Lợi nhuận lao dốc, Bkav Pro tiếp tục khất nợ 161 tỷ đồng gốc trái phiếu

Tiếp tục khất nợ trái phiếu

CTCP Phần mềm diệt virus Bkav (Bkav Pro), doanh nghiệp do ông Nguyễn Tử Quảng làm Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật, vừa công bố thông tin về tình hình chậm thanh toán gốc và lãi trái phiếu.

Theo đó, doanh nghiệp không thanh toán được gần 7 tỷ đồng tiền lãi lô trái phiếu mã BKPCB2124001 theo kế hoạch ngày 26/5/2025. Đối với nghĩa vụ trả nợ gốc gần 161 tỷ đồng, Bkav Pro mới thanh toán được 1,076 tỷ đồng vào ngày 6/11.

Lý do được đưa ra là tổ chức phát hành chưa thu xếp đủ nguồn tài chính để thực hiện nghĩa vụ thanh toán. Doanh nghiệp cho biết đang đàm phán với người sở hữu trái phiếu.

Lô trái phiếu BKPCB2124001 được phát hành năm 2021, ban đầu có lãi suất 10,5%/năm, sau đó được gia hạn đến tháng 5/2025 với lãi suất 11%/năm. Nguồn vốn huy động được sử dụng để phát triển camera AI View, chuyển đổi số và một phần hoạt động sản xuất Bphone. Tài sản bảo đảm gồm cổ phần Bkav Pro và một số tài sản liên quan đến ông Nguyễn Tử Quảng.

BKAV Pro tiếp tục chậm trả lãi, gốc trái phiếu. Nguồn: HNX

Việc phần lớn nghĩa vụ gốc và lãi vẫn chưa được thanh toán cho thấy doanh nghiệp chưa giải quyết được bài toán dòng tiền, dù khoản nợ đã được gia hạn.

Lợi nhuận giảm mạnh, công nợ quá hạn lớn

Áp lực tài chính của Bkav Pro còn thể hiện qua kết quả kinh doanh. Báo cáo tài chính bán niên 2026 cho thấy Bkav Pro đạt hơn 1,32 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và khoảng 1,18 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm gần 57% và 54% so với cùng kỳ năm trước.

Đến ngày 30/6, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt khoảng 267 tỷ đồng, trong khi tổng nợ phải trả lên tới 353 tỷ đồng.

Đà suy giảm lợi nhuận của doanh nghiệp đã kéo dài trong nhiều năm. Năm 2021, doanh nghiệp từng ghi nhận gần 100 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Tuy nhiên, con số này giảm xuống 40,4 tỷ đồng năm 2022 và chỉ còn gần 4,44 tỷ đồng trong năm 2025.

Các chỉ số sinh lời cũng suy giảm. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) giảm từ 1% xuống 0,4%; tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA) giảm từ 0,4% xuống 0,2%.

Với lợi nhuận bán niên 2026 chỉ đạt 1,32 tỷ đồng, khả năng tạo nguồn tiền để xử lý khoản nợ trái phiếu gần 161 tỷ đồng đang là thách thức lớn.

Đáng chú ý, báo cáo kiểm toán năm 2025 của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC lưu ý nhiều vấn đề liên quan đến các khoản công nợ và nghĩa vụ tài chính của Bkav Pro.

Trong đó, Bkav Pro có khoản phải thu cho vay ngắn hạn quá hạn đối với CTCP BKAV với dư nợ gốc 315 tỷ đồng và lãi 100 tỷ đồng nhưng chưa trích lập dự phòng. Ngoài ra, doanh nghiệp còn khoản phải thu khách hàng hơn 18,15 tỷ đồng quá hạn và khoản vay gần 33 tỷ đồng từ CTCP Dịch vụ và Đầu tư Trustlink đã quá hạn thanh toán.

Về triển vọng kinh doanh, camera AI View được xem là một trong những hướng đi đáng chú ý của Bkav Pro. Nhu cầu giám sát giao thông, an ninh đô thị, nhà máy, trường học và các hệ thống cảnh báo tự động đang mở ra dư địa cho thị trường camera thông minh.

Song lợi thế công nghệ chưa đồng nghĩa với lợi thế thương mại. Bkav Pro phải cạnh tranh với những thương hiệu lớn như Hikvision, Dahua cùng nhiều nhà sản xuất khác có lợi thế về quy mô sản xuất, giá bán và mạng lưới phân phối. Để đánh giá khả năng thương mại của AI View, cần xem xét số lượng dự án đã triển khai, doanh thu, khách hàng và khả năng duy trì hợp đồng.

Trong khi đó, Bphone là sản phẩm gắn với hệ sinh thái Bkav, nhưng phải cạnh tranh với các thương hiệu smartphone toàn cầu như Samsung, Apple, Xiaomi, OPPO và vivo, vốn có lợi thế lớn về chuỗi cung ứng, hệ sinh thái và marketing.

Với Bkav Pro, thách thức trước mắt không chỉ nằm ở việc phát triển sản phẩm mới mà còn là cải thiện khả năng tạo lợi nhuận, thu hồi các khoản công nợ quá hạn và giải quyết nghĩa vụ trái phiếu kéo dài. Quy mô lợi nhuận hiện tại còn rất nhỏ so với khoản nợ trái phiếu chưa thanh toán, khiến áp lực dòng tiền tiếp tục là vấn đề cần theo dõi.