Lợi nhuận ngành bất động sản khu công nghiệp phân hóa mạnh: BCM, KBC và VGC bứt tốc đón sóng FDI

Vốn ngoại tăng mạnh tạo đà cho BCM, KBC và VGC bứt phá lợi nhuận

Theo số liệu thống kê từ Bộ Tài chính, dòng vốn FDI giải ngân trong 8 tháng đầu năm 2026 đạt 14,2 tỷ USD, ghi nhận mức tăng 13% so với cùng kỳ. Dòng vốn FDI đăng ký mới cũng đạt 12,2 tỷ USD, tăng tới 86%, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực công nghiệp chế biến và chế tạo. Hoạt động sản xuất của khu vực doanh nghiệp FDI tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khi giá trị xuất khẩu và nhập khẩu lần lượt tăng 30% và 45%.

Dòng vốn đầu tư vào Việt Nam vẫn tích cực bất chấp những bất ổn địa chính trị tại khu vực Trung Đông và căng thẳng thương mại quốc tế. Các nhà đầu tư nước ngoài đang chuyển từ chiến lược chờ đợi sang phân tán rủi ro, đưa Việt Nam tiếp tục trở thành một điểm đến thu hút vốn. Nhu cầu đối với bất động sản công nghiệp đang mở rộng sang các lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và trung tâm dữ liệu, thúc đẩy các chủ đầu tư chuyển đổi sang mô hình xanh và sinh thái.

Dựa trên nền tảng này, lợi nhuận ròng quý 3/2026 của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (BCM) được dự phóng có thể đạt khoảng 1.817 tỷ đồng, tăng 337% so với cùng kỳ. Động lực tăng trưởng chính xuất phát từ việc đưa dự án khu tái định cư Hòa Lợi vào kinh doanh với khoảng 400 căn được kỳ vọng ghi nhận doanh thu trong quý. Lợi nhuận từ các công ty liên doanh liên kết cũng được dự báo tăng 15%, chủ yếu nhờ đóng góp của VSIP, IJC và Becamex Bình Phước. Tính chung cả năm 2026, lợi nhuận ròng của BCM được dự phóng đạt 3.970 tỷ đồng.

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) cũng được dự báo đạt 528 tỷ đồng lợi nhuận ròng trong quý 3, tăng 72% so với cùng kỳ. Lượng hợp đồng chưa ghi nhận doanh thu khoảng 170 ha vào cuối quý 2 tạo cơ sở vững chắc cho hoạt động bàn giao đất trong nửa cuối năm. Riêng trong quý 3, KBC được kỳ vọng bàn giao khoảng 20 ha tại cụm công nghiệp Hưng Yên và khu công nghiệp Lộc Giang. Dù vậy, áp lực thanh toán nợ vay của doanh nghiệp vẫn gia tăng khi các dự án trọng điểm như Tràng Cát và Trump Complex chưa đem lại dòng tiền thực tế.

Một cái tên khác được kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận là Tổng Công ty Viglacera (VGC) với con số ước đạt 168 tỷ đồng, tăng 83% so với cùng kỳ năm trước. Diện tích bàn giao đất khu công nghiệp dự kiến đạt khoảng 25 đến 30 ha, cải thiện rõ rệt so với mức 20 ha của cùng kỳ. Kết quả kinh doanh của VGC còn được hỗ trợ tích cực từ mảng kính giảm lỗ và hoạt động kinh doanh thiết bị vệ sinh tăng trưởng.

Lợi nhuận IDC và SZC đi lùi, nhóm cao su hưởng lợi lớn từ đền bù đất

Ở chiều ngược lại, Tổng Công ty IDICO (IDC) được dự báo ghi nhận lợi nhuận ròng 428 tỷ đồng, giảm 49% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu do diện tích đất khu công nghiệp bàn giao trong quý dự kiến chỉ ở mức 20 ha, tập trung tại Hựu Thạnh và Phú Mỹ II mở rộng, thấp hơn so với mức nền cao của năm trước. Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức (SZC) cũng được dự báo giảm 33% lợi nhuận, lùi về mức 14 tỷ đồng do hoạt động kinh doanh bất động sản thương mại tại khu dân cư Hữu Phước vẫn diễn ra chậm, dù doanh thu cho thuê đất khu công nghiệp duy trì ổn định.

Ngoài nhóm phát triển khu công nghiệp thuần túy, các doanh nghiệp cao su sở hữu quỹ đất lớn đang đứng trước cơ hội hưởng lợi từ đà tăng của giá bán cao su và thu nhập bồi thường đất. Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR) được ước tính đạt 2.258 tỷ đồng lợi nhuận ròng quý 3, tăng 19%. Mức tăng trưởng này có đóng góp từ việc doanh nghiệp có thể ghi nhận khoảng 600 tỷ đồng thu nhập bất thường từ hoạt động bồi thường đất.

Tương tự, Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa (PHR) có thể đạt mức lợi nhuận ròng 625 tỷ đồng, tăng tới 141%. Động lực bứt phá của doanh nghiệp đến từ việc giá cao su duy trì ở mức cao và khoản lợi nhuận sau thuế khoảng 440 tỷ đồng thu về từ tiền đền bù đất của Thaco và VSIP.

Triển vọng lợi nhuận của các doanh nghiệp khu công nghiệp không hoàn toàn đồng nhất với tốc độ tăng trưởng FDI chung. Yếu tố quyết định kết quả kinh doanh trong ngắn hạn nằm ở quỹ đất sẵn sàng bàn giao, các hợp đồng đã ký kết và nguồn thu bổ sung từ hoạt động kinh doanh khác. Tiến độ hoàn thiện thủ tục pháp lý, quá trình bàn giao đất và áp lực quản lý nợ vay vẫn là những biến số cần được theo dõi chặt chẽ. Các số liệu dự phóng phản ánh kỳ vọng của đơn vị phân tích, chưa phải là kết quả tài chính chính thức của từng doanh nghiệp.

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