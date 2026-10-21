Lợi nhuận quý III của MIC giảm 31% dù doanh thu tăng 2 chữ số

Chi phí bảo hiểm tăng nhanh, lợi nhuận quý III giảm 31%

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội (MIC, mã: MIG) ghi nhận doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm gần 1.145 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, tổng chi phí kinh doanh bảo hiểm tăng 27%, lên 990 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp từ hoạt động này giảm 9%, còn 155 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, doanh thu hoạt động tài chính giảm 17% xuống 92 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 6%, lên 131 tỷ đồng. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh theo đó giảm 26%, còn 114 tỷ đồng.

Trong kỳ, MIC ghi nhận khoản lỗ khác hơn 8 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với cùng kỳ. Kết quả, lợi nhuận trước thuế giảm 31%, xuống 105 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cũng giảm tương ứng, còn 84 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần hoạt động bảo hiểm của MIC ghi nhận 3.513 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Tổng chi phí kinh doanh bảo hiểm tăng 25%, lên 2.978 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp chỉ tăng 1%, lên 535 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính trong 9 tháng giảm 4%, còn 256 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 5%, lên 422 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty ghi nhận khoản lỗ khác hơn 13 tỷ đồng.

Sau khi trừ các khoản chi phí và thuế, MIC báo lãi sau thuế gần 279 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ năm trước.

Theo thuyết minh, tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc của MIC trong 9 tháng đầu năm đạt 5.064 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, bảo hiểm con người ghi nhận doanh thu 1.872 tỷ đồng, tăng 68%, trở thành một trong những mảng đóng góp lớn vào tăng trưởng phí bảo hiểm gốc. Ngược lại, doanh thu bảo hiểm xe cơ giới giảm 16%, xuống 1.108 tỷ đồng.

Cùng với quy mô phí bảo hiểm gốc mở rộng, tổng phí nhượng tái bảo hiểm tăng 21%, lên 2.331 tỷ đồng.

Tổng tài sản vượt 12.400 tỷ đồng, công nợ tái bảo hiểm tăng mạnh

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của MIC ở mức 12.441 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm gần 96%, tương ứng 11.900 tỷ đồng.

Đầu tư tài chính ngắn hạn là khoản mục lớn nhất với 5.932 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm, chiếm gần 48% tổng tài sản. Doanh nghiệp có 4.446 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng ngắn hạn và 1.540 tỷ đồng tiền ủy thác đầu tư.

Lãi suất tiền gửi được công bố trong khoảng 6,4-9,3%/năm, so với khoảng 4,1-7,8%/năm tại thời điểm cuối năm 2025.

Trong 9 tháng, doanh thu tài chính của MIC ghi nhận 256 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ, chủ yếu đến từ lãi tiền gửi và tiền ủy thác đầu tư với 254 tỷ đồng.

Ngoài danh mục đầu tư tài chính, tài sản tái bảo hiểm của MIC ở mức 2.793 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 15%, lên 1.300 tỷ đồng, chủ yếu là phải thu liên quan đến hợp đồng bảo hiểm.

Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả tăng 13% và chiếm gần 79% tổng nguồn vốn. Trong đó, dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm ở mức 5.579 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm.

Đáng chú ý, khoản phải trả người bán ngắn hạn tăng 46%, lên 1.015 tỷ đồng, phần lớn là công nợ từ hoạt động nhượng tái bảo hiểm, với giá trị 984 tỷ đồng.

Chi phí phải trả ngắn hạn cũng tăng mạnh, từ 98 tỷ đồng đầu năm lên 524 tỷ đồng vào cuối tháng 9, tương ứng mức tăng khoảng 435%.

Vốn chủ sở hữu của MIC ở mức 2.675 tỷ đồng, tăng gần 2% so với đầu năm. Trong đó, vốn góp của chủ sở hữu là 2.115 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối gần 445 tỷ đồng.

Hơn 410 tỷ đồng liên quan đến dự án D47

Một khoản mục đáng chú ý khác trên báo cáo tài chính của MIC là các khoản liên quan đến dự án D47.

Tại cuối tháng 9/2026, chi phí xây dựng cơ bản dở dang của doanh nghiệp ở mức 347 tỷ đồng, trong đó riêng dự án D47 chiếm gần 304 tỷ đồng, không thay đổi so với cuối năm 2025.

Ngoài ra, MIC còn ghi nhận gần 37 tỷ đồng trả trước chi phí thiết kế và hơn 69 tỷ đồng phải thu ngắn hạn khác liên quan đến dự án này.

Như vậy, tổng giá trị ghi sổ của ba khoản mục liên quan đến D47 vào khoảng 410 tỷ đồng.

Dự án D47 (MIC TOWER), là tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở tại số 54 đường Tố Hữu, phường Đại Mỗ, Hà Nội. Dự án có diện tích đất 25.305 m² (khoảng 2,53 ha), được MIC đưa vào kế hoạch đầu tư từ năm 2010 và phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 vào năm 2015. Năm 2018, MIC ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần tại công ty con MIC Invest cho CTCP Hóa dầu Quân đội (Mipec), sau đó ghi nhận gần 298 tỷ đồng tiền đặt cọc liên quan đến thương vụ D47. Đến năm 2022, cổ đông MIC thông qua phương án đầu tư, hợp tác đầu tư hoặc chuyển nhượng dự án. Tháng 6/2025, MIC điều chỉnh tổng mức đầu tư MIC TOWER từ 2.485 tỷ đồng lên 3.197,6 tỷ đồng, tăng gần 29%. Theo tiến độ điều chỉnh, dự án được triển khai thi công từ quý II/2026 đến hết quý III/2029, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý IV/2029. Đến ngày 30/9/2025, MIC ghi nhận 303,8 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại D47, chiếm phần lớn tổng chi phí xây dựng dở dang 385,1 tỷ đồng. Doanh nghiệp còn ghi nhận 36,8 tỷ đồng trả trước chi phí thiết kế dự án. Tháng 10/2025, UBND TP Hà Nội ban hành quyết định cho phép MIC chuyển mục đích sử dụng hơn 2,5 ha đất tại đường Tố Hữu để thực hiện tổ hợp MIC TOWER, đánh dấu bước tiến về thủ tục pháp lý của dự án sau nhiều năm chuẩn bị. Theo báo cáo thường niên 2025 của MIC, dự án D47 tiếp tục được xác định là dự án do Tổng Công ty làm chủ đầu tư, với tiến độ kết thúc dự kiến vào quý IV/2029.