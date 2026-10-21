Lợi nhuận ngân hàng 9 tháng khởi sắc, nhiều nhà băng báo lãi lớn. (Ảnh: Vietnam+)

Kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2026 vừa được các ngân hàng công bố ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Bên cạnh tăng trưởng tín dụng, nguồn thu từ dịch vụ và các hoạt động ngoài lãi tiếp tục đóng góp đáng kể vào lợi nhuận, trong khi các ngân hàng chú trọng kiểm soát chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng tài sản.

Theo báo cáo tài chính vừa công bố, Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) ghi nhận tổng thu nhập hoạt động 9 tháng đạt 45.200 tỷ đồng, tăng 17,1% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 28.900 tỷ đồng, tăng 23,7%.

Riêng quý 3/2026, lợi nhuận trước thuế đạt 10.400 tỷ đồng, tăng 25,8%, thiết lập mức cao nhất theo quý từ trước đến nay. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) 12 tháng gần nhất tăng từ 14,4% lên 16,3%, trong khi tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) đạt 2,5%.

Thu nhập lãi thuần 9 tháng đạt 32.000 tỷ đồng, tăng 16,9%. Biên lãi thuần (NIM) quý 3 phục hồi lên 3,5%, so với mức 3,4% của quý trước.

Đáng chú ý, thu nhập từ hoạt động dịch vụ đạt 11.800 tỷ đồng, tăng 40%, nâng tỷ trọng đóng góp trong tổng thu nhập hoạt động lên 26,2%, so với mức 21,9% cùng kỳ. Trong đó, thu từ thư tín dụng, tiền mặt và thanh toán đạt 4.900 tỷ đồng, tăng 136,6%.

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản Techcombank đạt 1,3 triệu tỷ đồng, tăng 16,7% so với cùng kỳ. Dư nợ tín dụng tại ngân hàng riêng lẻ tăng 16,3% so với đầu năm nếu tính cả các khoản cho vay dự án được loại trừ khỏi hạn mức tăng trưởng tín dụng.

Tín dụng doanh nghiệp đạt 542.400 tỷ đồng, tăng 20% so với đầu năm, chủ yếu nhờ giải ngân cho các dự án hạ tầng quốc gia quy mô lớn. Tỷ trọng dư nợ bất động sản giảm xuống 29,9% tổng dư nợ.

Trong khi đó, tín dụng cá nhân và doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) đạt 419.000 tỷ đồng, tăng 12,7% so với đầu năm. Tiền gửi khách hàng đạt 692.100 tỷ đồng, trong đó tiền gửi không kỳ hạn (CASA), bao gồm Sinh lời tự động, đạt 245.900 tỷ đồng, chiếm 35,5%.

Lợi nhuận 9 tháng của LPBank đạt 10.421 tỷ đồng, tăng gần 9%. (Ảnh: Vietnam+)

Cùng ghi nhận kết quả tích cực, Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank) báo lợi nhuận trước thuế quý 3 đạt 4.448 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, lợi nhuận đạt 10.421 tỷ đồng, tăng gần 9%, hoàn thành 70% kế hoạch năm.

Đến cuối tháng 9, tổng tài sản LPBank đạt 694.183 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ. Huy động vốn thị trường 1 đạt 520.976 tỷ đồng, tăng 30% so với đầu năm; dư nợ cho vay khách hàng đạt 481.570 tỷ đồng, tăng 23%.

Tổng thu nhập hoạt động đạt 19.179 tỷ đồng, tăng 29%. Trong đó, thu nhập thuần ngoài lãi đạt 7.489 tỷ đồng, chiếm 39% tổng thu nhập.

Đặc biệt, thu thuần từ dịch vụ đạt 5.977 tỷ đồng, tăng 136%, đóng góp khoảng 80% thu nhập ngoài lãi. Hoạt động kinh doanh ngoại hối mang về 889 tỷ đồng, tăng 241%.

LPBank tiếp tục kiểm soát chi phí với tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) đạt 27,83%, giảm khoảng 0,5 điểm phần trăm so với cùng kỳ. Tỷ lệ nợ xấu duy trì ở mức 1,87%.

Đáng chú ý, ngày 19/10, LPBank công bố giảm lãi suất cho vay tới 2%/năm và giảm lãi suất tiền gửi 0,5-0,6%/năm tại các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, thực hiện chủ trương hỗ trợ sản xuất, kinh doanh.

Trong khi đó, Ngân hàng Thương mại cổ phần Thịnh Vượng và Phát triển (PGBank) ghi nhận lợi nhuận trước thuế sau dự phòng 9 tháng đạt 630 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2025.

Tổng thu thuần tăng 9,6%, trong đó thu nhập ngoài lãi từ dịch vụ và kinh doanh ngoại hối tăng hơn gấp đôi, góp phần đa dạng hóa nguồn thu.

Trong 9 tháng, tiền gửi khách hàng cỉa PGBank tăng 5,8%, riêng CASA tăng 32%. (Ảnh: Vietnam+)

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản PGBank đạt 92.637 tỷ đồng, tăng 4,3% so với cuối năm 2025. Dư nợ cho vay khách hàng tăng khoảng 7,1%, tiền gửi khách hàng tăng 5,8%, riêng CASA tăng 32%.

Ngân hàng cũng tăng vốn điều lệ từ 5.500 tỷ đồng lên 7.327 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 33,2%. Vốn chủ sở hữu đạt 8.364 tỷ đồng, tăng 27,8% so với cuối năm trước. Về chất lượng tài sản, tỷ lệ nợ xấu của PGBank được kiểm soát ở mức 2,46%.

Kết quả kinh doanh 9 tháng là cơ sở để các ngân hàng tiếp tục triển khai kế hoạch quý cuối năm, tập trung mở rộng hoạt động, đa dạng hóa nguồn thu và nâng cao hiệu quả kinh doanh nhằm hoàn thành các mục tiêu năm 2026./.