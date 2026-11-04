Lợi nhuận ngành ngân hàng vượt 311.000 tỷ đồng, vị trí Top 10 thay đổi

Lợi nhuận VietinBank áp sát Vietcombank, MB và VPBank cùng tiến hai bậc. Ảnh minh họa

Tổng lợi nhuận trước thuế của toàn ngành ngân hàng sau 9 tháng 2026 tăng thêm 51.553,3 tỷ đồng so với 9 tháng năm 2025. Nhóm 10 ngân hàng dẫn đầu đều vượt mốc lợi nhuận 10.000 tỷ đồng và duy trì tăng trưởng dương, với tốc độ từ 3,4% tại ACB đến 46,7% tại VPBank.

Vietcombank giữ vị trí đầu bảng với lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 40.440,1 tỷ đồng, tăng 22,1% YoY. Tổng thu nhập hoạt động (TOI) tăng 39,9%, tương ứng tăng thêm gần 19.800 tỷ đồng, là động lực giúp ngân hàng duy trì tăng trưởng dù chi phí dự phòng rủi ro tín dụng lên tới 9.179,8 tỷ đồng, gấp gần 4 lần cùng kỳ.

Theo giải trình của Vietcombank, việc tăng trích lập dự phòng diễn ra trong bối cảnh dư nợ mở rộng, đồng thời nhằm củng cố khả năng phòng thủ trước những rủi ro từ biến động thị trường.

Ngay phía sau, VietinBank đạt lợi nhuận trước thuế 39.556,6 tỷ đồng, tăng 33,9% YoY. Với tốc độ tăng trưởng cao hơn, ngân hàng này thu hẹp khoảng cách lợi nhuận với Vietcombank xuống còn 883,5 tỷ đồng.

Thay đổi đáng chú ý tiếp theo đến từ MB và VPBank khi cả hai cùng tăng hai bậc so với cùng kỳ. MB từ vị trí thứ 5 vươn lên thứ 3, với lợi nhuận trước thuế đạt 30.518,4 tỷ đồng, tăng 31,9% YoY. VPBank tiến từ thứ 6 lên thứ 4, đạt 29.910,9 tỷ đồng, tăng 46,7% YoY.

BIDV và Techcombank cùng lùi hai bậc, lần lượt xuống vị trí thứ 5 và thứ 6. Lợi nhuận trước thuế của BIDV đạt 29.483,5 tỷ đồng, còn Techcombank đạt 28.915,4 tỷ đồng; cả hai vẫn duy trì mức tăng trưởng hai chữ số.

Các ngân hàng còn lại trong TOP 10 gồm HDBank, ACB, SHB và LPBank. Trong đó HDBank tăng một bậc lên vị trí thứ 7 với lợi nhuận trước thuế 17.370,3 tỷ đồng, còn ACB lùi xuống thứ 8, đạt 16.614,4 tỷ đồng. SHB giữ vị trí thứ 9 với 14.308,9 tỷ đồng lợi nhuận và LPBank từ thứ 11 tiến lên thứ 10 với 10.420,9 tỷ đồng, thay Sacombank góp mặt trong nhóm dẫn đầu về lợi nhuận 9 tháng tại các ngân hàng.

Thu nhập hoạt động và dự phòng tạo khác biệt

Xét về tốc độ tăng trưởng, NCB dẫn đầu với lợi nhuận trước thuế đạt 1.574,2 tỷ đồng, tăng 140,6% YoY và là mức cao nhất kể từ khi thành lập. Đây cũng là ngân hàng duy nhất trong nhóm thống kê có lợi nhuận tăng trưởng ba chữ số.

Kết quả của NCB chủ yếu đến từ TOI tăng 74,2%, giúp lợi nhuận trước dự phòng tăng 150%, đạt 2.340 tỷ đồng. Mức tăng này đủ bù đắp chi phí dự phòng tăng 172%, lên 765,8 tỷ đồng.

