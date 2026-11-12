Lợi nhuận Hodeco giảm 88,4%, cổ phiếu vẫn bật tăng hơn 30%

Công ty CP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco; mã chứng khoán: HDC), ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý III/2026 giảm 88,4% so với cùng kỳ, xuống còn 63 tỷ đồng. Trái ngược với diễn biến kinh doanh, cổ phiếu HDC tăng hơn 30% từ vùng đáy trong tháng 11, lên quanh 13.000 đồng/cổ phiếu.

Lợi nhuận theo quý của Hodeco từ quý III/2024 đến nay.

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, doanh thu thuần của Hodeco đạt 116 tỷ đồng, tăng 13,7% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, mức tăng doanh thu không đủ bù đắp sự thiếu hụt từ khoản lợi nhuận tài chính bất thường từng ghi nhận trong năm trước.

Cụ thể, trong quý III/2025, Hodeco thu về khoảng 700 tỷ đồng lợi nhuận tài chính từ hoạt động thoái vốn khỏi dự án Đại Dương. Đây là khoản thu đột biến khiến nền lợi nhuận cùng kỳ ở mức cao. Sang quý III năm nay, khi không còn khoản đóng góp tương tự, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp giảm mạnh.

Nếu loại trừ yếu tố bất thường từ thương vụ thoái vốn, kết quả kinh doanh của Hodeco vẫn chủ yếu đi ngang trên nền thấp. Các dự án quy mô lớn chưa được đưa vào hạch toán, trong khi hoạt động kinh doanh cốt lõi chưa ghi nhận chuyển biến đáng kể.

The Light tiếp tục là dự án chiếm tỷ trọng lớn nhất trong hàng tồn kho của Hodeco. Cuối quý III/2026, giá trị tồn kho tại dự án đạt khoảng 960 tỷ đồng, tăng 14 tỷ đồng so với quý trước. Dự án hiện vẫn trong trạng thái chờ mở bán khi điều kiện thị trường thuận lợi hơn.

Theo tài liệu phân tích được cung cấp, sau khi mở bán, dự án có thể đáp ứng điều kiện để ghi nhận doanh thu và lợi nhuận.

Tại dự án Ecotown Phú Mỹ, giá trị hàng tồn kho cuối quý III đạt 151 tỷ đồng, tăng khoảng 60 tỷ đồng so với cuối quý II/2026. Đây là dự án nhà ở xã hội đã mở bán 340 căn trong năm 2026. Dự án dự kiến có thể được hạch toán vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027, với doanh thu ước tính khoảng 300 tỷ đồng. Tuy nhiên, do biên lợi nhuận gộp thấp, mức đóng góp vào lợi nhuận của Hodeco được đánh giá không lớn.

Ngoài The Light và Ecotown Phú Mỹ, Hodeco còn một số dự án khác nằm trong danh sách có thể chuyển nhượng nếu tìm được đối tác phù hợp. Trong điều kiện thị trường bất động sản chưa thuận lợi, việc chuyển nhượng dự án được xem là một phương án bổ sung dòng tiền cho doanh nghiệp.

Về tài chính, nợ vay của Hodeco cuối quý III/2026 đạt 1.588 tỷ đồng, gần như đi ngang so với hai quý liền trước. Tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu ở mức 52,6%.

Chi phí lãi vay của doanh nghiệp được ước tính trên 40 tỷ đồng mỗi quý trong điều kiện mặt bằng lãi suất hiện tại. Trong khi đó, tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ chỉ còn hơn 20 tỷ đồng.

Việc chưa có dự án lớn được hạch toán khiến dòng tiền hoạt động chưa ghi nhận sự cải thiện rõ rệt, còn dư nợ vay duy trì ở mức tương đối ổn định. Do đó, chuyển nhượng một phần dự án hoặc tài sản tiếp tục là phương án Hodeco có thể thực hiện để bổ sung nguồn lực tài chính trong giai đoạn chờ mở bán The Light.

Diễn biến của cổ HDC trên thị trường.

Một trong những yếu tố được đề cập trong các phân tích về diễn biến này là sự cải thiện của các thông tin vĩ mô và chính sách hỗ trợ thị trường. Trong đó có yêu cầu các ngân hàng giảm lãi suất cho vay, điều chỉnh giảm giá điện và tiếp tục miễn thuế xăng dầu nhằm hỗ trợ kiểm soát lạm phát.

Bên cạnh diễn biến chung của nhóm bất động sản, mức định giá của HDC trước nhịp tăng cũng ở vùng thấp. Tại mức giá 9.800 đồng/cổ phiếu, P/B của doanh nghiệp được ước tính khoảng 0,76 lần, thấp hơn đáng kể so với mức bình quân gần 2 lần trong nhiều năm.

Tại phiên giao dịch sáng ngày 12/11/2026, cổ phiếu HDC được giao dịch quanh mức 13.150 đồng/cổ phiếu, tăng 0,38% so với giá tham chiếu. Tính từ vùng đáy khoảng 9.800 đồng/cổ phiếu trong tháng 10, thị giá đã phục hồi hơn 34%.

Thanh khoản cũng có sự cải thiện trong các phiên gần đây, với khối lượng khớp lệnh bình quân 10 phiên đạt gần 4 triệu cổ phiếu. Về định giá, HDC hiện có P/E khoảng 15,65 lần và P/B ở mức 1 lần, trong khi giá trị sổ sách đạt 12.940 đồng/cổ phiếu. Sau nhịp tăng mạnh, thị giá đã tiến sát giá trị sổ sách, cho thấy cổ phiếu không còn ở vùng định giá thấp như thời điểm chạm đáy.