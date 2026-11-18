Lợi nhuận trước thuế của 27 ngân hàng tăng hơn 20%

Theo báo cáo của S&I Ratings, trong quý III/2026, tổng thu nhập hoạt động (TOI) của 27 ngân hàng niêm yết đạt 221.900 tỷ đồng, tăng 22,9% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, TOI đạt 629.400 tỷ đồng, tăng 19,1% so với cùng kỳ. Mức tăng này cao hơn tốc độ tăng trưởng của 6 tháng đầu năm (17,1%) và quý I (15,3%). Điều này cho thấy đà cải thiện thu nhập của ngành ngân hàng ngày càng rõ nét. Động lực chính đến từ thu nhập lãi thuần tăng 17,7% và thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng mạnh 62,9%.

Lợi nhuận ngân hàng tăng hơn 20%, nhiều nhà băng ghi nhận mức tăng vượt trội. Ảnh: VCB

Lợi nhuận trước thuế (LNTT) của 27 ngân hàng trong 9 tháng đạt 311.100 tỷ đồng, tăng 20,1% so với cùng kỳ, cao hơn tốc độ tăng trưởng TOI. Kết quả này có được nhờ tổng chi phí hoạt động chỉ tăng 11,4%, qua đó giúp tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) giảm từ 31,1% trong quý II xuống 30,5% vào cuối quý III.

Tăng trưởng lợi nhuận chủ yếu tập trung ở nhóm ngân hàng thương mại (NHTM) quốc doanh và các NHTM cổ phần quy mô lớn. Trong 9 tháng, LNTT của hai nhóm lần lượt tăng 26,9% và 19,4% so với cùng kỳ, đóng góp gần 90% mức tăng lợi nhuận toàn ngành.

Năm ngân hàng ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận nổi bật gồm VPBank (VPB) tăng 46,7%, VietinBank (CTG) tăng 33,9%, MB (MBB) tăng 31,9%, Vietcombank (VCB) tăng 22,1% và BIDV (BID) tăng 24,8%.

Ngược lại, nhóm NHTM cổ phần quy mô vừa chỉ tăng trưởng lợi nhuận 2,5%, chủ yếu do kết quả kinh doanh của Eximbank (EIB) và SeABank (SSB) giảm mạnh, lần lượt 57,8% và 41,5%.

Trong khi đó, nhóm ngân hàng quy mô nhỏ ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận cao nhất, đạt 52,1%. Động lực đến từ một số ngân hàng có mức tăng đột biến như NVB (140,6%), ABB (105,9%), BVB (88,9%) và VBB (52,5%).

Thu nhập dịch vụ tăng mạnh, đóng góp lớn từ một số ngân hàng

Tổng thu nhập ngoài lãi của 27 ngân hàng niêm yết đạt 53.000 tỷ đồng trong quý III/2026, tăng 38,4% so với cùng kỳ. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ hoạt động dịch vụ và kinh doanh ngoại hối, trong khi thu nhập từ mua bán chứng khoán tiếp tục suy giảm.

Đáng chú ý, mức tăng thu nhập dịch vụ tập trung tại một số ngân hàng có các khoản thu phí tăng đột biến. Cụ thể, thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 29.900 tỷ đồng, tăng 77% so với cùng kỳ. Riêng STB, LPB và Nam A Bank (NAB) đóng góp hơn 55% mức tăng của toàn ngành.

Trong đó, thu nhập dịch vụ của STB đạt hơn 4.200 tỷ đồng, gấp 6,3 lần cùng kỳ, chủ yếu nhờ khoản phí từ thỏa thuận hợp tác với nhóm khách hàng doanh nghiệp lớn. NAB và LPB cũng ghi nhận thu nhập từ phí dịch vụ lần lượt tăng gấp 6,8 lần và 4 lần.

Thu nhập từ hoạt động bảo hiểm tiếp tục là điểm sáng tại các ngân hàng có hệ sinh thái dịch vụ đa dạng. TCB ghi nhận mức tăng 155%, VPB tăng 45% và MBB tăng 18% so với cùng kỳ.

Ngược lại, thu nhập thuần từ mua bán chứng khoán giảm 25% so với cùng kỳ. Theo S&I Ratings, môi trường lãi suất chưa thuận lợi tiếp tục hạn chế khả năng hiện thực hóa lợi nhuận đầu tư của các ngân hàng.

Ở mảng kinh doanh ngoại hối, lãi thuần đạt 7.400 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ. VCB tiếp tục dẫn đầu với 2.600 tỷ đồng thu nhập, tăng 101%.

Hoạt động thu hồi các khoản nợ xấu đã xử lý cũng tiếp tục đóng góp đáng kể vào thu nhập của toàn ngành, đạt 11.200 tỷ đồng trong quý III. Tuy nhiên, tốc độ tăng đã chững lại, chỉ tăng 0,8% so với cùng kỳ và giảm 2,2% so với quý trước. Diễn biến này được đặt trong bối cảnh thanh khoản thị trường bất động sản suy yếu khi mặt bằng lãi suất ở mức cao.