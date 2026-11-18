Doanh thu đi lên, chi phí tạo áp lực lớn lên lợi nhuận

Báo cáo tài chính giữa niên độ của Pinaco cho thấy tổng doanh thu bán pin và ắc quy trong 9 tháng đầu năm 2026 đạt 3.331 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2025. Sau khi trừ đi 482 tỷ đồng các khoản giảm trừ, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 2.848 tỷ đồng, nhích nhẹ 6% so với 9 tháng đầu năm trước. Báo cáo cũng chỉ ra thị trường trong nước tiếp tục đóng vai trò chủ đạo khi mang về 2.093 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 8%. Trong khi đó, doanh thu xuất khẩu đạt 755 tỷ đồng, tăng 3%.

Sự tăng trưởng tại thị trường nội địa gắn liền với việc cung cấp sản phẩm cho các đối tác lắp ráp gốc (OEM). Pinaco hiện cung cấp 100% ắc quy ô tô cho VinFast, 100% ắc quy cho xe điện TMT, khoảng 95% cho THACO và khoảng 90% cho các dòng xe buýt, xe tải đang lưu hành tại Việt Nam. Ở thị trường quốc tế, yếu tố thúc đẩy tăng trưởng đến từ các dòng ắc quy CMF, VRLA cùng việc mở rộng hợp tác với những đối tác mới như Honda Malaysia.

Sự gia tăng doanh thu cũng kéo theo khoản phải thu của khách hàng tính đến cuối quý III đạt 380 tỷ đồng, tăng 132% so với thời điểm đầu năm. Các khoản phải thu lớn ghi nhận từ CTCP Sản xuất Đầu tư và Phát triển Tương Lai với 80 tỷ đồng cùng 21 tỷ đồng từ Chi nhánh Hà Tĩnh của doanh nghiệp này. Các đối tác khác bao gồm Honda Việt Nam với 8 tỷ đồng, Thaco với 7 tỷ đồng và Yamaha Motor Việt Nam với 6 tỷ đồng.

Dù doanh thu đi lên, các chỉ tiêu lợi nhuận lũy kế 9 tháng đầu năm của Pinaco lại ghi nhận sự sụt giảm. Lợi nhuận gộp đạt 330 tỷ đồng, tăng 4% nhưng lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 94 tỷ đồng, giảm 16% và lợi nhuận sau thuế đạt 73 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) 9 tháng đạt 854 đồng, giảm 14%. Nguyên nhân chính khiến biên lợi nhuận thu hẹp là áp lực chi phí. Chi phí bán hàng tăng 25% lên mức 173 tỷ đồng, tập trung vào chi phí bảo hành tăng 60% lên 32 tỷ đồng, chi phí quảng cáo tăng 56% lên 25 tỷ đồng, chi phí vận chuyển tăng 21% lên 34 tỷ đồng và chi phí nhân viên tăng 8% lên 39 tỷ đồng.

Ngoài ra, chi phí tài chính cũng tăng 28% lên 59 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí lãi vay tăng 51% đạt mức 53 tỷ đồng. Bù lại, doanh thu hoạt động tài chính tăng 47% lên 47 tỷ đồng nhờ tiền lãi gửi ngân hàng và chênh lệch tỷ giá. Tuy nhiên, nếu xét riêng quý III, kết quả kinh doanh lại có sự cải thiện đáng kể với doanh thu thuần đạt 962 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 25 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ năm trước.

Mở rộng kinh doanh sang hệ thống lưu trữ năng lượng BESS

Để tạo thêm dư địa tăng trưởng mới, đại hội đồng cổ đông bất thường diễn ra đầu tháng 11 đã thông qua nghị quyết bổ sung hàng loạt ngành nghề kinh doanh. Doanh nghiệp giữ nguyên 4 mã ngành nghề truyền thống bao gồm sản xuất pin và ắc quy, bán buôn đồ dùng gia đình, vận tải hàng hóa đường bộ và kinh doanh bất động sản. Kế tiếp, công ty bổ sung thêm 11 mã ngành mới tập trung vào lĩnh vực hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS) và hệ thống điện mặt trời (SOLAR), nâng tổng số lên 15 mã ngành nghề.

Doanh nghiệp chính thức đăng ký thêm mảng sản xuất, lắp ráp bộ chuyển đổi năng lượng điện, bộ biến tần, tủ điện điều khiển, bộ nạp xả, hệ thống quản lý pin BMS, thiết bị cấp nguồn liên tục UPS và thiết bị điện phụ trợ không hoạt động tại trụ sở. Kèm theo đó là các dịch vụ bán buôn, bán lẻ, lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng và tư vấn thiết kế hệ thống năng lượng tái tạo BESS.

Lãnh đạo Pinaco cho biết trong định hướng chiến lược giai đoạn 2026 đến 2030 và các năm tiếp theo, công ty sẽ phát triển dựa trên ba trụ cột chính. Trụ cột thứ nhất là củng cố vị thế và nâng cao năng lực cạnh tranh cho mảng pin và ắc quy truyền thống. Trụ cột thứ hai là tập trung nghiên cứu phát triển các giải pháp và mở rộng kinh doanh hệ thống lưu trữ năng lượng BESS. Trụ cột thứ ba là kinh doanh chì và kim loại để tự chủ chuỗi giá trị nguyên liệu, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong khâu sản xuất.

Nền tảng tài chính để thực hiện chiến lược này được đảm bảo bởi nguồn vốn chủ sở hữu đạt 1.084 tỷ đồng tính đến cuối quý III. Cơ cấu cổ đông của doanh nghiệp hiện duy trì sự ổn định với Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm giữ hơn 51% vốn, đối tác The Furukawa Battery Co Ltd. sở hữu gần 11%, tổ chức công đoàn nắm giữ hơn 3% và các cổ đông khác chia nhau tỷ lệ 35% còn lại.