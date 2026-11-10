Lợi nhuận lạc nhịp giữa đà tăng trưởng ngành du lịch

Quả ngọt từ nghỉ dưỡng

Sau 9 tháng đầu năm 2026, nhóm doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khách sạn, nghỉ dưỡng ghi nhận những kết quả kinh doanh tích cực, trong đó nổi bật là sự tăng trưởng lợi nhuận của Vinpearl và Ninh Vân Bay. Tuy nhiên, đằng sau những con số tăng trưởng vẫn có những vấn đề tài chính đáng chú ý.

Cụ thể, CTCP Vinpearl (HOSE: VPL) ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 10.686 tỷ đồng, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế đạt 2.829 tỷ đồng, gấp 6,6 lần cùng kỳ và hoàn thành 94,3% kế hoạch năm.

Mảng khách sạn và vui chơi giải trí tiếp tục đóng góp phần lớn doanh thu Vinpearl (Ảnh: VPL).

Riêng quý III/2026, doanh thu thuần đạt 3.892 tỷ đồng, tăng 25,5%. Mảng khách sạn và vui chơi giải trí tiếp tục đóng góp chủ lực với 3.575 tỷ đồng doanh thu.

Tuy nhiên, tăng trưởng lợi nhuận của Vinpearl không chỉ đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi. Trong quý III, doanh thu tài chính đạt 813 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính là 237 tỷ đồng. Thu nhập tài chính sau khi trừ chi phí đạt khoảng 576 tỷ đồng, tương đương 75% lợi nhuận trước thuế trong kỳ. Riêng lãi tiền gửi và cho vay đạt khoảng 676 tỷ đồng.

Một điểm đáng chú ý khác là quy mô tài sản của doanh nghiệp tăng mạnh. Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản đạt 129.009 tỷ đồng, tăng 48% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho tăng từ 5.491 tỷ đồng lên 23.413 tỷ đồng, chủ yếu do bất động sản đang xây dựng tăng. Tổng dư nợ vay và trái phiếu cũng lên 22.118 tỷ đồng, gần gấp đôi đầu năm.

Đáng lưu ý, dòng tiền kinh doanh trong 9 tháng âm 4.207 tỷ đồng, trong khi dòng tiền đầu tư âm gần 12.990 tỷ đồng. Điều này cho thấy bên cạnh kết quả lợi nhuận tích cực, doanh nghiệp vẫn cần lượng vốn lớn cho hoạt động đầu tư và mở rộng.

Một doanh nghiệp nghỉ dưỡng khác cũng ghi nhận kết quả khả quan là CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (HOSE: NVT).

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Ninh Vân Bay đạt 452 tỷ đồng doanh thu thuần và 106 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng so với mức 66 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Với kế hoạch lợi nhuận cả năm 80 tỷ đồng, doanh nghiệp đã vượt 33% chỉ tiêu chỉ sau 9 tháng.

Riêng quý III lợi nhuận sau thuế đạt 37 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ. Theo doanh nghiệp, kết quả này đến từ sự tăng trưởng của hoạt động kinh doanh tại các khu nghỉ dưỡng.

Dù vậy, trái với đà tăng lợi nhuận Ninh Vân Bay vẫn còn khoản lỗ lũy kế 662 tỷ đồng tại ngày 30/9/2026. Đây là khoảng cách đáng kể giữa kết quả kinh doanh hiện tại và những tồn đọng tài chính từ các năm trước.

Ngược dòng áp lực tài chính

Nếu nhóm doanh nghiệp nghỉ dưỡng ghi nhận những điểm sáng về lợi nhuận, một số đơn vị hoạt động trong lĩnh vực lữ hành, vui chơi giải trí lại cho thấy bài toán về doanh thu chưa đồng nghĩa với hiệu quả sinh lời, trong khi cơ cấu tài sản và chi phí vẫn tiềm ẩn những điểm nghẽn.

Trường hợp đáng chú ý là CTCP Du lịch Vietravel (UPCOM: VTR). Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp đạt 5.763 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 6% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 5,7 tỷ đồng.

Riêng quý III/206 doanh thu thuần đạt 2.077 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 4,4 tỷ đồng. Trong kỳ, doanh nghiệp ghi nhận 137 tỷ đồng lợi nhuận gộp nhưng chi phí tài chính 16 tỷ đồng, chi phí bán hàng 21 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp lên tới 107 tỷ đồng đã bào mòn phần lớn kết quả kinh doanh.

