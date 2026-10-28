Lợi nhuận quý III giảm gần một nửa, thu nhập lãnh đạo Vinaseed thụt lùi

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, doanh thu thuần quý III/2026 của CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (HoSE: NSC) đạt 483,5 tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ năm trước.

Chi phí tài chính trong cùng kỳ tăng 42% lên 13,7 tỷ đồng, trong khi chi phí bán hàng tăng lên 35,5 tỷ đồng. Sau khi khấu trừ các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế còn 14,5 tỷ đồng, chưa bằng một nửa mức 27,5 tỷ đồng cùng kỳ.

Theo giải trình từ NSC, lợi nhuận sau thuế quý III giảm mạnh chủ yếu do giá lương thực giảm sâu, ảnh hưởng đến nhu cầu đầu tư giống cho sản xuất của nông dân. Hệ quả là dẫn đến sản lượng tiêu thụ giảm, kéo doanh thu và lợi nhuận đi xuống so với cùng kỳ.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2026, tình hình kinh doanh tiếp tục thụt lùi khi doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt hơn 1.346,9 tỷ đồng, giảm 12% so với mức 1.528,9 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Như vậy, con số trên cho thấy NSC chưa đạt được một nửa mục tiêu doanh thu 2.850 tỷ đồng cả năm.

Trong cơ cấu doanh thu bán hàng, thị trường nội địa đạt khoảng 1.195,5 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ, doanh thu xuất khẩu đạt 229,1 tỷ đồng, giảm 6,6%. Giá vốn hàng bán giảm 13,3% xuống 990 tỷ đồng, dù vậy, lợi nhuận gộp đạt 356,8 tỷ đồng, giảm 7,8%.

Trong 9 tháng, doanh thu hoạt động tài chính tăng gần 56% lên 30,3 tỷ đồng, chủ yếu nhờ lãi tiền gửi và tiền cho vay đạt 25,2 tỷ đồng, so với 5,4 tỷ đồng cùng kỳ. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính tăng 37,3% lên 41,9 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận sau thuế còn 99,4 tỷ đồng, giảm 22,7% so với mức 128,6 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh kết quả kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng thù lao và thu nhập của đội ngũ lãnh đạo cấp cao tại NSC ghi nhận mức sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Vinaseed ghi nhận doanh thu sau 9 tháng chưa đạt được một nửa mục tiêu cả năm (Ảnh minh họa).

Cụ thể, tổng thù lao chi trả cho Hội đồng Quản trị giảm gần một nửa, từ hơn 2 tỷ đồng xuống còn 954,5 triệu đồng. Trong đó, mức thù lao của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Trà My giảm mạnh từ 1,146 tỷ đồng xuống còn 404,5 triệu đồng.

Tương tự, tổng thu nhập của Ban Điều hành công ty cũng giảm 42,5%, đạt 5,13 tỷ đồng so với con số 8,91 tỷ đồng của 9 tháng đầu năm 2025. Đối với Ban Kiểm soát, tổng thù lao ghi nhận ở mức 100 triệu đồng (giảm từ 221,8 triệu đồng cùng kỳ) sau khi các thành viên được miễn nhiệm từ giữa tháng 4/2026.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt gần 2.524,8 tỷ đồng, giảm khoảng 83,7 tỷ đồng so với đầu năm. Đáng chú ý, hàng tồn kho tăng từ 794,8 tỷ đồng lên 872,7 tỷ đồng, tương ứng tăng gần 10%. Đây là khoản mục tài sản ngắn hạn lớn nhất, chiếm khoảng 35% tổng tài sản.

Ở chiều ngược lại, tiền và các khoản tương đương tiền giảm mạnh từ 382,2 tỷ đồng đầu năm xuống còn 157,9 tỷ đồng, tương ứng giảm 58,7%.

Trong khi đó, đầu tư tài chính ngắn hạn tăng từ 251,4 tỷ đồng lên 403,3 tỷ đồng, tăng 60,4%. Các khoản phải thu ngắn hạn cũng giảm gần 77,7 tỷ đồng, xuống 269,4 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả tại cuối quý III ở mức 929,3 tỷ đồng, giảm khoảng 30,5 tỷ đồng so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu đạt gần 1.595,5 tỷ đồng, giảm khoảng 53,1 tỷ đồng so với đầu năm.

Được thành lập năm 1968, tiền thân của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống Cây trồng Việt Nam (Vinaseed, HoSE: NSC) là Công ty Giống cây trồng cấp I trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Năm 2003, doanh nghiệp chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần và chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HoSE) vào ngày 21/12/2006 với mã chứng khoán NSC. NSC hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu giống cây trồng nông, lâm nghiệp. Đồng thời, kinh doanh, chế biến nông sản và cung ứng vật tư, thiết bị nông nghiệp.