Lợi nhuận quý 3 của SSI giảm hai chữ số, tạm lãi một mã ngân hàng

Ảnh minh họa. Nguồn: SSI

Theo báo cáo tài chính riêng quý 3/2026 mới công bố, CTCP Chứng khoán SSI (HoSE: SSI) ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 3.079 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ năm 2025 (YoY).

Trong cơ cấu doanh thu, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 1.344 tỷ đồng, giảm khoảng 33% YoY. Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán cũng giảm mạnh, đạt 350 tỷ đồng, giảm 62% YoY.

Bù đắp cho sự hao hụt của hai khoản trên là lãi từ các khoản cho vay và phải thu, đạt 1.115 tỷ đồng, tăng 13,5% YoY. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) cũng tăng 40% YoY, đạt 140 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động trong quý 3 của SSI giảm mạnh, từ 1.577 tỷ đồng của quý 3/2025 xuống còn 842 tỷ đồng. Trong đó, lỗ từ các tài sản tài chính FVTPL ở mức 512 tỷ đồng, giảm một nửa so với cùng kỳ. Chi phí nghiệp vụ môi giới chứng khoán ở mức 284 tỷ đồng, giảm 47% YoY.

Chi phí lãi vay của doanh nghiệp ở mức 850 tỷ đồng, tăng 24% YoY.

Trừ các khoản chi phí khác và thuế, SSI báo lãi sau thuế 1.043 tỷ đồng, giảm 27% so với mức 1.433 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu hoạt động của SSI đạt 9.358 tỷ đồng, tăng gần 3% YoY; lợi nhuận sau thuế đạt 3.432 tỷ đồng, tăng 8% YoY.

Bán bớt MSB, mua thêm các cổ phiếu bluechip

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của SSI đạt hơn 92.440 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 92.975 tỷ đồng hồi đầu năm.

Trong cơ cấu tài sản, các tài sản tài chính FVTPL có giá gốc 43.239 tỷ đồng, giá trị hợp lý đạt 43.133 tỷ đồng, tạm lỗ 106 tỷ đồng. Danh mục này chủ yếu là trái phiếu hơn 19.688 tỷ đồng, chứng chỉ tiền gửi hơn 22.340 tỷ đồng.

Đối với cổ phiếu niêm yết, SSI ghi nhận giá gốc đầu tư hơn 1.008 tỷ đồng, giá trị hợp lý gần 1.035 tỷ đồng. Công ty rót vốn nhiều nhất vào cổ phiếu ngân hàng MSB, với giá gốc gần 273 tỷ đồng và giá hợp lý 311 tỷ đồng, tạm lãi 38 tỷ đồng. So với thời điểm cuối quý 2/2026 với giá gốc 373 tỷ đồng và tạm lãi 32 tỷ đồng, SSI đã bán bớt cổ phiếu này.

Các cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn khác là VIC (giá gốc hơn 71 tỷ đồng, tạm lỗ gần 2 tỷ đồng), MWG (giá gốc hơn 61 tỷ đồng, tạm lỗ nhẹ), FPT (giá gốc gần 60 tỷ đồng, tạm lỗ gần 2 tỷ đồng) và HPG (giá gốc hơn 58 tỷ đồng, tạm lỗ gần 2 tỷ đồng). So với cuối quý 2, SSI đều gia tăng đầu tư vào các cổ phiếu thuộc nhóm bluechip này.

Các khoản cho vay của SSI tại cuối tháng 9 đạt 38.293 tỷ đồng, giảm hơn 2.000 tỷ đồng sau một quý. Trong đó, cho vay ký quỹ (margin) đạt 38.122 tỷ đồng, phần còn lại chủ yếu là các khoản ứng trước tiền bán chứng khoán.

Ngoài ra, SSI còn ghi nhận gần 3.635 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn còn lại trên một năm.

Về nguồn vốn, tại cuối quý 3/2026, SSI có nợ phải trả 54.384 tỷ đồng, giảm hơn 7.500 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó chủ yếu là vay nợ tài chính ngắn hạn với 51.904 tỷ đồng. Các khoản vay chủ yếu phục vụ hoạt động kinh doanh chứng khoán và cho vay ký quỹ.

Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt 38.057 tỷ đồng, tăng hơn 7.000 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó vốn cổ phần đạt gần 30.033 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối gần 5.967 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu SSI kết phiên sáng 21/10 ở giá 20.250 đồng/cp, tăng 1,5% so với kết phiên trước. So với đỉnh lịch sử hồi tháng 8 năm ngoái, mã đã giảm khoảng 33%.