Lợi nhuận ngân hàng phân hóa rõ nét

Kết quả kinh doanh quý III-2026 nói riêng và cả 9 tháng năm 2026 cho thấy, lợi nhuận của nhiều ngân hàng tiếp tục tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tiếp tục dẫn đầu, với lợi nhuận trước thuế (LNTT) 40.440 tỷ đồng, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Nhân viên Vietcombank tư vấn, hướng dẫn sản phẩm dịch vụ cho khách hàng. Ảnh: Vietcombank

Đứng thứ hai là Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank), đạt LNTT 9 tháng 39.557 tỷ đồng, tăng 33,9%. Đáng chú ý, riêng quý III, VietinBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 13.689 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ, cao nhất trong các ngân hàng được thống kê.

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đạt lợi nhuận trước thuế 30.518 tỷ đồng trong 9 tháng, tăng 31,9%. Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đạt LNTT 9 tháng 29.911 tỷ đồng, tăng 46,7%, vượt Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) để vươn lên vị trí thứ tư. BIDV đạt LNTT 9 tháng 29.483 tỷ đồng, tăng 24,8%.

Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) đạt LNTT 9 tháng 28.915 tỷ đồng, tăng 23,7%. Riêng quý III, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng này đạt 10.375 tỷ đồng, tăng 25,8%.

Một số ngân hàng khác cũng ghi nhận kết quả tích cực. Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) đạt LNTT 9 tháng 18.379 tỷ đồng, tăng 24,2%; Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) đạt LNTT 9 tháng 16.614 tỷ đồng, tăng 3,4%; Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đạt LNTT 9 tháng 14.309 tỷ đồng, tăng 17%; Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) đạt LNTT 9 tháng 10.421 tỷ đồng, tăng 8,4%.

Ở nhóm ngân hàng quy mô nhỏ hơn, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) đạt 4.301 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế 9 tháng, tăng 85,5%. Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đạt LNTT 9 tháng 1.574 tỷ đồng, gấp 2,4 lần cùng kỳ. Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) ghi nhận lợi nhuận trước thuế 825 tỷ đồng sau 9 tháng tăng 88,9% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, lợi nhuận không tăng đồng đều trong toàn hệ thống. Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) đạt lãi trước thuế 9 tháng 5.893 tỷ đồng, giảm 46,4%; Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) đạt LNTT 9 tháng 864 tỷ đồng, giảm 57,8%. Đáng chú ý, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Saigonbank) chỉ đạt LNTT 9 tháng 65,9 tỷ đồng, giảm 74,5%.

Nhìn chung, thu nhập lãi thuần tiếp tục là động lực quan trọng giúp nhiều ngân hàng duy trì tăng trưởng lợi nhuận. Tuy nhiên, áp lực chi phí vốn, biên lãi ròng và dự phòng rủi ro tín dụng vẫn tạo ra sự khác biệt về kết quả kinh doanh giữa các nhà băng.