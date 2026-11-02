Lợi nhuận Eximbank chạm đáy nhiều năm

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam - Eximbank (HoSE: EIB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 với kết quả kinh doanh kém tích cực. Lợi nhuận trước thuế trong quý chỉ đạt 186 tỷ đồng, giảm 67% so với cùng kỳ năm trước.

Đây cũng là một trong những quý ghi nhận mức lợi nhuận thấp của ngân hàng trong bối cảnh nhiều chỉ tiêu kinh doanh chính đồng loạt suy giảm.

Lợi nhuận 9 tháng thấp nhất trong nhiều năm

Nguyên nhân chính đến từ đà đi xuống của nguồn thu cốt lõi. Cụ thể, thu nhập lãi thuần trong quý III của Eximbank đạt gần 1.090 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là nguồn thu chủ lực của ngân hàng, do đó mức sụt giảm này tạo áp lực đáng kể lên kết quả kinh doanh chung.

Các mảng kinh doanh khác cũng chưa tạo được động lực bù đắp. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối giảm 74%, còn 26 tỷ đồng. Lãi thuần từ chứng khoán đầu tư giảm từ 1,2 tỷ đồng xuống còn 139 triệu đồng.

Ở chiều ngược lại, một số hoạt động ghi nhận tăng trưởng tích cực. Lãi thuần từ dịch vụ tăng gấp 4 lần, đạt 40 tỷ đồng; lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác tăng 2,5 lần, mang về 186 tỷ đồng. Tuy nhiên, quy mô đóng góp của các mảng này vẫn tương đối nhỏ so với thu nhập lãi thuần, chưa đủ sức bù đắp phần sụt giảm từ hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Đáng chú ý, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Eximbank trong quý III giảm tới 49% so với cùng kỳ, trong khi chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 6%. Hai yếu tố này kết hợp khiến lợi nhuận trước thuế của ngân hàng giảm sâu.

Tính chung 9 tháng, Eximbank ghi nhận 865 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, cũng giảm 58% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 664 tỷ đồng, giảm 59%. Đây cũng là mức lợi nhuận 9 tháng thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây của ngân hàng.

Với kết quả này, ngân hàng mới hoàn thành khoảng 57% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm.

Dư nợ cho vay và tiền gửi cùng giảm hai chữ số

Không chỉ chịu áp lực về lợi nhuận, quy mô hoạt động của Eximbank cũng thu hẹp đáng kể trong 9 tháng đầu năm.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của ngân hàng đạt 214.495 tỷ đồng, giảm 12% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng giảm 17%, còn 150.221 tỷ đồng, tương đương mức giảm ròng gần 31.000 tỷ đồng sau 9 tháng.

Ở phía nguồn vốn, số dư tiền gửi khách hàng đạt 158.299 tỷ đồng, cũng giảm 11% so với đầu năm, tương ứng mức giảm ròng gần 20.000 tỷ đồng.

Eximbank cũng là ngân hàng đầu tiên ghi nhận đồng thời đà sụt giảm 2 con số ở cả chỉ tiêu dư nợ cho vay và tiền gửi khách hàng sau 9 tháng đầu năm.

Điểm sáng trong bức tranh tài chính của Eximbank là quy mô nợ xấu đã giảm so với đầu năm. Tại ngày 30/9, tổng số dư nợ xấu (nhóm 3-5) của ngân hàng vào khoảng 3.973 tỷ đồng, giảm 24% so với đầu năm. Nhờ đó, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay giảm từ 2,86% xuống còn 2,64%.

Tỷ lệ bao phủ nợ xấu của Eximbank cũng giảm từ 44% hồi đầu năm xuống còn 41% vào cuối tháng 9.

Bên cạnh đà thu hẹp về quy mô tài sản và hoạt động tín dụng, tình hình nhân sự của Eximbank cũng có nhiều thay đổi. Theo báo cáo tài chính hợp nhất, tính đến ngày 30/9, ngân hàng có 5.358 nhân viên, giảm 783 người so với đầu năm. Bình quân trong 9 tháng đầu năm 2026, số lượng cán bộ nhân viên của Eximbank đạt 5.750 người, giảm 586 người so với cùng kỳ năm 2025.

Không chỉ giảm về số lượng lao động, thu nhập bình quân của nhân viên ngân hàng cũng đi xuống. Mức thu nhập bình quân trong 9 tháng đầu năm 2026 đạt 25,7 triệu đồng/người/tháng, giảm so với mức 27,9 triệu đồng/người/tháng cùng kỳ năm trước.