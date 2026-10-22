Lợi nhuận ngành chứng khoán quý 3/2026: Hai nửa buồn vui

Tính đến thời điểm hiện tại, phần lớn công ty chứng khoán đã công bố báo cáo tài chính quý 3/2026. Trong khi một số doanh nghiệp tiếp tục ghi nhận lợi nhuận ở mức cao, nhiều công ty lại chứng kiến lợi nhuận sụt giảm mạnh, thậm chí thua lỗ, cho thấy sự phân hóa rõ nét trong kết quả kinh doanh toàn ngành.

LỢI NHUẬN NHÓM DẪN ĐẦU PHÂN HÓA

Tại nhóm công ty chứng khoán quy mô lớn, Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3 đạt 2.152 tỷ đồng, mức cao nhất theo quý trong lịch sử hoạt động. Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp đạt 5.708 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ và tương đương 76% kế hoạch năm.

Trong khi đó, Chứng khoán VPS (mã chứng khoán: VCK) báo lãi trước thuế gần 1.119 tỷ đồng trong quý 3, giảm 20% so với mức 1.395 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, kết quả lũy kế vẫn tích cực với hơn 4.044 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong 9 tháng, tăng 27% so với cùng kỳ, đưa VPS tiếp tục vào nhóm công ty chứng khoán có lợi nhuận lớn trên thị trường.

Chứng khoán SSI (mã chứng khoán: SSI) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3 đạt gần 1.295 tỷ đồng, giảm 27% so với mức 1.782 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025. Theo báo cáo tài chính riêng, kết quả hoạt động trong kỳ đạt khoảng 1.281 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính tăng từ 698 tỷ đồng lên hơn 901 tỷ đồng. Riêng chi phí lãi vay đạt gần 850 tỷ đồng, tăng khoảng 24% so với cùng kỳ.

Dù lợi nhuận quý 3 suy giảm, SSI vẫn duy trì tăng trưởng trong 9 tháng đầu năm. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 4.268 tỷ đồng, tăng hơn 8% so với mức 3.943 tỷ đồng cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 3.432 tỷ đồng, cao hơn mức 3.175 tỷ đồng của cùng kỳ.

Một doanh nghiệp khác ghi nhận lợi nhuận tăng mạnh là Chứng khoán HD (HDS). Lợi nhuận trước thuế quý 3 đạt hơn 769 tỷ đồng, tăng 208% so với mức 250 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025. Doanh thu hoạt động đạt hơn 1.130 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ, góp phần thúc đẩy lợi nhuận. Lũy kế 9 tháng, Chứng khoán HD báo lãi trước thuế hơn 2.240 tỷ đồng, cao gấp 3,65 lần cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, Chứng khoán KIS Việt Nam duy trì mức lợi nhuận tương đối ổn định bất chấp doanh thu giảm. Lợi nhuận trước thuế quý 3 đạt gần 248 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ, dù doanh thu hoạt động giảm khoảng 22%, từ 790 tỷ đồng xuống hơn 618 tỷ đồng. Doanh thu môi giới giảm từ gần 209 tỷ đồng xuống 113 tỷ đồng, trong khi lãi từ các khoản cho vay và phải thu tăng lên hơn 272 tỷ đồng.

Kết quả tích cực của KIS chủ yếu nhờ tiết giảm chi phí hoạt động từ 496 tỷ đồng xuống còn khoảng 340 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, doanh nghiệp đạt gần 2.326 tỷ đồng doanh thu và 683 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Ở chiều ngược lại, Chứng khoán VNDirect (mã chứng khoán: VND) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3 đạt hơn 412 tỷ đồng, giảm 65% so với mức 1.165 tỷ đồng cùng kỳ.

Kết quả hoạt động trong quý đạt gần 416 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ, trong khi chi phí tài chính tăng lên gần 359 tỷ đồng. Tính chung 9 tháng, VNDirect vẫn đạt gần 2.199 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng khoảng 3% so với cùng kỳ năm 2025.

Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (mã chứng khoán: SHS) cũng ghi nhận lợi nhuận giảm sâu. Lợi nhuận trước thuế quý 3 đạt gần 251 tỷ đồng, giảm 58% so với mức hơn 590 tỷ đồng cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 203 tỷ đồng, giảm gần 58%. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế của SHS đạt gần 621 tỷ đồng, giảm 55% so với cùng kỳ năm trước.

Với Chứng khoán Vietcap (mã chứng khoán: VCI), lợi nhuận trước thuế quý 3 đạt gần 427 tỷ đồng, giảm khoảng 18% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, kết quả 9 tháng vẫn nhích tăng, đạt hơn 1.101 tỷ đồng so với mức 1.086 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Chứng khoán TP.HCM (mã chứng khoán: HSC) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3 đạt hơn 371 tỷ đồng, giảm 33% so với mức khoảng 550 tỷ đồng cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1.075 tỷ đồng, gần như đi ngang so với mức 1.073 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025.

BÊN “NỞ HOA”, BÊN “BẾ TẮC”

Bên cạnh nhóm có quy mô lợi nhuận lớn, mùa báo cáo quý 3 cũng ghi nhận một số doanh nghiệp tăng trưởng đột biến. Song cũng tồn tại không ít công ty chứng khoán chịu sức ép khi doanh thu suy giảm, chi phí tăng hoặc các hoạt động đầu tư không còn đóng góp tích cực như cùng kỳ.

Chứng khoán An Bình (mã chứng khoán: ABS) là một trong những điểm sáng về tăng trưởng lợi nhuận. Doanh thu hoạt động quý 3 đạt gần 498 tỷ đồng, gấp hơn 3,5 lần cùng kỳ năm trước; lợi nhuận trước thuế đạt hơn 376 tỷ đồng, tăng 552%.

Động lực chính đến từ hoạt động đầu tư. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt gần 412 tỷ đồng, cao gấp gần 20 lần cùng kỳ. Trong đó, lãi bán tài sản tài chính FVTPL đạt gần 268 tỷ đồng, so với mức 16 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng, ABS ghi nhận hơn 602 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 361%.

Chứng khoán LPS, tiền thân là Chứng khoán LPBank, cũng ghi nhận kết quả kinh doanh khởi sắc. Lợi nhuận trước thuế quý 3 đạt hơn 176 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ. Doanh thu hoạt động đạt hơn 1.556 tỷ đồng, gấp khoảng 3,6 lần cùng kỳ năm trước, trong khi chi phí hoạt động tăng lên hơn 947 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế đạt gần 895 tỷ đồng, tăng 107%.

Một trường hợp đáng chú ý khác là Chứng khoán VTG. Lợi nhuận trước thuế quý 3 đạt gần 52 tỷ đồng, tăng khoảng 538% so với mức hơn 8 tỷ đồng cùng kỳ. Theo giải trình của doanh nghiệp, doanh thu và thu nhập khác đạt hơn 70 tỷ đồng, tăng 265%, chủ yếu nhờ lãi từ các khoản cho vay và phải thu tăng lên cùng doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán. Sau 9 tháng, VTG ghi nhận gần 154 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, đảo chiều so với khoản lỗ gần 12 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Chứng khoán Maybank Việt Nam (MSVN) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3 gần 109 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Doanh thu hoạt động đạt gần 282 tỷ đồng, tăng 10%. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế đạt gần 233 tỷ đồng, tăng khoảng 28%.

Ở chiều ngược lại, một số doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận giảm mạnh dù doanh thu không giảm tương ứng. Chứng khoán DNSE (mã chứng khoán: DSE) báo lãi trước thuế gần 60 tỷ đồng trong quý 3, giảm 65% so với mức gần 171 tỷ đồng cùng kỳ. Doanh thu hoạt động đạt gần 455 tỷ đồng, giảm 7%, trong khi chi phí hoạt động kinh doanh tăng hơn 17%. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế của DNSE đạt 171 tỷ đồng, giảm 48%.

