Lợi nhuận Hodeco giảm sâu, dòng tiền âm, thù lao HĐQT tăng mạnh sau 9 tháng

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, Công ty CP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco; mã chứng khoán: HDC) ghi nhận doanh thu thuần hơn 116 tỷ đồng, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt hơn 20,1 tỷ đồng, tăng 16,9%, giúp biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 16,9% lên 17,3%. Tuy nhiên, mức tăng trưởng này chưa đủ bù đắp sự sụt giảm của nguồn thu tài chính, khiến lợi nhuận sau thuế trong quý giảm khoảng 88%, còn gần 63 tỷ đồng.

Nguyên nhân chính khiến lợi nhuận suy giảm đến từ khoản lãi chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Đầu tư Xây dựng Giải trí Đại Dương Vũng Tàu. Trong quý III/2025, Hodeco ghi nhận gần 696,4 tỷ đồng lãi từ giao dịch này, nhưng đến quý III năm nay, khoản thu chỉ còn gần 78,2 tỷ đồng, kéo doanh thu tài chính giảm 86,7%, xuống hơn 92,8 tỷ đồng, trở thành yếu tố tác động lớn đến kết quả kinh doanh trong kỳ.

Lợi nhuận Hodeco lao dốc 88%, nhưng thù lao và thưởng HĐQT bất ngờ tăng vọt.

Bên cạnh đó, kết quả từ các công ty liên doanh, liên kết cũng chuyển từ lãi hơn 5,8 tỷ đồng sang lỗ hơn 9,3 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, khoản đền bù đất dự án gần 40,7 tỷ đồng giúp thu nhập khác tăng từ 301 triệu đồng lên gần 41,3 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí khác, Hodeco ghi nhận lợi nhuận khác hơn 40,4 tỷ đồng.

Các số liệu cho thấy lợi nhuận của Hodeco vẫn chịu ảnh hưởng đáng kể từ những khoản thu không đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi. Trong quý III, doanh thu tài chính cao gấp khoảng 4,6 lần lợi nhuận gộp, dù doanh thu thuần và biên lợi nhuận gộp đều cải thiện so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Hodeco đạt gần 459,2 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 63,3% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế giảm khoảng 73%, còn gần 207 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế hợp nhất cũng giảm khoảng 73%, xuống gần 165,1 tỷ đồng.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu thuần 1.959 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 493 tỷ đồng. Sau 3 quý, Hodeco mới hoàn thành 23,4% kế hoạch doanh thu và 33,5% mục tiêu lợi nhuận. Để đạt kế hoạch năm, riêng quý IV, doanh nghiệp cần ghi nhận khoảng 1.500 tỷ đồng doanh thu và gần 328 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Áp lực đối với Hodeco còn thể hiện qua dòng tiền từ hoạt động kinh doanh. Trong 9 tháng đầu năm, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động này âm khoảng 534 tỷ đồng, so với mức âm hơn 555 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Dòng tiền đầu tư dương gần 170,5 tỷ đồng, trong khi dòng tiền tài chính âm gần 114,7 tỷ đồng. Việc doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 165,1 tỷ đồng nhưng dòng tiền kinh doanh vẫn âm lớn cho thấy khả năng chuyển hóa lợi nhuận thành tiền tiếp tục là vấn đề cần theo dõi.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Hodeco đạt gần 5.766 tỷ đồng, giảm 5,2% so với đầu năm. Trong đó, tài sản dở dang dài hạn đạt 2.381,2 tỷ đồng, chiếm 41,3% tổng tài sản; hàng tồn kho đạt 1.503,2 tỷ đồng, chiếm 26,1%; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 861,2 tỷ đồng, tương ứng 14,9%. Ba khoản mục này cộng lại chiếm hơn 82% tổng tài sản, phản ánh phần lớn nguồn lực của doanh nghiệp vẫn tập trung vào các dự án đang triển khai, hàng tồn kho và công nợ phải thu.

Ở phía nguồn vốn, Hodeco đã giảm tổng dư nợ vay ngắn hạn, dài hạn và trái phiếu chuyển đổi khoảng 113,4 tỷ đồng so với đầu năm, tương ứng giảm 5,2%, xuống còn 2.087,2 tỷ đồng. Dù quy mô dư nợ đã thu hẹp, khoản nợ này vẫn tương đương khoảng 69,1% vốn chủ sở hữu trong bối cảnh dòng tiền kinh doanh chưa chuyển sang trạng thái dương.

Trái với diễn biến lợi nhuận, tổng thu nhập của HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành Hodeco trong 9 tháng đầu năm 2026 tăng 39,5% so với cùng kỳ, lên gần 17,79 tỷ đồng. Trong đó, thù lao và thưởng HĐQT đạt 6,47 tỷ đồng, gấp gần 5,6 lần cùng kỳ. Lương, phụ cấp và thưởng của Ban Kiểm soát tăng 64,5%, lên hơn 1,53 tỷ đồng, trong khi lương và thưởng của Ban Điều hành giảm 8,2%, còn 9,78 tỷ đồng.

Sự thay đổi trong cơ cấu chi trả khiến thu nhập của một số lãnh đạo vẫn tăng dù khoản lương, thưởng tại Ban Điều hành giảm. Chủ tịch HĐQT Đoàn Hữu Thuận nhận gần 3,2 tỷ đồng lương, thưởng ở nhóm Ban Điều hành, giảm 4,3% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, thù lao và thưởng HĐQT của ông đạt hơn 1,53 tỷ đồng, gấp 6,3 lần cùng kỳ, đưa tổng thu nhập trong 9 tháng lên hơn 4,72 tỷ đồng, tăng 32,1%, tương đương bình quân gần 525 triệu đồng/tháng.

Tổng Giám đốc Lê Viết Liên nhận khoảng 2,7 tỷ đồng lương, thưởng, giảm 11%, nhưng có thêm gần 1,24 tỷ đồng thù lao và thưởng HĐQT, gấp 8,1 lần cùng kỳ. Tổng thu nhập của ông đạt gần 3,94 tỷ đồng, tăng 23,6%, tương đương bình quân gần 438 triệu đồng/tháng.

Trong khi đó, ông Đoàn Hữu Hà Vinh nhận gần 2,58 tỷ đồng lương, thưởng trên cương vị Phó Tổng Giám đốc, giảm 10%. Khoản thù lao và thưởng trên cương vị Phó Chủ tịch HĐQT đạt gần 1,06 tỷ đồng, gấp 6,9 lần cùng kỳ. Tính chung, tổng thu nhập của ông Vinh đạt hơn 3,63 tỷ đồng, tăng 20,5%, tương đương bình quân gần 404 triệu đồng/tháng. Các mức bình quân được tính từ tổng thu nhập công bố trong 9 tháng chia cho 9.

Trên thị trường chứng khoán, trong phiên sáng 29/10/2026 cổ phiếu HDC đang được giao dịch quanh mốc 11.500 đồng/cp. Hiện, HDC có P/E 13,69 lần, P/B 0,87 lần và vốn hóa thị trường khoảng 2.641,7 tỷ đồng.