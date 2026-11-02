Lợi nhuận lũy kế của LG Electronics tăng 55,9%

LG Electronics thành lập Trung tâm Kinh doanh Robot nhằm thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai

Cả bốn đơn vị kinh doanh chính của LG đều ghi nhận lợi nhuận trong quý 3-2026. Công ty Giải pháp Điện tử Gia dụng (HS Company) tiếp tục ghi nhận doanh thu trên 7 ngàn tỷ won trong hai quý liên tiếp; Công ty Giải pháp Xe cộ (VS Company) đạt doanh thu và lợi nhuận hoạt động cao nhất từ trước đến nay đối với một quý III; Công ty Giải pháp Điện tử Giải trí và Truyền thông (MS Company) cải thiện đáng kể kết quả so với cùng kỳ.

Giá trị đơn hàng lũy kế của Giải pháp làm mát cho trung tâm dữ liệu AI (AIDC) vượt mốc 3 ngàn tỷ won; các mảng kinh doanh mới như robot và Giải pháp nhà thông minh AI (AI Home) đang tạo đà tăng trưởng.

Doanh thu từ mảng kinh doanh thuê bao (subscription) của LG, bao gồm dịch vụ thuê bao sản phẩm và dịch vụ bảo dưỡng, tăng 8,6% so với cùng kỳ, đạt 760 tỷ won. Doanh thu mảng B2B tăng 3,4% so với cùng kỳ, đạt 6,1 ngàn tỷ won. Lợi nhuận hoạt động tăng trưởng hai chữ số so với cùng kỳ, trong khi mảng điện tử gia dụng và giải pháp xe cộ duy trì lợi nhuận ổn định, và mảng truyền thông – giải trí cải thiện đáng kể kết quả so với cùng kỳ.

Song song với việc phát huy sức mạnh của các mảng kinh doanh cốt lõi, LG Electronics đang phát triển các động lực tăng trưởng mới và nỗ lực chuyển hóa chúng thành kết quả kinh doanh. Lũy kế đến hết quý 3-2026, giá trị đơn hàng các giải pháp làm mát cho các trung tâm dữ liệu AI (AIDC) đã vượt 3 ngàn tỷ won, tăng mạnh so với mức khoảng 600 tỷ won tính đến cuối nửa đầu năm.

LG đang đầu tư thêm 220 tỷ won để nâng cấp các cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực sản xuất, trong đó có việc có được một cơ sở sản xuất chiến lược tại Hoa Kỳ, tọa lạc gần các cụm trung tâm dữ liệu AI quy mô lớn.

Bước sang quý 4-2026, LG Electronics tiếp tục theo đuổi tăng trưởng ở ba mảng: B2B, kinh doanh thuê bao và bán hàng trực tuyến… LG sẽ chủ động thích ứng với các thay đổi của môi trường bên ngoài thông qua đa dạng hóa chuỗi cung ứng và nâng cao hiệu quả vận hành.