Lợi nhuận quý III giảm, Dược Hậu Giang vẫn tăng trưởng sau 9 tháng

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026 của Công ty CP Dược Hậu Giang (mã Ck: DHG) ghi nhận doanh thu và lợi nhuận trước thuế tăng nhẹ so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế gần như đi ngang. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh riêng quý III có sự chững lại khi doanh thu và lợi nhuận đều giảm, cùng với đó là sự gia tăng của một số khoản chi phí hoạt động.

Theo báo cáo tài chính vừa công bố, lũy kế 9 tháng đầu năm, Dược Hậu Giang đạt doanh thu thuần 3.584 tỷ đồng, tăng gần 2% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 1.828 tỷ đồng, tăng gần 7%, qua đó đưa biên lợi nhuận gộp từ 49% lên 51%.

Kết quả kinh doanh quý III và 9 tháng đầu năm 2026 so với cùng kỳ của Dược Hậu Giang.

Trong cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế đạt 839 tỷ đồng, tăng gần 5%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 713 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm 2025. Như vậy, dù lợi nhuận sau thuế chưa ghi nhận tăng trưởng, doanh nghiệp vẫn duy trì được mức tăng nhẹ về doanh thu và lợi nhuận trước thuế trong 9 tháng.

So với kế hoạch kinh doanh năm 2026 đã đề ra, Dược Hậu Giang đặt mục tiêu doanh thu thuần 5.530 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.007 tỷ đồng. Với kết quả đạt được sau ba quý, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 64,8% chỉ tiêu doanh thu và 83,3% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm.

Mặc dù kết quả lũy kế tương đối ổn định, diễn biến riêng quý III cho thấy những thay đổi đáng chú ý trong hoạt động kinh doanh. Cụ thể, doanh thu thuần của Dược Hậu Giang đạt hơn 1.023 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán giảm gần 14%, xuống còn 503 tỷ đồng, song lợi nhuận gộp vẫn giảm 7%, còn khoảng 520 tỷ đồng.

Điểm đáng chú ý là biên lợi nhuận gộp trong quý tiếp tục được cải thiện, từ mức 49% cùng kỳ lên 50,9%.

Tuy nhiên, sự cải thiện về biên lợi nhuận gộp chưa đủ bù đắp tác động từ doanh thu giảm và chi phí hoạt động gia tăng. Trong quý III, chi phí bán hàng của Dược Hậu Giang tăng 23%, lên 314 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 16%, đạt 96 tỷ đồng.

Đối với hoạt động tài chính, doanh thu giảm 22% so với cùng kỳ, còn 28 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính giảm 57%, xuống còn 9 tỷ đồng.

Kết thúc quý III, Dược Hậu Giang ghi nhận lợi nhuận sau thuế 98,5 tỷ đồng, giảm 53% so với mức 210 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025. Giải trình về biến động lợi nhuận, Dược Hậu Giang cho biết doanh thu thuần giảm đã kéo theo lợi nhuận gộp đi xuống. Bên cạnh đó, một số khoản chi phí hoạt động và thuế thu nhập doanh nghiệp tăng so với cùng kỳ, trong đó có tác động từ quy định về thuế tối thiểu toàn cầu, cũng ảnh hưởng đến lợi nhuận sau thuế.

Cùng với những thay đổi trong kết quả kinh doanh, quy mô tài sản và dòng tiền của doanh nghiệp cũng ghi nhận biến động trong 9 tháng đầu năm. Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Dược Hậu Giang đạt gần 4.410 tỷ đồng, giảm khoảng 15% so với thời điểm đầu năm.

Trong cơ cấu tài sản, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn giảm hơn 1.021 tỷ đồng, xuống còn 1.064 tỷ đồng. Đây là khoản mục chủ yếu bao gồm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn, đồng thời cũng là một trong những khoản mục ghi nhận mức giảm đáng kể trên bảng cân đối kế toán.

Bên cạnh đó, hàng tồn kho của doanh nghiệp đạt gần 1.362 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn ở mức 549,8 tỷ đồng và tài sản cố định đạt gần 1.115 tỷ đồng. Những khoản mục này tiếp tục chiếm tỷ trọng đáng kể trong cơ cấu tài sản của Dược Hậu Giang tại thời điểm cuối tháng 9.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả giảm khoảng 144 tỷ đồng so với đầu năm, còn 893 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt hơn 3.517 tỷ đồng, trong đó vốn góp của chủ sở hữu ở mức 1.307 tỷ đồng, quỹ đầu tư phát triển gần 1.358 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 845 tỷ đồng.

Về lưu chuyển tiền tệ, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong 9 tháng đầu năm đạt gần 269 tỷ đồng, giảm 65% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư dương hơn 1.015 tỷ đồng, còn dòng tiền từ hoạt động tài chính âm hơn 1.307 tỷ đồng.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, dòng tiền chi ra từ hoạt động tài chính chủ yếu liên quan đến việc thanh toán cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt. Trước đó, Dược Hậu Giang thực hiện chi trả cổ tức với tỷ lệ 100%, tương đương mỗi cổ phiếu nhận 10.000 đồng. Việc thanh toán được triển khai qua hai đợt vào tháng 5 và tháng 9/2026, với tổng số tiền hơn 1.300 tỷ đồng.

Trên sàn chứng khoán, kết phiên ngày 28/10, cổ phiếu DHG có giá 87.200 đồng/cổ phiếu, giảm 0,7% trong 3 tháng vừa qua. Với hơn 130 triệu cổ phiếu đang lưu hành, vốn hoá thị trường của DHG đạt hơn 11.401 tỷ đồng.