Đáng chú ý, Vietravel lỗ thuần 431 triệu đồng từ hoạt động kinh doanh trong quý III. Cho thấy dù duy trì quy mô doanh thu hàng nghìn tỷ đồng, khả năng chuyển hóa doanh thu thành lợi nhuận của doanh nghiệp vẫn còn hạn chế.

Không chỉ hiệu quả sinh lời thấp, cơ cấu tài sản của Vietravel cũng xuất hiện điểm lưu ý. Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản đạt 2.910 tỷ đồng, trong đó các khoản phải thu ngắn hạn lên tới 1.498 tỷ đồng, chiếm 51% tổng tài sản.

Đáng chú ý, doanh nghiệp ghi nhận khoản phải thu 341 tỷ đồng từ CTCP Tập đoàn Vietravel đã quá hạn trên 1 năm, với mức dự phòng phải thu khó đòi 96 tỷ đồng. Trong khi đó, tiền và các khoản tương đương tiền chỉ còn 153 tỷ đồng.

Ở chiều tài sản dài hạn, Vietravel ghi nhận mức tăng đáng chú ý khi đạt 693 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư tài chính dài hạn tăng từ 6 tỷ đồng lên 139 tỷ đồng, chủ yếu do các khoản đầu tư mới vào hai doanh nghiệp liên doanh, liên kết.

Một trường hợp khác có cơ cấu tài sản đáng chú ý là CTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (HOSE: TCT). Trong 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp đạt 41,5 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 8% so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận sau thuế đạt 23,1 tỷ đồng, giảm 3,5%.

Riêng quý III, doanh thu thuần đạt 11,8 tỷ đồng, tăng 32%; lợi nhuận sau thuế đạt 7,4 tỷ đồng, tăng 25,2%. Đáng chú ý, doanh thu hoạt động tài chính đạt 5,56 tỷ đồng, tiếp tục đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh trong kỳ.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Cáp treo Núi Bà Tây Ninh đạt 394 tỷ đồng, tăng 7,6% so với đầu năm. Đáng chú ý, đầu tư tài chính ngắn hạn tăng từ 324 tỷ đồng lên 350 tỷ đồng, chủ yếu là các khoản tiền gửi có kỳ hạn.

Bên cạnh đó, khoản phải thu về gốc cho vay ngắn hạn duy trì ở mức 309 tỷ đồng. Đặc biệt, lãi cho vay phải thu tăng từ 4 tỷ đồng đầu năm lên 18,5 tỷ đồng vào cuối tháng 9, tương ứng tăng hơn 4 lần.

Trong khi đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm mạnh từ 17,94 tỷ đồng xuống còn 2,3 tỷ đồng.

Ở nhóm doanh nghiệp vui chơi giải trí, CTCP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ (Phuthotourist, UPCOM: DSP) - đơn vị quản lý Công viên Văn hóa Đầm Sen vẫn chưa thể thoát lỗ dù kết quả kinh doanh đã cải thiện so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp đạt 147 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 8% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, Du lịch Phú Thọ vẫn ghi nhận khoản lỗ sau thuế 28 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với mức lỗ 70 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Riêng quý III, doanh thu thuần đạt 50 tỷ đồng, tăng 12%. Giá vốn hàng bán giảm từ 102 tỷ đồng xuống 66 tỷ đồng, giúp khoản lỗ gộp thu hẹp từ 56 tỷ đồng xuống 16 tỷ đồng. Dù vậy, giá vốn vẫn cao hơn doanh thu, khiến doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh dưới giá vốn.

CTCP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ là đơn vị quản lý Công viên Văn hóa Đầm Sen (Đầm Sen khô) - Ảnh: DSP.

Theo giải trình của doanh nghiệp, giá vốn giảm chủ yếu do cùng kỳ năm 2025 phải hạch toán khoản tiền thuê đất truy thu cho giai đoạn từ ngày 17/5/2016 đến ngày 16/5/2021. Tuy nhiên, áp lực chi phí đất đai vẫn chưa được giải quyết khi chi phí thuê đất hiện chiếm 35% tổng giá vốn, tiếp tục ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả khai thác hoạt động vui chơi, giải trí.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Du lịch Phú Thọ đạt 918 tỷ đồng. Trong cơ cấu tài sản dài hạn, đầu tư tài chính dài hạn đạt 285 tỷ đồng, chủ yếu là khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết với giá trị 253 tỷ đồng. Các khoản phải thu dài hạn đạt 194 tỷ đồng sau khi trừ dự phòng phải thu khó đòi 18,5 tỷ đồng, trong khi tài sản cố định đạt 79 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả ở mức 78 tỷ đồng còn vốn chủ sở hữu đạt 839 tỷ đồng. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối vẫn âm 417 tỷ đồng.