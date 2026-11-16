Lợi nhuận quý III của Điện lực TKV âm 162 tỷ dù doanh thu tăng 216 tỷ

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 của Tổng công ty Điện lực TKV (HNX: DTK) ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.687,6 tỷ đồng, cao hơn 215,9 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025. Cùng thời gian, giá vốn hàng bán tăng 16,8% lên 2.785 tỷ đồng và vượt doanh thu, khiến lợi nhuận gộp quý chuyển sang âm 97,4 tỷ đồng.

Lợi nhuận quý III sau thuế của Điện lực TKV âm 162,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước doanh nghiệp chỉ lỗ 2,9 tỷ đồng. Phần lỗ thuộc về cổ đông công ty mẹ ở mức 159,5 tỷ đồng, tương ứng lỗ cơ bản 234 đồng trên mỗi cổ phiếu.

Văn bản giải trình gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội cho thấy nguyên nhân chủ yếu nằm ở việc doanh nghiệp trích khấu hao nhanh với hệ số 2 lần trong quý III. Thuyết minh báo cáo ghi nhận khoản khấu hao tăng thêm từ hệ số kể trên lên tới 520 tỷ đồng trong 9 tháng.

Doanh thu bán điện 9 tháng vượt 10.225 tỷ đồng

Sau 9 tháng, doanh thu thuần của Điện lực TKV đạt 10.433,8 tỷ đồng, tăng 4,1% so với cùng kỳ. Doanh thu bán điện chiếm 10.225,7 tỷ đồng, tăng 4,8% và đóng góp 98% tổng doanh thu, cho thấy hạ tầng phát điện vẫn là trụ cột duy nhất.

Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 740,1 tỷ đồng, tăng 18,9%. Lợi nhuận sau thuế đạt 601,9 tỷ đồng, tăng 5,2%, trong đó phần thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 608,8 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu lũy kế tăng từ 835 đồng lên 892 đồng.

Tổng công ty Điện lực TKV cho biết: “Việc trích khấu hao nhanh này vẫn đảm bảo lợi nhuận lũy kế 9 tháng đầu năm 2026 của Tổng công ty vượt kế hoạch được giao”.

Mảng tài chính ghi nhận dấu hiệu cải thiện. Doanh thu hoạt động tài chính 9 tháng tăng 48,1% lên 202,9 tỷ đồng, chi phí tài chính giảm 19,3% còn 125 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 5,1% xuống 313,3 tỷ đồng. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm từ 1.914,3 tỷ đồng đầu năm xuống 1.664,6 tỷ đồng.

Doanh thu bán điện 9 tháng năm 2026 của Điện lực TKV đạt 10.225,7 tỷ đồng, chiếm 98% tổng doanh thu. Nguồn: BCTC của TKV.

Ở lớp hạ tầng, Dự án Nhà máy nhiệt điện Na Dương 2 của Điện lực TKV ghi nhận chi phí xây dựng dở dang 1.253,3 tỷ đồng, so với 1.372,3 tỷ đồng đầu năm. Trong 9 tháng, 67,9 tỷ đồng công trình hoàn thành chuyển thành tài sản cố định, chủ yếu là thiết bị động lực. Phần mềm máy vi tính tăng thêm 722,9 triệu đồng do doanh nghiệp tự tạo, đưa giá trị còn lại lên 947,4 triệu đồng.

Khấu hao nhanh và dòng tiền chịu sức ép trong quý III

Rủi ro lớn nhất với lợi nhuận quý III nằm ở khối tài sản phát điện. Chi phí khấu hao 9 tháng của Điện lực TKV tăng 47,8% lên 1.281,5 tỷ đồng. Giá trị còn lại của thiết bị động lực giảm từ 3.051,2 tỷ đồng xuống 2.078,2 tỷ đồng, tương đương 8,4% nguyên giá 24.694,8 tỷ đồng của nhóm tài sản cùng loại.

Thuyết minh cũng ghi nhận 10.905,6 tỷ đồng nguyên giá tài sản cố định hữu hình đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng, chiếm 31,8% tổng nguyên giá. Một cách lý giải là doanh nghiệp đang rút ngắn thời gian thu hồi vốn trên hệ thống thiết bị đã vận hành nhiều năm.

Điện lực TKV giải trình khoản lỗ sau thuế hợp nhất quý III/2026 tăng thêm 159,46 tỷ đồng do trích khấu hao nhanh hệ số 2 lần. Nguồn: Văn bản giải trình số 1847/ĐLTKV-KTTC.

Ở chiều ngược lại, từ ngày 01/01/2026, doanh nghiệp chuyển sang phân bổ chi phí sửa chữa lớn theo chu kỳ sửa chữa. Thay đổi kể trên làm chi phí sản xuất kinh doanh 9 tháng giảm 266 tỷ đồng so với phương thức cũ. Chi phí chờ phân bổ dài hạn tăng từ 206,6 tỷ đồng lên 427,7 tỷ đồng, có thể liên quan đến cách phân bổ mới.

Dòng tiền cho thấy sức ép rõ hơn. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 9 tháng giảm 34% còn 1.532 tỷ đồng, trong khi tiền chi mua sắm, xây dựng tài sản cố định tăng lên 1.403,8 tỷ đồng, gấp 3,4 lần cùng kỳ. Tiền và tương đương tiền giảm 48,6% còn 300,8 tỷ đồng.

Vay và nợ thuê tài chính dài hạn tăng 44,1% lên 1.586,1 tỷ đồng, đưa tổng dư nợ vay lên 3.250,7 tỷ đồng. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng 93,1% lên 2.773,3 tỷ đồng, trong đó khoản mục các công trình khác tăng từ 8 tỷ đồng lên 1.457,3 tỷ đồng.

Đầu vào cũng tập trung cao vào một bên liên quan. Chi phí mua từ Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả trong 9 tháng đạt 6.074,1 tỷ đồng, bằng 64,2% giá vốn hàng bán cùng kỳ.

Sau 9 tháng, Điện lực TKV ghi nhận lợi nhuận sau thuế 601,9 tỷ đồng, nhưng riêng quý III lỗ 162,4 tỷ đồng. Với tổng tài sản 15.399 tỷ đồng và 98% doanh thu đến từ bán điện, diễn biến khấu hao tại doanh nghiệp phản ánh sức nặng của khối tài sản phát điện trong cơ cấu chi phí của một nhà sản xuất điện.