Tiếp theo là BVBank và ABBank, với lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 825 tỷ đồng và 4.301,3 tỷ đồng, tăng tương ứng 88,9% và 86,9% YoY. Lợi nhuận trước dự phòng của hai ngân hàng tăng lần lượt 55,3% và 61,1%, cao hơn mức tăng chi phí dự phòng tương ứng 20,8% và 12,9%.

VietBank đứng thứ tư về tốc độ tăng trưởng, với lợi nhuận trước thuế đạt 1.320,6 tỷ đồng, tăng 52,5% YoY. Ngân hàng này được hỗ trợ ở cả hai phía: lợi nhuận trước dự phòng tăng 31,5%, trong khi chi phí dự phòng giảm 30%, xuống 206,9 tỷ đồng.

VPBank đứng thứ năm về tốc độ tăng lợi nhuận, đồng thời là ngân hàng tư nhân quy mô lớn nổi bật trong nhóm này. Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 29.910,9 tỷ đồng, gần bằng kết quả cả năm 2025 là 30.624,9 tỷ đồng và hoàn thành khoảng 72,4% kế hoạch năm. TOI tăng 25,3% góp phần hỗ trợ kết quả kinh doanh.

Theo đại diện VPBank, ngân hàng mẹ đóng góp hơn 25.200 tỷ đồng lợi nhuận, tăng gần 48%. Các công ty thành viên tiếp tục duy trì tăng trưởng, góp phần cải thiện hiệu quả hoạt động chung của hệ sinh thái.

Ở một số ngân hàng khác, lợi nhuận tăng chủ yếu nhờ giảm áp lực trích lập dự phòng, dù thu nhập hoặc lợi nhuận trước dự phòng đi xuống.

Tại PVcomBank, TOI giảm 29,8% và lợi nhuận trước dự phòng giảm 56,5%, nhưng lợi nhuận trước thuế vẫn tăng 35,2% YoY, đạt 1.877,7 tỷ đồng. Yếu tố hỗ trợ là chi phí dự phòng giảm tới 89,6%.

Tương tự, Nam A Bank đạt lợi nhuận trước thuế 4.757,2 tỷ đồng, tăng 24,8% YoY, dù lợi nhuận trước dự phòng giảm nhẹ 0,3%. Chi phí dự phòng giảm 79,3% giúp ngân hàng cải thiện kết quả cuối cùng.

VietABank ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng 13,4% YoY, đạt 1.191 tỷ đồng, nhờ chi phí dự phòng giảm 63,8%, còn 92 tỷ đồng.

Các ngân hàng tăng/giảm lợi nhuận mạnh nhất toàn ngành. Ảnh được hỗ trợ bởi AI

Sacombank tăng thu nhập nhưng lợi nhuận giảm vì dự phòng

Ở chiều ngược lại, nhóm thống kê có 4 ngân hàng báo lợi nhuận trước thuế giảm so với cùng kỳ. Trong đó, Saigonbank có mức giảm sâu nhất, còn Sacombank chịu tác động lớn từ việc tăng trích lập dự phòng dù thu nhập hoạt động vẫn tăng.

Lợi nhuận trước thuế của Saigonbank giảm 74,4% YoY, còn 65,9 tỷ đồng. TOI giảm 15,9% khiến lợi nhuận thuần trước dự phòng giảm 47,3%, xuống 197,1 tỷ đồng, trong khi chi phí dự phòng tăng 12,8%.

Tại Sacombank, TOI tăng 14,1%, kéo lợi nhuận trước dự phòng tăng 42,6%, đạt 18.741,1 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí dự phòng tăng gần 6 lần, lên 12.847,7 tỷ đồng, khiến lợi nhuận trước thuế giảm 46,4% YoY, còn 5.893,4 tỷ đồng.

SeABank cũng nằm trong nhóm lợi nhuận đi xuống, với lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 3.940,4 tỷ đồng, giảm 41,5% YoY. Cuối cùng là Eximbank với lãi trước thuế đạt 864 tỷ đồng, giảm 58% so với cùng kỳ năm ngoái.