Chứng khoán FPT (mã chứng khoán: FTS) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3 chỉ hơn 57 tỷ đồng, giảm hơn 35% so với cùng kỳ. Theo giải trình của doanh nghiệp, thanh khoản thị trường suy giảm cùng chính sách miễn, giảm phí giao dịch cho khách hàng ảnh hưởng đến doanh thu môi giới. Trong khi đó, chi phí lãi vay tăng từ gần 96 tỷ đồng lên hơn 153 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 347 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ năm trước.

Chứng khoán Thành Công (TCSC) cũng chứng kiến lợi nhuận giảm sâu khi lãi trước thuế quý 3 chỉ đạt khoảng 7 tỷ đồng, giảm 90% so với mức 67 tỷ đồng cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 46 tỷ đồng, giảm 58%.

Đáng chú ý, Chứng khoán VietinBank (VietinBank Securities, mã chứng khoán: CTS) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3 chỉ khoảng 6 tỷ đồng, giảm tới 98% so với mức gần 338 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025. Doanh thu hoạt động đạt hơn 410 tỷ đồng, giảm 37%.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ hoạt động tự doanh khi lãi từ các tài sản tài chính FVTPL giảm từ 386,5 tỷ đồng xuống còn 152 tỷ đồng. Doanh thu môi giới cũng giảm gần 58%, xuống còn 27 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính tăng 66% lên hơn 157 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, VietinBank Securities đạt 107 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 84% so với mức gần 688 tỷ đồng cùng kỳ.

Chứng khoán Agribank (Agriseco, mã chứng khoán: AGR) cũng ghi nhận lợi nhuận giảm mạnh dù doanh thu hoạt động tăng. Trong quý 3, doanh thu đạt gần 170 tỷ đồng, tăng khoảng 8%, nhưng lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 36 tỷ đồng, giảm 58% so với cùng kỳ năm trước.

Lãi từ các tài sản tài chính FVTPL của Agriseco giảm từ 40 tỷ đồng xuống 14 tỷ đồng, còn doanh thu môi giới giảm gần 58%, xuống 15 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, lãi từ các khoản cho vay và phải thu tăng lên gần 80 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế của Agriseco đạt 128,5 tỷ đồng, giảm 8%.

Chứng khoán Shinhan Việt Nam (SSV) ghi nhận doanh thu hoạt động quý 3 đạt hơn 215 tỷ đồng, tăng khoảng 13% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, chi phí hoạt động tăng 26% lên gần 147 tỷ đồng, khiến lợi nhuận trước thuế giảm 23%, xuống gần 42 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế đạt gần 106 tỷ đồng, giảm 13%.

Tại Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), doanh thu hoạt động quý 3 đạt gần 228 tỷ đồng, giảm khoảng 40% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế chỉ còn khoảng 20 tỷ đồng, giảm 80% so với mức 101 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025. Doanh thu môi giới giảm từ 134 tỷ đồng xuống hơn 55 tỷ đồng, còn lãi từ các tài sản tài chính FVTPL giảm từ gần 92 tỷ đồng xuống khoảng 21 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế của BVSC đạt 95 tỷ đồng, giảm 58%.

Chứng khoán Asean ghi nhận doanh thu hoạt động quý 3 gần 57 tỷ đồng, tăng 18%. Tuy nhiên, chi phí tài chính tăng từ 12,8 tỷ đồng lên gần 68 tỷ đồng, khiến kết quả kinh doanh từ hoạt động chính âm hơn 35 tỷ đồng.

Khoản thu nhập khác hơn 66 tỷ đồng giúp công ty ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 31 tỷ đồng, giảm khoảng 5% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 82 tỷ đồng, giảm 10%.

Với Chứng khoán Việt (VSC), doanh thu hoạt động quý 3 đạt hơn 3,1 tỷ đồng, tăng khoảng 23%, nhưng lợi nhuận trước thuế chỉ hơn 307 triệu đồng, giảm 21% so với mức gần 387 triệu đồng cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 666 triệu đồng, giảm 41%.

Ở nhóm doanh nghiệp quy mô nhỏ hơn, Chứng khoán Phú Hưng (PHS) ghi nhận doanh thu hoạt động hơn 168 tỷ đồng, giảm khoảng 10% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 19 tỷ đồng, giảm 64%. Chứng khoán SmartInvest (AAS) đạt doanh thu hoạt động hơn 80 tỷ đồng, giảm 65%, trong khi lợi nhuận trước thuế còn 24 tỷ đồng, giảm 83%.

