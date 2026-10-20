Lợi nhuận Nam Tân Uyên co hẹp, tiền gửi vượt 1.200 tỷ đồng

CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (UPCoM: NTC) ghi nhận doanh thu thuần quý III/2026 đạt 79 tỷ đồng, giảm 65% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 46 tỷ đồng, giảm 63%.

Theo giải trình của doanh nghiệp, doanh thu cho thuê bất động sản đầu tư trong quý giảm do không phát sinh hợp đồng cho thuê lại đất được ghi nhận một lần như cùng kỳ. Từ năm 2026, việc áp dụng Thông tư 99 khiến doanh thu cho thuê đất được phân bổ theo thời gian thuê, thay vì ghi nhận toàn bộ tại một thời điểm.

CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý III/2026 giảm 63,4% so với cùng kỳ trong khi doanh thu chưa thực hiện tăng lên hơn 5.263 tỷ đồng (Ảnh: NTC).

Trong khi đó, doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ, gồm nước và xử lý nước thải, tăng 68% lên 7,73 tỷ đồng. Nhờ giá vốn giảm mạnh hơn doanh thu, biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp tăng từ 54,6% lên 73,4%, tương ứng lợi nhuận gộp đạt hơn 58 tỷ đồng.

Dù vậy, lợi nhuận quý III/2026 vẫn chịu sức ép từ khoản lỗ khác 6,46 tỷ đồng, trái ngược mức lãi 6,32 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Nam Tân Uyên đạt 243 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 52% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 217 tỷ đồng, giảm 26%. Với kết quả này, doanh nghiệp đã thực hiện khoảng 95,8% kế hoạch lợi nhuận sau thuế 226,4 tỷ đồng, nhưng mới hoàn thành 44,5% mục tiêu doanh thu 545,8 tỷ đồng trong năm 2026.

Đáng chú ý, doanh thu tài chính 9 tháng đạt 157 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ, góp phần bù đắp sự suy giảm từ hoạt động kinh doanh chính. Riêng quý III/2026, khoản thu này đạt 25,35 tỷ đồng, trong đó lãi tiền gửi tăng lên 22,6 tỷ đồng, còn cổ tức nhận được giảm so với cùng kỳ.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Nam Tân Uyên đạt hơn 7.070 tỷ đồng, tăng 18,4% so với đầu năm. Tiền và các khoản tiền gửi đạt khoảng 1.459 tỷ đồng, chiếm hơn 20% tổng tài sản. Trong đó, tiền gửi có kỳ hạn ngắn hạn đạt 1.245 tỷ đồng, tăng gần 3,9 lần so với đầu năm.

Một khoản mục đáng chú ý khác là chi phí trả trước dài hạn hơn 4.265 tỷ đồng, tương đương 60,3% tổng tài sản. Phần lớn giá trị này liên quan đến tiền thuê đất trả trước một lần, tiền bồi thường và chi phí lãi vay được vốn hóa, sau đó phân bổ dần vào giá vốn theo thời gian khai thác.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng từ 40 tỷ đồng lên 259 tỷ đồng, chủ yếu tại dự án Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn 2.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả đạt 5.574,6 tỷ đồng, tăng 19% so với đầu năm.

Tuy nhiên, phần lớn nghĩa vụ này là doanh thu chưa thực hiện, với giá trị 5.263,8 tỷ đồng, tăng hơn 882 tỷ đồng. Đây là khoản tiền khách hàng đã thanh toán trước cho các hợp đồng thuê đất và sẽ được ghi nhận dần vào doanh thu trong những năm tiếp theo.

Doanh nghiệp không còn dư nợ vay ngân hàng tại thời điểm cuối quý III/2026, so với 92 tỷ đồng hồi đầu năm.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, tổng giá trị các hợp đồng cho thuê đã ký (trước thuế GTGT) đạt hơn 7.104 tỷ đồng, trong đó khoảng 1.840 tỷ đồng đã được ghi nhận. Khoản doanh thu chưa thực hiện lớn tạo cơ sở cho doanh thu các kỳ sau, song tốc độ ghi nhận sẽ phụ thuộc vào thời hạn thuê và chính sách kế toán áp dụng.

Bên cạnh đó, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong 9 tháng đạt khoảng 1.112 tỷ đồng, cao hơn đáng kể lợi nhuận sau thuế cùng kỳ. Dòng tiền chủ yếu đến từ khoản thu của khách hàng, trong bối cảnh doanh nghiệp nhận trước tiền thuê đất và chuyển một phần lớn sang tiền gửi có kỳ hạn.