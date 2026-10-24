Lợi nhuận quý 3 của Saigonbank giảm 79%, mới đạt 21% kế hoạch năm

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank, mã: SGB) ghi nhận thu nhập lãi thuần gần 202 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ năm ngoái (YoY). Tuy nhiên, mức tăng này không đủ bù đắp sự sụt giảm của các nguồn thu ngoài lãi và chi phí gia tăng trong kỳ.

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tại ngân hàng đạt gần 9 tỷ đồng, giảm 4% YoY. Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối giảm mạnh hơn, ở mức 57% YoY, còn hơn 2 tỷ đồng.

Theo giải trình của Saigonbank, biến động kinh tế thế giới, chính sách thương mại quốc tế và xung đột địa chính trị đã làm giảm nhu cầu giao dịch ngoại tệ cũng như doanh số thanh toán xuất nhập khẩu. Cùng với đó, cạnh tranh trên thị trường khiến chênh lệch giá mua – bán ngoại tệ thu hẹp, ảnh hưởng đến lợi nhuận của mảng này.

Lãi thuần từ hoạt động khác tại nhà băng cũng giảm 26% YoY, xuống hơn 32 tỷ đồng, do các khoản thu từ nợ đã xử lý bằng dự phòng rủi ro phát sinh ít hơn.

Trong khi nguồn thu chịu sức ép, chi phí hoạt động của ngân hàng tăng 14% YoY, lên 184 tỷ đồng. Ngân hàng cho biết mức tăng chủ yếu đến từ chi phí vận hành, đầu tư và bảo trì hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số.

Những diễn biến này khiến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước dự phòng tại Saigonbank giảm 36% YoY, còn gần 61 tỷ đồng.

Saigonbank đồng thời tăng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng lên gần 43 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ, để trích lập đối với trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC). Sau dự phòng, lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 còn gần 18 tỷ đồng, giảm 79% YoY.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 66 tỷ đồng, giảm 74% YoY. So với mục tiêu 310 tỷ đồng cho cả năm, Saigonbank mới hoàn thành khoảng 21% kế hoạch sau ba quý.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Saigonbank đạt 35.373 tỷ đồng, gần như đi ngang so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng giảm 1%, xuống 21.755 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng giảm 4%, còn 25.171 tỷ đồng.

Về chất lượng tín dụng, tại thời điểm cuối tháng 9, tổng nợ xấu của Saigonbank đạt 666,42 tỷ đồng, tăng gần 3% so với đầu năm. Trong cơ cấu nợ xấu, nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) tăng mạnh nhất, từ 54,76 tỷ đồng lên 201,32 tỷ đồng, tương ứng tăng 268%. Nợ nghi ngờ (nhóm 4) tăng 65%, từ 108,71 tỷ đồng lên 179,89 tỷ đồng. Ngược lại, nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) giảm 41%, từ 485,96 tỷ đồng xuống 285,22 tỷ đồng, nhưng vẫn là nhóm chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng nợ xấu.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày 23/10, cổ phiếu SGB ở mức 12.900 đồng/cp, không đổi so với giá đóng cửa phiên trước. Thanh khoản giảm mạnh khi chỉ có 2.200 cổ phiếu được giao dịch, thấp hơn 73,5% so với mức 8.300 cổ phiếu phiên 22/10. Giá trị giao dịch đạt khoảng 30 triệu đồng, giảm so với mức 110 triệu đồng phiên trước.