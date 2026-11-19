Cổ phiếu VCB của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đang trải qua giai đoạn điều chỉnh mạnh, giảm xuống còn 52.100 đồng/cp (phiên 18/11). Đây là mức giá đóng cửa thấp nhất kể từ ngày 9/4/2025.

Cổ phiếu VCB liên tục đi xuống, kéo vốn hóa ngân hàng mất hơn 205.000 tỷ đồng.

So với mức đỉnh 75.370 đồng/cp thiết lập ngày 14/1/2026, thị giá VCB đã giảm 23.270 đồng, tương đương 30,9%. Tính từ đỉnh đầu năm, cổ phiếu này có thời điểm mất gần 33% giá trị.

Đà giảm kéo vốn hóa thị trường của Vietcombank mất hơn 205.000 tỷ đồng, xuống dưới 425.000 tỷ đồng. Ngân hàng từng giữ vị trí doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam hiện đã lùi xuống thứ ba, sau Vingroup và Vinhomes.

Diễn biến này cũng đưa định giá Vietcombank về vùng thấp hiếm thấy. Chỉ số P/B (giá thị trường trên giá trị sổ sách) của VCB hiện còn khoảng 1,7 lần, thấp nhất trong hơn một thập kỷ, kể từ giai đoạn 2011-2014.

Trước đó, Vietcombank thường được thị trường định giá cao hơn phần lớn ngân hàng niêm yết, với P/B nhiều giai đoạn duy trì trên 3 lần, thậm chí vượt 4 lần. Tuy nhiên, chỉ số này bắt đầu đi xuống từ giữa năm 2024 và tiếp tục thu hẹp trong năm nay.

Áp lực bán từ nhà đầu tư nước ngoài là một trong những yếu tố gây sức ép lên cổ phiếu. Trong 12 phiên giao dịch đầu tháng 11, khối ngoại bán ròng gần 786 tỷ đồng VCB, tương ứng khoảng 14,62 triệu cổ phiếu. Có tới 11/12 phiên ghi nhận trạng thái bán ròng.

Riêng phiên 17/11, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng hơn 102 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,95 triệu cổ phiếu. Tính từ đầu năm đến thời điểm này, giá trị bán ròng của khối ngoại đối với VCB đã vượt 7.300 tỷ đồng.

Đáng chú ý, diễn biến trên thị trường chứng khoán không phản ánh tương ứng tình hình kinh doanh của Vietcombank.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, trong 9 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 40.440 tỷ đồng, tăng hơn 22% so với cùng kỳ. Đây là mức lợi nhuận 9 tháng cao nhất từ trước đến nay của Vietcombank.

Riêng quý III/2026, lợi nhuận trước thuế đạt 11.218 tỷ đồng, gần như đi ngang so với mức 11.239 tỷ đồng cùng kỳ. Đến cuối tháng 9, tổng tài sản ngân hàng vượt 2,68 triệu tỷ đồng, tăng gần 10% so với cuối năm 2025.

Tuy nhiên, lợi nhuận tăng trưởng chưa đủ để duy trì mức định giá cao như trước. Trong báo cáo phân tích hồi đầu tháng 11, Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) cho rằng P/B của Vietcombank hiện thấp hơn 36% so với mức trung vị 2,8 lần của chính cổ phiếu này từ năm 2022. Dù vậy, mức định giá hiện tại vẫn cao hơn 53% so với trung vị 1,2 lần của nhóm 10 ngân hàng niêm yết lớn.

Theo TCBS, Vietcombank vẫn có những lợi thế đáng kể về chất lượng tài sản và nguồn vốn. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 0,7%, tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 243,2%, trong khi tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) đạt 31,8%.

Ngược lại, khả năng sinh lời đang có dấu hiệu suy giảm. ROE của ngân hàng ở mức 17,5%, thấp hơn trung vị nhóm ngân hàng được so sánh và giảm đáng kể so với mức 24,4% năm 2022. Đây là yếu tố khiến thị trường có thể thận trọng hơn với mức định giá dành cho VCB.

Một yếu tố được kỳ vọng hỗ trợ cổ phiếu là kế hoạch tăng vốn. Ngày 2/11/2026, Vietcombank nhận được văn bản của NHNN chấp thuận phương án phát hành riêng lẻ tối đa 543,1 triệu cổ phiếu, tương đương 6,5% vốn điều lệ, cho tối đa 55 nhà đầu tư. Giá chào bán chưa được công bố.

Ngoài ra, cổ đông ngân hàng đã thông qua phương án phát hành hơn 1.068 triệu cổ phiếu từ nguồn quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ. Nếu được triển khai, các phương án này sẽ giúp Vietcombank củng cố năng lực tài chính, mở rộng quy mô hoạt động và tăng dư địa cấp tín dụng.

TCBS đánh giá cổ phiếu Vietcombank còn khả năng được định giá lại nhờ chất lượng tài sản ổn định và triển vọng lợi nhuận cải thiện khi chi phí dự phòng giảm. Tuy nhiên, ngân hàng vẫn đối mặt với rủi ro biên lãi ròng (NIM) chịu áp lực nếu lãi suất cho vay giảm kéo dài, trong khi nợ xấu có thể tăng nhanh hơn dự kiến nếu mặt bằng lãi suất duy trì cao.