Lợi nhuận quý III: Ngân hàng dẫn nhịp, bất động sản phân hóa

Bức tranh kết quả kinh doanh quý III/2026 của các doanh nghiệp niêm yết được dự báo tiếp tục phân hóa giữa các nhóm ngành. Theo phân tích của Chứng khoán MB (MBS), ngân hàng, bất động sản khu công nghiệp, vật liệu xây dựng, dầu khí và một số doanh nghiệp bán lẻ có thể duy trì tăng trưởng, trong khi bất động sản dân dụng và một số lĩnh vực khác còn chịu áp lực.

Đối với ngành ngân hàng, MBS dự báo lợi nhuận quý III/2026 của các ngân hàng niêm yết trong phạm vi theo dõi tăng khoảng 19% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ nhóm ngân hàng thương mại quốc doanh. Thu nhập lãi thuần của nhóm này dự kiến tăng 22,1%, cao hơn mức 14,1% của nhóm ngân hàng thương mại cổ phần.

Kết quả kinh doanh quý III phân hóa theo từng nhóm ngành. Ảnh: Đức Thanh.

Tăng trưởng tín dụng tại phân khúc doanh nghiệp và khách hàng FDI, cùng chi phí vốn thấp hơn, lợi thế CASA và tỷ trọng các khoản vay trung, dài hạn chuyển sang lãi suất thả nổi gia tăng được MBS đánh giá là những yếu tố hỗ trợ nhóm ngân hàng quốc doanh. Chi phí trích lập dự kiến giảm so với cùng kỳ cũng góp phần vào tăng trưởng lợi nhuận.

Ở nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, biên lãi ròng (NIM) chịu áp lực khi nhu cầu huy động vốn tăng nhằm bảo đảm thanh khoản, trong khi nhu cầu ở các mảng cho vay có lợi suất cao như khách hàng cá nhân và doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa phục hồi rõ rệt. MBS dự báo mặt bằng NIM toàn ngành trong quý III vẫn chịu sức ép từ chi phí vốn cao. Thu nhập ngoài lãi chủ yếu đến từ phí dịch vụ và thu hồi nợ đã xử lý rủi ro.

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng phòng Phân tích, Công ty Chứng khoán MB (MBS) cho biết, lợi nhuận toàn thị trường trong quý III/2026 được dự báo tăng khoảng 25% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng có thể chậm lại so với quý I và quý II, trong bối cảnh mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao. Bên cạnh đó, khi hiệu ứng nền thấp giảm dần về cuối năm, tăng trưởng lợi nhuận được dự báo sẽ từng bước trở về mức bình thường.

Với bất động sản, MBS cho rằng mặt bằng lãi suất cao và sức mua chậm lại tiếp tục ảnh hưởng đến thị trường. Theo số liệu CBRE được MBS dẫn lại, tỷ lệ hấp thụ căn hộ trong quý II tại TP. Hồ Chí Minh khoảng 73%, cao hơn mức 68% tại Hà Nội nhưng đều có xu hướng giảm tốc. Trong bối cảnh này, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp phát triển dự án phụ thuộc đáng kể vào tiến độ bàn giao.

MBS dự báo doanh thu quý III của DXG giảm 53% so với cùng kỳ, xuống khoảng 500 tỷ đồng; lợi nhuận ròng đạt 65 tỷ đồng, giảm 29%. KDH và NLG cũng được dự báo suy giảm do tiến độ bàn giao tại một số dự án. Trong khi đó, VHM dự kiến ghi nhận doanh số bán buôn lớn từ Global Gate Hạ Long và Saigon Park. VRE được dự báo đạt lợi nhuận ròng 1.579 tỷ đồng, tăng 14,8%, nhờ tỷ lệ lấp đầy, giá thuê và đóng góp từ Vincom Plaza Đan Phượng.

