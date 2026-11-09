Lợi nhuận ngành bảo hiểm phân hóa, doanh nghiệp nào sớm cán đích?

Báo cáo từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho thấy tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường trong 9 tháng năm 2026 ước đạt 175.800 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 2,4% so với cùng kỳ. Riêng quý III đóng góp 57.900 tỷ đồng, tăng 2,8%.

Đằng sau bức tranh chung là sự tương phản rõ rệt giữa hai trụ cột. Trái ngược với tình trạng suy giảm 5,2% của bảo hiểm nhân thọ khi nguồn thu chỉ dừng ở mức 101.700 tỷ đồng, mảng phi nhân thọ lại bùng nổ mạnh mẽ với doanh thu phí ước đạt 74.100 tỷ đồng, tăng vọt 15,1% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận trước thuế PVI ước đạt 1.550 tỷ đồng, vượt tới 59% so với chỉ tiêu giao phó, tương ứng 159,0% kế hoạch cả năm 2026.

Thống kê từ báo cáo tài chính quý III của 13 đơn vị niêm yết cho thấy sự phân hoá mạnh về kết quả kinh doanh giữa các doanh nghiệp.

Đứng đầu toàn sàn về quy mô lợi nhuận là Tập đoàn Bảo Việt với con số lũy kế gần 2.700 tỷ đồng sau 9 tháng, tăng trưởng 24% so với cùng kỳ. Dù giữ vững ngôi vương nhờ nửa đầu năm khởi sắc, bước sang quý III, quán quân này bắt đầu có dấu hiệu chậm lại khi lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 834,8 tỷ đồng, tăng khiêm tốn 6%.

Nếu tách riêng nhóm phi nhân thọ thuần túy do Bảo Việt kinh doanh cả mảng nhân thọ, Bảo hiểm PVI chính là gương mặt sáng giá nhất với lợi nhuận 9 tháng đạt 1.382,5 tỷ đồng, tăng 17%. Dù vậy, kết quả kinh doanh quý III của PVI lại chịu áp lực nhất định khi lợi nhuận sau thuế giảm 4%, từ 403 tỷ đồng cùng kỳ xuống gần 388 tỷ đồng.

Giữ vị trí thứ ba về quy mô lãi ròng là một đại diện thuộc mảng tái bảo hiểm. Công ty Tái Bảo hiểm Quốc gia thu về 354,5 tỷ đồng sau thuế, giữ nhịp tăng trưởng ổn định 10%.

Nhóm bám đuổi phía sau tạo nên một cuộc đua nghẹt thở về con số tuyệt đối. Bảo hiểm BIDV mang về 325 tỷ đồng lãi sau thuế, theo sau là Bảo hiểm quân đội MIC với gần 279 tỷ đồng, Bảo hiểm Agribank đạt 266 tỷ đồng, Bảo Minh thu gần 257 tỷ đồng, Bảo hiểm Bưu điện đạt 245 tỷ đồng, Tái Bảo hiểm Hà Nội ghi nhận 221 tỷ đồng và Bảo hiểm Petrolimex khép lại danh sách câu lạc bộ trăm tỷ với gần 217 tỷ đồng.

Ở phân khúc quy mô nhỏ hơn, Bảo hiểm BSH thu về gần 54 tỷ đồng, Bảo Long có thêm gần 44 tỷ đồng và Bảo hiểm DBV đạt gần 17 tỷ đồng.

Xét về tốc độ tăng trưởng, đứng đầu thuộc về Bảo hiểm BSH khi tạo ra màn đảo chiều ngoạn mục. Từ khoản lỗ gần 14 tỷ đồng của 9 tháng năm trước, doanh nghiệp này đã chuyển thành khoản lãi gần 54 tỷ đồng năm nay. Bảo hiểm Agribank vươn lên dẫn đầu nhóm tăng trưởng dương bền vững với mức tăng 33%, trong khi Bảo hiểm DBV cũng bám sát với tỷ lệ tăng 31%.

Trái lại, có bốn cái tên bất ngờ ghi nhận kết quả thụt lùi trong 9 tháng đầu năm 2026. Hụt hơi sâu nhất là Bảo hiểm BIDV khi lợi nhuận sụt giảm tới 24%. Xếp tiếp theo là Bảo hiểm Bảo Long với mức giảm 18%, Bảo hiểm Bưu điện sụt 15% và Bảo hiểm quân đội MIC giảm 9%.

Tổ chức xếp hạng AM Best nhận định thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam đang đón nhận xung lực lớn từ sự phục hồi của xuất khẩu điện tử, làn sóng vốn ngoại FDI cũng như xu thế đầu tư vào công nghệ phục vụ trí tuệ nhân tạo.

Những lực đẩy vĩ mô kết hợp cùng giải ngân đầu tư công sẽ tiếp thêm sức mạnh cho phân khúc bảo hiểm thương mại, giúp khối doanh nghiệp phi nhân thọ tiếp tục đóng vai trò đầu tàu dẫn dắt toàn thị trường vượt qua áp lực cạnh tranh để giữ vững đà sinh lời.

Chỉ còn hai tháng trước khi khép lại năm tài chính 2026, những báo cáo nhanh đầu tiên cũng đã xuất hiện với nhiều kỷ lục mới được xác lập.

Bảo hiểm PVI thông báo đã chính thức cán đích sớm trước hai tháng. Tính đến ngày 30/10/2026, tổng doanh thu của PVI ước đạt 27.050 tỷ đồng, chạm 100% kế hoạch năm. Đáng chú ý, lợi nhuận trước thuế ước đạt 1.550 tỷ đồng, vượt tới 59% so với chỉ tiêu giao phó, tương ứng 159,0% kế hoạch cả năm.

Tại Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh, báo cáo ước tính đến ngày 26/10/2026 cho thấy tổng doanh thu chạm mức hơn 7.052 tỷ đồng, tăng 17,12% so với cùng kỳ và hoàn thành 97,14% mục tiêu năm. Các chỉ tiêu kinh doanh lõi đều tiệm cận vạch đích. Doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt gần 6.003 tỷ đồng, tăng 17,88% và đạt 98,80% kế hoạch. Tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc kết hợp nhận tái bảo hiểm ghi nhận 6.748 tỷ đồng, tương đương 97,49% chỉ tiêu.

Với mục tiêu cả năm là 7.260 tỷ đồng doanh thu và tối thiểu 340 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, Bảo Minh gần như chắc chắn sẽ hoàn tất kế hoạch sớm.

Bảo hiểm DBV cũng cho thấy sức bật lớn về mặt mở rộng thị phần. Đến ngày 02/11/2026, doanh thu phí bảo hiểm gốc của đơn vị này đạt 5.016 tỷ đồng, tăng tới 64% so với cùng kỳ năm ngoái và vượt 80% kế hoạch năm. "Đường đua" của DBV liên tục mở rộng khi doanh thu vượt 3.000 tỷ đồng sau nửa đầu năm, chạm 4.000 tỷ đồng vào tháng 9 và chính thức vượt 5.000 tỷ đồng vào đầu tháng 11.

Động lực chính đến từ mảng bảo hiểm xe cơ giới khi chiếm gần 61% tỷ trọng, trong khi hai nhóm nghiệp vụ còn lại chiếm hơn 39%, mở đường cho chiến lược bán chéo sản phẩm.