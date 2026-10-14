Lợi nhuận quý III dự báo tăng hai con số, ngân hàng tiếp tục đối diện áp lực trích lập

Tại cuối quý III/2026, tín dụng toàn ngành ngân hàng ước tăng 11,6% so với đầu năm, hướng đến kế hoạch tăng trưởng tín dụng 15% cả năm nay dù tốc độ tăng trưởng có xu hướng chậm lại trong quý.

Trước đó, trong quý II, với việc tăng trưởng tín dụng không còn bị kiểm soát theo quý, tín dụng tại nhiều ngân hàng đã tăng tốc, chạm hoặc gần chạm trần hạn mức được phân bổ như Techcombank (+15,2%), OCB (+11,4%), MSB (+11,4%)... Riêng các ngân hàng nhận chuyển giao tiếp tục ghi nhận tăng trưởng tín dụng cao như VPBank (+23,2%), HDBank (+21,8%), MB (+13,2%).

Về phía huy động, việc tốc độ huy động vốn tăng tốc trong môi trường lãi suất cao đã giúp thanh khoản có dấu hiệu cải thiện, dù vẫn cần xem xét tính bền vững. Tính đến 22/8/2026, tổng huy động toàn hệ thống tăng 7,97%, với tốc độ cải thiện tích cực so với mức tăng 5,72% của 7 tháng đầu năm. Chênh lệch huy động – tín dụng bắt đầu thu hẹp trong tháng 8/2026.

Dù vậy, tiền mặt ngoài hệ thống ngân hàng trong khi đã trong xu hướng giảm từ tháng 2/2026 nhưng hiện vẫn đang ở mức khá cao – tương đương tháng 11/2025. Tình trạng bội thu ngân sách tiếp diễn cũng gây áp lực lên thanh khoản.

Trong bối cảnh đó, FPT Securities dự báo rằng NIM quý III/2026 của toàn ngành sẽ ổn định ở mức ~3,1%. Tỷ suất sinh lời của tài sản sinh lãi (YEA) dự kiến sẽ tiếp tục gia tăng khi các khoản vay tiếp tục tái định giá với lãi suất cao hơn, và việc nới trần tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn (SFL) lên mức 40% tạo dư địa cho các ngân hàng tăng cho vay dài hạn.

Ảnh: FPTS

Trái lại, áp lực từ COF vẫn cao khi lãi suất huy động của các ngân hàng neo cao, tạo động lực cho khách hàng kỳ hạn hóa các khoản tiền gửi, qua đó kỳ vọng tỷ lệ CASA tiếp tục sụt giảm. Lãi suất trung bình tiếp tục tăng cao tính đến tháng 8/2026, cụ thể với lãi suất cho vay trung bình tăng 1,7 điểm % so với đầu năm và lãi suất huy động trung bình tăng 1,15 điểm %.

Nhóm phân tích FPT Securities dự báo lợi nhuận trước thuế toàn ngành sẽ tăng 19,3% trong quý III, được thúc đẩy bởi thu nhập hoạt động tăng 20,3%.

Trong đó, thu nhập lãi thuần dự phóng tăng 21,9% so với đầu năm nhờ tín dụng tại các ngân hàng niêm yết dự kiến tăng khoảng 12% đến cuối quý III và NIM ổn định quanh 3,1%. Thu ngoài lãi kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng khả quan nhờ các khoản phí bancassurance, thanh toán, tư vấn.

Ảnh: FPTS

Ảnh: FPTS

Dù vậy, nhóm phân tích dự báo các ngân hàng cần tăng trích lập 32,5% so với đầu năm để củng cố bộ đệm dự phòng khi chất lượng tài sản tiếp đà suy giảm.

FPT Securities dự phóng tỷ lệ nợ xấu và nợ nhóm 2 sẽ tiếp tục xu hướng tăng kể từ đầu năm 2026 trong bối cảnh lãi suất tăng cao. Với việc bộ đệm dự phòng và chi phí tín dụng chưa cải thiện đáng kể, áp lực trích lập dự phòng nhìn chung sẽ gia tăng trong quý III.