Tại nhóm bất động sản khu công nghiệp, kết quả kinh doanh được dự báo phân hóa theo tiến độ bàn giao đất. MBS dự phóng lợi nhuận ròng của BCM, KBC và VGC tăng trên nền thấp của cùng kỳ năm trước. Trong đó, BCM có các hợp đồng chuyển nhượng bất động sản thương mại chưa ghi nhận; KBC có khoảng 170 ha hợp đồng đang hoàn thiện thủ tục bàn giao; VGC được hỗ trợ thêm từ mảng vật liệu xây dựng và thiết bị vệ sinh. Ngược lại, lợi nhuận IDC được dự báo giảm so với nền cao cùng kỳ. Tính chung các doanh nghiệp khu công nghiệp trong phạm vi nghiên cứu, lợi nhuận ròng được dự báo tăng 52%.

Đối với ngành vật liệu xây dựng, nhu cầu thép được hỗ trợ bởi việc triển khai các dự án hạ tầng theo hình thức PPP và nguồn cung bất động sản tăng. MBS dự báo giá thép xây dựng bình quân năm 2026 đạt 590 USD/tấn, tăng 9% so với cùng kỳ; giá HRC bình quân khoảng 580 USD/tấn, tăng 7%. Giá quặng và than giảm nhẹ cũng hỗ trợ biên lợi nhuận của các doanh nghiệp thép. Dù chi phí tài chính tăng, lợi nhuận quý III của HSG, HPG và NKG lần lượt được dự báo tăng 159%, 40% và 30%.

Ngành dầu khí cũng được dự báo duy trì tăng trưởng so với cùng kỳ nhờ hoạt động triển khai các dự án trong nước và mặt bằng giá dầu cao, dù lợi nhuận có thể thấp hơn quý II do giá dầu bình quân giảm và không còn một số khoản thu bất thường. Ở thượng nguồn, hoạt động đầu tư vào các dự án dầu khí tiếp tục hỗ trợ nhóm dịch vụ và khai thác. Trong khi đó, giá cước vận tải dầu tăng đáng kể, với cước tàu VLCC và Suezmax tăng lần lượt 67% và 83% so với đầu năm.

Với ngành điện, tiêu thụ điện 8 tháng đầu năm tăng 9,7% so với cùng kỳ. Huy động thủy điện giảm khoảng 13% trong tháng 7 - 8, trong khi huy động điện than quý III tăng khoảng 13%. Huy động điện khí tăng khoảng 37%, trong đó có đóng góp từ Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4. Theo MBS, mức sản lượng điện hợp đồng được giao cho một số nhà máy của POW và NT2 là yếu tố hỗ trợ kết quả kinh doanh trong nửa cuối năm.

Ở nhóm tiêu dùng - bán lẻ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng 8 tháng tăng 14% so với cùng kỳ, trong đó bán lẻ hàng hóa tăng 13,3%; nếu loại trừ yếu tố giá, mức tăng là 7,6%. MBS dự báo kết quả kinh doanh quý III phân hóa, với MWG, DGW và FRT tiếp tục tăng trưởng nhờ chu kỳ đổi mới sản phẩm công nghệ.

Các chuỗi bán lẻ thiết yếu như Bách Hóa Xanh và WinCommerce cũng được dự báo tăng trưởng nhờ mở rộng hệ thống. Trong khi đó, PNJ được dự báo ghi nhận kết quả kinh doanh suy giảm. Ở nhóm hàng tiêu dùng, VNM được kỳ vọng duy trì tăng trưởng nhờ sản phẩm mới và xuất khẩu, còn nhóm chăn nuôi lợn có thể hạ nhiệt so với nền cao cùng kỳ.

Đối với vận tải, kim ngạch xuất nhập khẩu trong quý III, tính đến giữa tháng 9, tăng khoảng 29,6% so với cùng kỳ. Tổng lượng hàng hóa qua hệ thống cảng biển cả nước được dự báo tăng 21,7%, trong đó sản lượng tại hai cụm cảng Hải Phòng và TP. Hồ Chí Minh lần lượt tăng 9,7% và 8,6%. Trên cơ sở sản lượng hàng hóa gia tăng, MBS dự báo doanh thu và lợi nhuận của một số doanh nghiệp cảng và vận tải biển tiếp tục tăng trong quý III.