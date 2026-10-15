Lợi nhuận MBS giảm nhẹ, mảng môi giới và tự doanh cùng đi xuống

Ảnh minh họa. Nguồn: MBS

Theo báo cáo tài chính quý 3/2026 công bố ngày 15/10, CTCP Chứng khoán MB (HNX: MBS) ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 394 tỷ đồng, giảm khoảng 6% so với cùng kỳ năm 2025 (YoY); lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 315 tỷ đồng, giảm 5%.

Lợi nhuận sụt giảm chủ yếu do mảng môi giới khi doanh thu giảm 65% YoY, chỉ đạt gần 128 tỷ đồng. Trừ đi chi phí môi giới hơn 130 tỷ đồng, doanh nghiệp ghi nhận lỗ từ mảng này, trong khi quý 3 năm ngoái lãi khoảng 77 tỷ đồng.

Trong quý 3/2026, thị phần môi giới cổ phiếu của MBS trên HoSE đạt 4,84%, đứng thứ 6 trong Top 10 công ty có thị phần môi giới lớn nhất, gần như không thay đổi đáng kể so với quý liền trước. Tuy nhiên so với quý 3/2025, thị phần của MBS đã giảm 0,8 điểm phần trăm, từ mức 5,61%.

Mảng tự doanh cũng “hụt” so với cùng kỳ năm trước. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 593 tỷ đồng, tăng khoảng 10% YoY. Tuy nhiên, khoản lỗ từ các tài sản FVTPL cũng tăng mạnh, từ 242 tỷ đồng lên 481 tỷ đồng. Trừ đi chi phí tự doanh, mảng này mang về cho MBS khoảng 102 tỷ đồng lãi thuần trong quý 3, giảm 31% YoY.

Ngược chiều, mảng cho vay ký quỹ (margin) là trợ lực lớn cho kết quả kinh doanh của MBS với khoản lãi hơn 487 tỷ đồng, tăng 19% YoY. Cùng với đó là đóng góp từ khoản lãi các tài sản tài chính sẵn sàng để bán hơn 127 tỷ đồng, gấp 4,7 lần cùng kỳ năm ngoái. Theo thuyết minh, khoản này chủ yếu là lãi trái phiếu với 105 tỷ đồng.

Mảng cho vay tăng trưởng khi MBS tiếp tục đẩy dư nợ ký quỹ lên mức cao mới, đạt gần 16.700 tỷ đồng tại thời điểm cuối tháng 9/2026, tăng hơn 1.650 tỷ đồng so với đầu năm nay và tăng hơn 6.400 tỷ đồng so với hồi đầu năm 2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, MBS đạt lợi nhuận trước thuế hơn 1.140 tỷ đồng, tăng 11% YoY; lợi nhuận sau thuế đạt gần 908 tỷ đồng, tăng 10%.

Năm nay, MBS đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 1.850 tỷ đồng, tăng 31% YoY. Nếu hoàn thành, đây sẽ là năm thứ 3 liên tiếp doanh nghiệp lập kỷ lục lợi nhuận.

Như vậy sau 9 tháng, công ty đã hoàn thành gần 62% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tăng đầu tư trái phiếu

Tại thời điểm ngày 30/9/2026, tổng tài sản của MBS đạt hơn 35.195 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm. Ngoài cho vay ký quỹ thì tài sản trọng yếu nằm ở các khoản đầu tư tài chính. Trong đó, danh mục FVTPL có giá trị ghi sổ khoảng 4.914 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 3.104 tỷ đồng hồi đầu năm. Doanh nghiệp chủ yếu đầu tư giấy tờ có giá với 3.673 tỷ đồng, trái phiếu hơn 1.100 tỷ đồng. Cổ phiếu chỉ chiếm hơn 110 tỷ đồng và tạm lỗ 28 tỷ đồng.

Tài sản tài chính sẵn sàng để bán cũng tăng khoảng 1.000 tỷ đồng so với đầu năm, lên mức 4.069 tỷ đồng. Đây chủ yếu là trái phiếu với gần 4.000 tỷ đồng, còn lại là cổ phiếu (45 tỷ đồng) và giấy tờ có giá (26 tỷ đồng).

Ngược chiều, các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn đạt 6.030 tỷ đồng, giảm so với mức 6.714 tỷ đồng đầu năm. Đây toàn bộ là tiền gửi có kỳ hạn.

Nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức gần 24.000 tỷ đồng, tăng hơn 1.150 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó chủ yếu là vay nợ ngân hàng ngắn hạn với hơn 15.600 tỷ đồng. Công ty phát sinh 1.000 tỷ đồng nợ trái phiếu ngắn hạn trong 9 tháng đầu năm nay. Cùng với đó là hơn 1.700 tỷ đồng nợ trái phiếu dài hạn.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu MBS kết phiên 15/10 ở giá 15.200 đồng/cp, tăng 2,7% so với phiên trước. Mã đã giảm 25% trong hơn 3 tháng gần đây và giảm gần 50% so với đỉnh lịch sử hồi tháng 8 năm ngoái.