Lợi nhuận quý 3 của Bảo hiểm ABIC tăng 56%, lãi tiền gửi góp sức

Báo cáo tài chính quý 3/2026 tại CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC, mã: ABI) ghi nhận doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt gần 651 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái (YoY).

Trong quý 3/2026, doanh thu phí bảo hiểm gốc của ABIC đạt gần 680 tỷ đồng, tăng gần 11% YoY, chủ yếu từ bảo hiểm sức khỏe và tai nạn con người, cùng bảo hiểm xe cơ giới. Doanh thu phí nhận tái bảo hiểm đạt gần 39 tỷ đồng, tăng 30% YoY. Trong đó, bảo hiểm tài sản kỹ thuật đóng góp hơn 20 tỷ đồng, là yếu tố chính thúc đẩy mức tăng của khoản thu này.

Phí nhượng tái bảo hiểm tại công ty đạt hơn 112 tỷ đồng, tăng 3% YoY. Doanh thu phí bảo hiểm thuần đạt hơn 623 tỷ đồng, tăng 8% YoY.

Ở chiều ngược lại, hoa hồng nhượng tái bảo hiểm và doanh thu khác từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại doanh nghiệp này giảm 17% YoY, còn hơn 27 tỷ đồng. Tính chung, doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại ABIC đạt gần 651 tỷ đồng.

Về chi phí, chi bồi thường trong kỳ của công ty đạt gần 237 tỷ đồng, tăng 25% YoY, chủ yếu do tăng bồi thường ở nghiệp vụ bảo hiểm tài sản kỹ thuật và bảo hiểm thân tàu, trách nhiệm dân sự chủ tàu.

Tuy nhiên, khoản thu bồi thường nhượng tái bảo hiểm tăng 77% YoY, lên hơn 50 tỷ đồng, góp phần bù đắp chi bồi thường.

Biến động dự phòng cũng tác động đến chi phí trong kỳ của công ty. Sau khi tính các khoản thu bồi thường từ tái bảo hiểm và biến động dự phòng, tổng chi bồi thường bảo hiểm đạt gần 181 tỷ đồng, giảm 20% YoY.

Chi phí khác của hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại doanh nghiệp này tăng 16% YoY, lên gần 217 tỷ đồng, chủ yếu do chi khai thác hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Tính chung, tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại ABIC đạt gần 404 tỷ đồng, giảm 4% YoY. Nhờ đó, lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh đạt hơn 247 tỷ đồng, tăng 30% YoY. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 31,13% lên 37,97%, tương ứng tăng 6,84 điểm %.

Bên cạnh hoạt động bảo hiểm, doanh thu tài chính quý 3/2026 tại công ty đạt gần 58 tỷ đồng, tăng 47% YoY, nhờ lãi tiền gửi ngân hàng tăng mạnh. Chi phí tài chính chỉ ở mức 170 triệu đồng, đưa lợi nhuận gộp hoạt động tài chính đạt gần 58 tỷ đồng.

Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 24% YoY, lên gần 200 tỷ đồng, phần lớn đến từ chi phí nhân công.

Sau các khoản chi phí, ABIC ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 3/2026 đạt hơn 84 tỷ đồng, tăng 56% YoY.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt hơn 1.948 tỷ đồng, tăng 8% YoY. Tổng chi phí bồi thường giảm 7% YoY, còn hơn 542 tỷ đồng.

Lợi nhuận gộp hoạt động tài chính đạt hơn 150 tỷ đồng, tăng 36% YoY, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 12% YoY. Kết quả, lợi nhuận trước thuế tại ABI đạt hơn 333 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 266 tỷ đồng, cùng tăng 33% YoY.

Năm 2026, ABIC đặt mục tiêu doanh thu bảo hiểm 3.100 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế tối thiểu 350 tỷ đồng. Sau 9 tháng, công ty thực hiện khoảng 71% mục tiêu doanh thu bảo hiểm và hơn 95% mục tiêu lợi nhuận trước thuế.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của ABIC đạt hơn 5.159 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Mức tăng chủ yếu đến từ các khoản phải thu về hợp đồng bảo hiểm.

Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả tại doanh nghiệp đạt gần 3.204 tỷ đồng, tăng hơn 6% so với đầu năm. Trong đó, khoản phải trả hoạt động nhượng tái bảo hiểm đạt gần 315 tỷ đồng, là yếu tố chính đóng góp vào mức tăng nợ phải trả.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày 23/10, cổ phiếu ABI đóng cửa ở mức 19.500 đồng/cp, tăng 400 đồng, tương ứng 2,09% so với giá tham chiếu. Thanh khoản tăng mạnh với 75.000 cổ phiếu được giao dịch, gấp 4,3 lần phiên trước; giá trị giao dịch đạt 1,46 tỷ đồng, so với mức 330 triệu đồng phiên 22/10.