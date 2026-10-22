Lợi nhuận quý III của VNDirect giảm mạnh so với cùng kỳ

CTCP Chứng khoán VNDirect (Mã: VND) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2026 với doanh thu hoạt động giảm 23% so với cùng kỳ còn 1.715 tỷ đồng. Trong đó, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 1.137 tỷ đồng, giảm 10%.

Bên cạnh đó, lãi từ các khoản cho vay và phải thu giảm 3% so với quý III/2025, còn 375 tỷ đồng. Doanh thu môi giới chứng khoán giảm 70%, xuống 115 tỷ đồng.

Ở chiều chi phí, chi phí hoạt động trong kỳ tăng 31% so với cùng kỳ, lên 844 tỷ đồng. Trong đó, lỗ từ các tài sản tài chính FVTPL tăng 98% lên 702 tỷ đồng.

Ngược lại, chi phí môi giới giảm 56%, còn 100 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý giảm 6%, xuống 97 tỷ đồng. Chi phí lãi vay tăng 20% so với cùng kỳ lên 358 tỷ đồng.

Sau khi trừ các khoản chi phí, doanh nghiệp báo lợi nhuận sau thuế 329 tỷ đồng, giảm 65% so với quý III/2025. Công ty ghi nhận lợi nhuận đã thực hiện 469 tỷ đồng, giảm 52% so với cùng kỳ.

Theo giải trình của doanh nghiệp, doanh thu hoạt động quý III giảm chủ yếu do nguồn thu từ các tài sản tài chính FVTPL, lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) và doanh thu môi giới chứng khoán đều đi xuống so với cùng kỳ.

Trong khi đó, chi phí hoạt động tăng chủ yếu do khoản lỗ từ các tài sản tài chính FVTPL gia tăng, dù chi phí môi giới đã giảm. Bên cạnh đó, chi phí tài chính cũng tăng, chủ yếu do chi phí lãi vay cao hơn so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, VNDirect ghi nhận doanh thu hoạt động 5.391 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận đã thực hiện đạt 2.108 tỷ đồng, tăng 10% trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 1.757 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ.

Năm 2026, VNDirect đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 2.414 tỷ đồng. Với kết quả đạt được sau 9 tháng, công ty đã thực hiện gần 73% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Nguồn: La Giang tổng hợp.

Nguồn: La Giang tổng hợp.

Danh mục cổ phiếu niêm yết tạm lỗ gần 175 tỷ đồng

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của VNDirect đạt 45.636 tỷ đồng, giảm gần 6.000 tỷ đồng so với đầu năm. Tiền và tiền gửi ngân hàng chiếm 6.996 tỷ đồng.

Về danh mục tự doanh, tổng giá trị gốc đạt gần 22.572 tỷ đồng vào cuối quý III, gần như không thay đổi so với đầu năm. Giá trị hợp lý đạt khoảng 22.612 tỷ đồng, tạm lãi hơn 40 tỷ đồng.

Tuy nhiên, riêng danh mục cổ phiếu và chứng chỉ quỹ niêm yết ghi nhận giá gốc hơn 1.605 tỷ đồng, tăng khoảng 641 tỷ đồng so với đầu năm và tạm lỗ gần 175 tỷ đồng.

Trong đó, HSG tiếp tục là khoản đầu tư lớn nhất với giá gốc gần 554 tỷ đồng, không đổi so với đầu năm. Tuy nhiên, giá trị hợp lý đến cuối tháng 9 chỉ còn khoảng 394 tỷ đồng, tương ứng mức lỗ gần 160 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, giá gốc khoản đầu tư vào VPB tăng từ chưa đến 1 tỷ đồng đầu năm lên gần 150 tỷ đồng, trong khi giá trị hợp lý đạt gần 160 tỷ đồng.

Đối với MWG, doanh nghiệp ghi nhận giá gốc gần 118 tỷ đồng và giá trị hợp lý gần 111 tỷ đồng.

Nguồn: BCTC quý III của doanh nghiệp.

Danh mục cổ phiếu và chứng chỉ quỹ chưa niêm yết có giá gốc gần 1.396 tỷ đồng, tăng khoảng 376 tỷ đồng so với đầu năm. Tuy nhiên, nhóm tài sản này chuyển từ trạng thái lãi tạm tính khoảng 43 tỷ đồng đầu năm sang lỗ gần 37 tỷ đồng vào cuối tháng 9.

Trái phiếu tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục FVTPL, với giá gốc khoảng 14.529 tỷ đồng cuối quý III, gần như đi ngang so với đầu năm và tạm lãi gần 260 tỷ đồng.

Trong khi đó, công cụ thị trường tiền tệ giảm từ hơn 5.831 tỷ đồng đầu năm xuống gần 4.859 tỷ đồng vào cuối quý III.

Về hoạt động cho vay, tại ngày 30/9, tổng dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ (margin) và ứng trước tiền bán chứng khoán của VNDirect đạt gần 12.179 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ margin chiếm 12.063 tỷ đồng.

Đến cuối quý III, vốn chủ sở hữu của VNDirect đạt gần 21.762 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt gần 6.539 tỷ đồng.