Chứng khoán Kỷ Nguyên Mới (NESC) ghi nhận doanh thu hoạt động gần 1,6 tỷ đồng và lỗ trước thuế hơn 2,2 tỷ đồng trong quý 3.

TỰ DOANH LAO DỐC BÀO MÒN LỢI NHUẬN DOANH NGHIỆP

Diễn biến quý 3 cho thấy hoạt động tự doanh và chi phí vốn có thể tạo ra khác biệt lớn trong kết quả kinh doanh của các công ty chứng khoán. Một số doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận tăng mạnh nhờ lãi từ tài sản tài chính, trong khi những đơn vị khác chịu sức ép khi giá trị tài sản giảm hoặc nguồn thu từ môi giới đi xuống.

Trường hợp nổi bật nhất về mức độ suy giảm là Chứng khoán VIX (mã chứng khoán: VIX). Trong quý 3/2026, doanh thu hoạt động của doanh nghiệp đạt hơn 2.047 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ, còn lợi nhuận trước thuế chỉ đạt khoảng 192 tỷ đồng, giảm tới 94%.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ hoạt động tự doanh. Lãi bán các tài sản tài chính FVTPL giảm mạnh từ 1.375 tỷ đồng xuống còn 89 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí hoạt động tăng vọt lên hơn 1.744 tỷ đồng, so với khoảng 50 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Riêng khoản lỗ do đánh giá lại tài sản tài chính FVTPL lên tới gần 1.363 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ghi nhận khoản lãi đánh giá lại khoảng 189 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, VIX ghi nhận doanh thu hoạt động hơn 5.050 tỷ đồng, giảm khoảng 18%. Lợi nhuận trước thuế đạt 424 tỷ đồng, giảm 92% so với mức 5.116 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Một số doanh nghiệp khác cũng chuyển từ có lãi sang thua lỗ trong quý 3. Chứng khoán Bảo Minh (BMS) ghi nhận doanh thu hoạt động gần 98 tỷ đồng, giảm khoảng 29% so với cùng kỳ. Chi phí hoạt động tăng mạnh khiến công ty chuyển từ mức lãi trước thuế khoảng 45 tỷ đồng trong quý 3/2025 sang lỗ hơn 63 tỷ đồng trong quý 3 năm nay. Dù vậy, lũy kế 9 tháng, BMS vẫn đạt khoảng 75 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Chứng khoán AIS cũng chuyển từ lãi sang lỗ khi doanh thu hoạt động quý 3 chỉ đạt gần 28,5 tỷ đồng, giảm hơn một nửa so với cùng kỳ. Công ty báo lỗ trước thuế khoảng 3 tỷ đồng, trái ngược mức lãi 31 tỷ đồng cùng kỳ.

Chứng khoán Beta ghi nhận khoản lỗ trước thuế khoảng 5,4 tỷ đồng trong quý 3, trong khi cùng kỳ năm trước lãi khoảng 2 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, công ty tiếp tục ghi nhận khoản lỗ hơn 5 tỷ đồng.

Chứng khoán SBS cũng báo lỗ trước thuế khoảng 5 tỷ đồng trong quý 3, so với khoản lãi hơn 12 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, tính chung 9 tháng đầu năm, SBS vẫn đạt khoảng 33 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, cải thiện đáng kể so với khoản lỗ gần 33 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Trong khi đó, Chứng khoán Navibank (NVS) ghi nhận khoản lỗ trước thuế hơn 4 tỷ đồng trong quý 3, đảo chiều so với mức lãi gần 24 tỷ đồng cùng kỳ. Doanh thu hoạt động chỉ đạt khoảng 9,8 tỷ đồng, giảm hơn 73%, chủ yếu do thu nhập từ các tài sản tài chính FVTPL sụt giảm. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận trước thuế của NVS chỉ còn khoảng 2 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức hơn 35 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.