Lợi nhuận Fast Retailing tăng 30%, Uniqlo tiếp tục giữ vai trò chủ lực

Doanh thu dự báo đạt 28 tỷ USD trong năm tài chính 2027

Tập đoàn bán lẻ thời trang Nhật Bản Fast Retailing vừa công bố kết quả kinh doanh năm tài chính 2026, kết thúc ngày 31/8/2026, với doanh thu và lợi nhuận hợp nhất cao nhất từ trước đến nay. Đây cũng là năm thứ 5 liên tiếp doanh nghiệp thiết lập kỷ lục kinh doanh mới.

Cụ thể, doanh thu hợp nhất đạt hơn 3.963 tỷ yen, tương đương khoảng 25 tỷ USD, tăng 17% so với năm trước. Lợi nhuận kinh doanh đạt 718,4 tỷ yen, tương đương khoảng 4,5 tỷ USD, tăng 30%.

Thu nhập tài chính ghi nhận lãi ròng 59,3 tỷ yen, gồm 52,2 tỷ yen tiền lãi đầu tư và 7,1 tỷ yen lãi chênh lệch tỷ giá từ việc quy đổi tài sản bằng ngoại tệ. Lợi nhuận trước thuế tăng 23%, đạt 802,5 tỷ yen, trong khi lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ tăng 25%, lên 542,5 tỷ yen.

Với kết quả kinh doanh tích cực, Fast Retailing dự kiến nâng cổ tức cuối năm lên 530 yen/cổ phiếu. Cộng với mức cổ tức giữa năm 320 yen/cổ phiếu, tổng cổ tức năm tài chính 2026 dự kiến đạt 850 yen/cổ phiếu, tăng 350 yen so với năm trước. Theo tập đoàn, kết quả này đến từ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của Uniqlo tại tất cả các khu vực, cùng chiến lược mở rộng mạng lưới cửa hàng chất lượng cao nhằm truyền tải hiệu quả giá trị LifeWear và cải thiện hoạt động vận hành.

Bước sang năm tài chính 2027, Fast Retailing dự báo doanh thu hợp nhất tăng 12%, lên 4.450 tỷ yen, tương đương khoảng 28 tỷ USD. Lợi nhuận kinh doanh dự kiến tăng 16%, đạt 830 tỷ yen; lợi nhuận trước thuế tăng 10%, lên 880 tỷ yen; lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ tăng 3%, đạt 560 tỷ yen.

Tổng cổ tức năm tài chính 2027 dự kiến đạt 900 yen/cổ phiếu, gồm hai đợt giữa năm và cuối năm, mỗi đợt 450 yen/cổ phiếu, tăng 50 yen so với năm trước.

Bắc Mỹ và châu Âu trở thành động lực tăng trưởng mới của Uniqlo

Fast Retailing được thành lập năm 1963, có trụ sở tại Tokyo và hoạt động theo mô hình kinh doanh khép kín, quản lý chuỗi giá trị từ thiết kế, sản xuất đến phân phối và bán lẻ. Tập đoàn sở hữu nhiều thương hiệu như Uniqlo, GU, Theory và PLST, trong đó Uniqlo là thương hiệu chủ lực, đóng góp phần lớn doanh thu và lợi nhuận.

Tại Nhật Bản, Uniqlo ghi nhận kết quả kinh doanh cao kỷ lục trong năm tài chính 2026. Doanh thu đạt gần 1.085 tỷ yen, tăng 6%, trong khi lợi nhuận kinh doanh tăng 8%, lên 196 tỷ yen.

Ở thị trường quốc tế, Uniqlo International đạt doanh thu 2.411 tỷ yen, tăng 26% so với năm trước. Lợi nhuận kinh doanh tăng 44%, lên gần 440 tỷ yen. Biên lợi nhuận kinh doanh cũng được cải thiện, trong khi tất cả các khu vực thuộc mảng này đều ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số ở cả doanh thu và lợi nhuận.

Tại Trung Quốc, doanh thu của Uniqlo đạt 724 tỷ yen, tăng 11%, còn lợi nhuận kinh doanh đạt 112 tỷ yen, tăng 25%. Tính theo nội tệ, doanh thu cả năm tăng khoảng 3% và lợi nhuận kinh doanh tăng khoảng 18%, phản ánh những tiến triển trong quá trình tái cấu trúc hoạt động tại thị trường Trung Quốc đại lục.

Hai thị trường Hong Kong và Đài Loan cũng ghi nhận tăng trưởng cả doanh thu lẫn lợi nhuận.

Điểm đáng chú ý nằm ở tốc độ tăng trưởng tại Bắc Mỹ và châu Âu. Doanh thu Uniqlo tại Bắc Mỹ đạt gần 365 tỷ yen, tăng 35% so với năm trước; lợi nhuận kinh doanh đạt gần 68 tỷ yen, tăng 53%.

Tại châu Âu, doanh thu đạt 512,6 tỷ yen, tăng 39%, trong khi lợi nhuận kinh doanh tăng 69%, lên 91,7 tỷ yen.

Trong khi đó, các thị trường Hàn Quốc, Đông Nam Á, Ấn Độ và Australia ghi nhận tổng doanh thu khoảng 809 tỷ yen, tăng 31%; lợi nhuận kinh doanh đạt 168,3 tỷ yen, tăng 44%.

Như vậy, lần đầu tiên tổng doanh thu của Uniqlo tại Bắc Mỹ và châu Âu vượt Trung Quốc, đồng thời cao hơn doanh thu của nhóm thị trường Hàn Quốc, Đông Nam Á, Ấn Độ và Australia. Diễn biến này cho thấy Bắc Mỹ và châu Âu đang trở thành những trụ cột quan trọng hơn trong cơ cấu tăng trưởng quốc tế của tập đoàn.

GU tăng lợi nhuận, các thương hiệu khác tiếp tục tái cơ cấu

Ngoài Uniqlo, các thương hiệu khác thuộc Fast Retailing cũng ghi nhận những diễn biến đáng chú ý. GU đạt doanh thu 336,7 tỷ yen trong năm tài chính 2026, tăng 2% so với năm trước. Lợi nhuận kinh doanh tăng 11%, lên 31,5 tỷ yen.

Trong khi đó, nhóm thương hiệu quốc tế khác ghi nhận doanh thu giảm 2%, xuống 128,5 tỷ yen, nhưng lợi nhuận kinh doanh tăng 7%, đạt 2,8 tỷ yen.

Thương hiệu Theory tiếp tục triển khai tái cấu trúc hoạt động trên toàn cầu. Doanh thu cả năm giảm, trong khi lợi nhuận tính theo đồng nội tệ duy trì tương đối ổn định.