thuế 75,68 tỷ đồng, gấp 2,3 lần mức 33 tỷ đồng cùng kỳ. Doanh thu quý đạt 2.814,6 tỷ đồng, tăng 36,9%, nhờ sản lượng điện thương phẩm tăng theo giải trình của doanh nghiệp gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Ở chiều ngược lại, thuyết minh tài sản cố định cho thấy nhóm máy móc thiết bị có nguyên giá 15.758,8 tỷ đồng đã khấu hao lũy kế 15.152,1 tỷ đồng, giá trị còn lại chỉ 606,6 tỷ đồng. Nhiệt điện Quảng Ninh đang sử dụng 11.502,6 tỷ đồng tài sản hữu hình đã khấu hao hết, tương đương 54,6% tổng nguyên giá.

Nhiệt điện Quảng Ninh vận hành 4 tổ máy với tổng công suất 1.200 MW, và 9.158,6 tỷ đồng trong 9.173,3 tỷ đồng doanh thu 9 tháng đến từ Công ty Mua bán điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Doanh thu quý III vượt 2.800 tỷ, Nhiệt điện Quảng Ninh không còn nợ vay

Lợi nhuận gộp quý III đạt 93,1 tỷ đồng, tăng 44,9% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, doanh thu đạt 9.173,3 tỷ đồng, tăng 17,1%, lợi nhuận sau thuế đạt 599,5 tỷ đồng, tăng 51,3%.

Tại ngày 30/9/2026, doanh nghiệp không còn dư nợ vay, chi phí lãi vay quý III bằng 0, trong khi cùng kỳ ghi nhận 2,19 tỷ đồng. Nợ phải trả ở mức 1.578,5 tỷ đồng, giảm từ 1.845,7 tỷ đồng đầu năm, vốn chủ sở hữu đạt 5.984,7 tỷ đồng.

Khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng từ 1.460 tỷ đồng lên 1.774,1 tỷ đồng sau 9 tháng. Doanh thu tài chính quý III đạt 25,7 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần cùng kỳ, chủ yếu từ lãi tiền gửi 24,9 tỷ đồng.

Doanh thu quý III/2026 của Nhiệt điện Quảng Ninh đạt 2.814,6 tỷ đồng, lợi nhuận gộp 93,1 tỷ đồng, cùng tăng mạnh so với cùng kỳ. Nguồn: Báo cáo tài chính quý III/2026 của QTP.

Chi phí quản lý doanh nghiệp quý III giảm 4,4 tỷ đồng. Trong 9 tháng, doanh nghiệp chi 449,3 tỷ đồng trả cổ tức và nộp 291 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ở lớp hạ tầng môi trường, chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng lên 9,06 tỷ đồng, trong đó hệ thống khử khí NOx chiếm 8,51 tỷ đồng, tăng từ 5,73 tỷ đồng đầu năm. Ở lớp số hóa, doanh nghiệp mua thêm 600 triệu đồng chương trình phần mềm và chi 787 triệu đồng cho dịch vụ của Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin trong 9 tháng.

Dàn máy 1.200 MW gần hết khấu hao, biên lãi gộp quanh 3%

Tổng nguyên giá tài sản cố định hữu hình của Nhiệt điện Quảng Ninh đạt 21.074,9 tỷ đồng, khấu hao lũy kế 19.271,5 tỷ đồng, tương đương 91,4%. Giá trị còn lại của máy móc thiết bị giảm 25,6% chỉ trong 9 tháng, từ 815,7 tỷ đồng xuống 606,6 tỷ đồng.

Tài sản hữu hình mua mới trong 9 tháng đạt 7,71 tỷ đồng, riêng máy móc thiết bị 3,15 tỷ đồng. Dòng tiền chi mua sắm tài sản dài hạn đạt 5 tỷ đồng, bằng khoảng 1,5% chi phí khấu hao 329,2 tỷ đồng cùng kỳ. Ở mảng phần mềm, 4,73 tỷ đồng trên 6,95 tỷ đồng nguyên giá đã khấu hao hết.

Chi phí khấu hao quý III ở mức 104,5 tỷ đồng, thấp hơn 32,3 tỷ đồng so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận gộp tăng 28,8 tỷ đồng. Một cách lý giải là một phần mức tăng lợi nhuận quý III có thể liên quan đến việc tài sản dần hết thời gian khấu hao, bên cạnh yếu tố sản lượng.

Máy móc thiết bị của Nhiệt điện Quảng Ninh còn 606,6 tỷ đồng giá trị sổ sách trên 15.758,8 tỷ đồng nguyên giá. Tài sản đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng là 11.502,6 tỷ đồng. Nguồn: Báo cáo tài chính quý III/2026 của QTP.

Biên lợi nhuận gộp quý III của Nhiệt điện Quảng Ninh chỉ đạt 3,3%, gần như đi ngang so với mức 3,1% cùng kỳ. Chi phí nguyên liệu, vật liệu quý III đạt 2.387,8 tỷ đồng, tăng 43,7%, nhanh hơn tốc độ tăng doanh thu 36,9%, và chiếm 87% tổng chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố.

Cơ cấu lợi nhuận cũng phụ thuộc nhiều hơn vào tiền gửi. Doanh thu tài chính 25,7 tỷ đồng tương đương 27,1% lợi nhuận trước thuế quý III.

Rủi ro tập trung khách hàng hiện rõ trên bảng cân đối. Khoản phải thu Công ty Mua bán điện đạt 3.089,6 tỷ đồng, chiếm 40,8% tổng tài sản 7.563,2 tỷ đồng. Doanh nghiệp đang ghi nhận 189,2 tỷ đồng nợ phải thu khó đòi, trong đó khoản phải thu khác 190,8 tỷ đồng đã trích lập dự phòng 188,7 tỷ đồng.

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 9 tháng đạt 707,7 tỷ đồng, giảm 39,4% so với 1.168,7 tỷ đồng cùng kỳ. Mức giảm có thể liên quan đến khoản thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp tăng từ 93,2 tỷ đồng lên 291 tỷ đồng và phần tiền thu về từ giảm khoản phải thu chỉ đạt 220,6 tỷ đồng, so với 649,5 tỷ đồng cùng kỳ.

Sau 9 tháng, Nhiệt điện Quảng Ninh nắm 1.856,3 tỷ đồng tiền và tiền gửi. Lợi nhuận sau thuế 599,5 tỷ đồng của doanh nghiệp đi cùng dàn máy móc còn 606,6 tỷ đồng giá trị sổ sách trên 15.758,8 tỷ đồng nguyên giá. Toàn bộ 4 tổ máy 1.200 MW vận hành với một bên mua duy nhất là Công ty Mua bán điện, nơi tạo ra 99,8% doanh thu 9 tháng.