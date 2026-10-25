Lợi nhuận Dược phẩm CPC1 Hà Nội giảm 24% trong quý III/2026

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, CTCP Dược phẩm CPC1 Hà Nội (UPCOM: DTP) ghi nhận doanh thu thuần đạt 476 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng 31% lên 222 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp tăng nhẹ đạt 253 tỷ đồng.

Biên lợi nhuận gộp theo đó thu hẹp từ khoảng 59,3% trong quý III/2025 xuống còn 53,2% trong quý III/2026. Theo giải trình của doanh nghiệp, nguyên nhân chủ yếu đến từ giá nguyên vật liệu tăng cao và chi phí khấu hao lớn.

Trong kỳ doanh thu hoạt động tài chính tăng 45%, lên hơn 1 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính tăng 52%, lên 1,4 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí lãi vay tăng từ 884 triệu đồng lên 1,1 tỷ đồng.

Hàng tồn kho của CPC1 Hà Nội ghi nhận 434 tỷ đồng, tăng gần 10 tỷ đồng so với đầu năm và chiếm khoảng 25% tổng tài sản (Ảnh: DTP).

Đáng chú ý, chi phí bán hàng tăng gần 20%, lên 155 tỷ đồng, tương đương khoảng 33% doanh thu thuần. CPC1 Hà Nội cho biết chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí bán hàng khác tăng, trong đó chi phí nhân viên bán hàng tăng 5,36%. Nguyên nhân được doanh nghiệp đưa ra là việc mở rộng kênh phân phối và thị trường, kéo theo chi phí marketing, vận chuyển và các chi phí liên quan.

Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 4%, lên 10,5 tỷ đồng. Những yếu tố này khiến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 19%, còn 86,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, lợi nhuận khác chuyển từ mức lãi gần 1 tỷ đồng cùng kỳ sang lỗ 51 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành hơn 11,5 tỷ đồng, CPC1 Hà Nội báo lãi sau thuế quý III/2026 đạt gần 75 tỷ đồng, giảm 24% so với mức 99 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, CPC1 Hà Nội ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.351 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt gần 188 tỷ đồng, giảm 15% so với mức hơn 222 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của CPC1 Hà Nội đạt 1.739 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 965 tỷ đồng, còn tài sản dài hạn đạt 773 tỷ đồng.

Đáng chú ý, hàng tồn kho ghi nhận 434 tỷ đồng, tăng gần 10 tỷ đồng so với đầu năm và chiếm khoảng 25% tổng tài sản. Các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng từ 379 tỷ đồng lên 427 tỷ đồng, trong đó phải thu khách hàng đạt 283 tỷ đồng.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp tăng từ 380 tỷ đồng đầu năm lên 416 tỷ đồng vào cuối tháng 9/2026. Trong đó, nợ ngắn hạn đạt 322 tỷ đồng, còn nợ dài hạn tăng lên 93 tỷ đồng.

Đáng chú ý, dư nợ vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đạt 113 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 47 tỷ đồng đầu năm. Dư nợ vay dài hạn cũng tăng từ 33 tỷ đồng lên 93 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối quý III đạt 1.323 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 814 tỷ đồng. Riêng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối phát sinh trong kỳ đạt gần 188 tỷ đồng.

Ở diễn biến khác, ông Nguyễn Anh Quân - con ông Nguyễn Thanh Bình, Tổng Giám đốc kiêm Ủy viên HĐQT CTCP Dược phẩm CPC1 Hà Nội đã đăng ký mua 50.000 cổ phiếu DTP nhằm mục đích đầu tư.

Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 25/9 đến 23/10/2026 theo phương thức thỏa thuận. Tuy nhiên, theo thông báo kết quả giao dịch, ông Quân không mua cổ phiếu nào do thay đổi phương thức giao dịch.

Sau đó, ông Quân tiếp tục đăng ký mua 50.000 cổ phiếu DTP, dự kiến thực hiện từ ngày 30/9 đến 29/10/2026 theo phương thức khớp lệnh. Trước giao dịch, ông Quân không sở hữu cổ phiếu DTP, trong khi ông Nguyễn Thanh Bình đang nắm giữ hơn 7,8 triệu cổ phiếu, tương ứng 19,28% vốn điều lệ doanh nghiệp.