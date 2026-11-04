Lợi nhuận Kosy teo tóp, hàng nghìn tỷ đồng vẫn nằm tại các dự án

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, Công ty CP Kosy (HoSE: KOS) ghi nhận tổng tài sản tại ngày 30/09/2026 đạt gần 5.094 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 2.851 tỷ đồng, tương đương khoảng 56% tổng tài sản và tăng gần 269 tỷ đồng so với đầu năm.

Đáng chú ý, phần lớn hàng tồn kho là chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang tại các dự án bất động sản, với tổng giá trị hơn 2.831 tỷ đồng. Kosy Hà Nam ghi nhận chi phí dở dang lớn nhất, hơn 882 tỷ đồng. Tiếp theo là Kosy Gia Sàng 11 với gần 503 tỷ đồng, Kosy Lào Cai khoảng 440 tỷ đồng, dự án Lào Cai - Tiểu khu 16 gần 377 tỷ đồng và Kosy Bắc Giang hơn 272 tỷ đồng.

So với đầu năm, dự án Lào Cai - Tiểu khu 16 có mức tăng chi phí dở dang lớn nhất, gần 233 tỷ đồng. Kosy Gia Sàng 11 tăng khoảng 39 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí tại Kosy Hà Nam giảm gần 64 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn ghi nhận hơn 142 tỷ đồng chi phí dở dang tại Kosy Sông Công và gần 82 tỷ đồng tại Kosy Ninh Bình.

Bên cạnh hàng tồn kho, Kosy có gần 457 tỷ đồng trả trước cho người bán ngắn hạn. Trong đó, Công ty CP Xây dựng Kscons nhận hơn 105 tỷ đồng, Công ty CP Xây dựng và Hạ tầng Ninh Bình nhận 75 tỷ đồng và Công ty CP Đầu tư - Xây dựng Hà Nam nhận hơn 66 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, tiền và tiền gửi tại thời điểm cuối tháng 9 chỉ còn gần 26 tỷ đồng. Tổng dư nợ vay của doanh nghiệp đạt khoảng 1.962 tỷ đồng, tương đương hơn 83% vốn chủ sở hữu. Vốn chủ sở hữu đạt gần 2.353 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 161 tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm, Kosy đã chi gần 136 tỷ đồng trả lãi vay. Cùng kỳ, doanh nghiệp thu hơn 1.019 tỷ đồng từ hoạt động đi vay và chi khoảng 1.116 tỷ đồng để trả nợ gốc.

Dù lượng tiền cuối kỳ ở mức thấp so với dư nợ vay, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong 9 tháng vẫn dương hơn 140 tỷ đồng, cải thiện so với mức dương khoảng 52 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ, biến động hàng tồn kho khiến dòng tiền giảm khoảng 262 tỷ đồng. Trong khi đó, thay đổi các khoản phải thu và phải trả góp phần duy trì dòng tiền kinh doanh ở trạng thái dương.

Trong khi hàng nghìn tỷ đồng tài sản tập trung tại các dự án bất động sản, kết quả kinh doanh của Kosy lại suy giảm mạnh.

Riêng quý III/2026, doanh nghiệp ghi nhận gần 106 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 70% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế chỉ đạt khoảng 300 triệu đồng, giảm 97% so với mức 11 tỷ đồng của quý III/2025.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, nguyên nhân chính khiến doanh thu thu hẹp đến từ hoạt động bán hàng hóa. Mảng này chỉ mang về gần 42 tỷ đồng trong quý III, giảm hơn 85% so với mức gần 281 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Ở chiều ngược lại, doanh thu kinh doanh bất động sản tăng gần 19%, đạt khoảng 31 tỷ đồng. Doanh thu cung cấp dịch vụ giảm khoảng 27%, còn gần 33 tỷ đồng. Mức tăng của hoạt động kinh doanh bất động sản chưa đủ bù đắp sự sụt giảm mạnh từ mảng bán hàng hóa.

Cổ phiếu KOS mất hơn 83% giá trị kể từ cuối tháng 9.

Giải trình về kết quả kinh doanh, Kosy cho biết lợi nhuận sau thuế giảm chủ yếu do doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kỳ đi xuống. Diễn biến chung của thị trường đã tác động đến tình hình tiêu thụ hàng hóa và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong quý III, chi phí tài chính giảm khoảng 7%, còn 22,3 tỷ đồng, chủ yếu nhờ giảm dư nợ vay ngắn hạn tại một số ngân hàng. Tuy nhiên, riêng chi phí lãi vay vẫn ở mức gần 22 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm khoảng 17%, còn gần 7 tỷ đồng, sau khi doanh nghiệp cắt giảm một số khoản chi.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Kosy đạt khoảng 363 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 64% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 3 tỷ đồng, giảm 83%.

Năm 2026, Kosy đặt mục tiêu tổng doanh thu 1.850 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 120 tỷ đồng. Như vậy, sau ba quý, doanh nghiệp mới hoàn thành khoảng 19,6% kế hoạch doanh thu và 2,5% mục tiêu lợi nhuận.

Để đạt kế hoạch lợi nhuận cả năm, Kosy cần tạo ra thêm khoảng 117 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý IV/2026, cao gấp khoảng 39 lần kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu KOS của Kosy đang trải qua nhịp lao dốc mạnh khi liên tiếp giảm sàn trong nhiều phiên, từ mức 24.200 đồng/cổ phiếu ngày 23/09 xuống còn 4.060 đồng/cổ phiếu phiên 03/11/2026, tương đương mất hơn 83% giá trị.

2 phiên hồi phục ngày 30/10 và 02/11 nhanh chóng bị đảo chiều khi KOS tiếp tục giảm 6,45% trong phiên 03/11, với khối lượng giao dịch lên tới 38,7 triệu cổ phiếu. Thanh khoản tăng đột biến nhưng chưa cho thấy xu hướng phục hồi bền vững