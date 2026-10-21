Lợi nhuận doanh nghiệp thép khởi sắc

Doanh nghiệp thép ghi nhận mức tăng trưởng tích cực về sản lượng tiêu thụ và kết quả kinh doanh. Ảnh: Hoàng Anh.

Công ty CP Thép tấm lá Thống Nhất (Thép Thống Nhất) công bố báo cáo tài chính quý III/2026, ghi nhận doanh thu thuần giảm mạnh 32% xuống còn hơn 124 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế tăng gấp 10 lần so với cùng kỳ lên 9,5 tỷ đồng.

Thép Thống Nhất cho biết, doanh nghiệp có lợi nhuận tăng đột biến nhờ tập trung vào nhóm sản phẩm có biên lợi nhuận cao, do đó giảm mạnh giá vốn so với doanh thu. Ngoài ra, sản lượng sản xuất và tiêu thụ đều tăng gần gấp đôi giúp công ty tối ưu hóa lợi nhuận.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Thép Thống Nhất đạt 794 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 14%, lãi sau thuế 13 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ.

Công ty CP Gang thép Thái Nguyên (Tisco) cũng ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 4,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 12,3 tỷ đồng, đi kèm với đó là doanh thu thuần tăng 39% so với cùng kỳ lên 3.842 tỷ đồng.

Mức tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận của Tisco đến từ nỗ lực tối ưu hóa chi phí sản xuất, bên cạnh sản lượng tiêu thụ tăng 28% so với cùng kỳ 2025.

9 tháng đầu năm, Tisco báo lãi 27,5 tỷ đồng, đảo ngược so với khoản lỗ 7 tỷ đồng cùng kỳ, trong khi doanh thu thuần tăng 20% lên 10.744 tỷ đồng.

Trong khi đó, Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát chưa công bố kết quả kinh doanh quý III/2026, tuy nhiên đã công bố thông tin sản lượng tăng 54% so với cùng kỳ lên 3,8 triệu tấn, trong đó thép cuộn cán nóng (HRC) lên tới 2 triệu tấn.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, “vua thép” Hòa Phát bán ra 10,3 triệu tấn thép, tăng 39% so với cùng kỳ, trong đó thép cuộn và thép xây dựng tăng 15% lên 4 triệu tấn, thép HRC tăng 59% lên gần 5,5 triệu tấn.

Tổng công ty Thép Việt Nam (VnSteel) cũng báo cáo mức tăng sản lượng tiêu thụ 28,6% so với cùng kỳ trong quý III/2026. Lũy kế 9 tháng đầu năm, VnSteel bán ra 3,46 triệu tấn thép, tăng 14,6% so với cùng kỳ 2025.

Nội địa khởi sắc, xuất khẩu có tín hiệu phục hồi

Sản lượng tăng mạnh kéo theo kết quả kinh doanh có phần khởi sắc của nhóm doanh nghiệp thép diễn ra trong bối cảnh đầu tư công đang được đẩy mạnh, hàng loạt dự án hạ tầng được triển khai giúp nhu cầu thép nội địa tăng trưởng mạnh mẽ.

Cùng với đó, thị trường bất động sản bắt đầu có những tín hiệu tích cực khi các vướng mắc pháp lý được tháo gỡ và việc xử lý dự án tồn đọng đang được đẩy mạnh, qua đó cũng gia tăng nhu cầu thép xây dựng.

Thuế chống bán phá giá áp dụng cho thép HRC khổ rộng lên hàng Trung Quốc cũng đang giúp ngành sản xuất thép nội địa củng cố lợi thế giá, giảm bớt phần nào sức cạnh tranh của thép nhập khẩu.

Theo Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), nhu cầu nội địa đang dẫn dắt thị trường thép, với điểm nhấn là các sản phẩm thép xây dựng, ống thép và thép HRC. Trong đó, sự gia tăng nhu cầu về thép HRC gắn trực tiếp với loạt động thái gia tăng năng lực sản xuất thép hạ nguồn của một số doanh nghiệp thép.

Đáng chú ý, Chứng khoán SSI dự báo, năm 2026 mới là giai đoạn chuẩn bị khi nhiều dự án đầu tư công đang ở bước giải phóng mặt bằng. Bước sang 2027, khi các dự án tập trung vào thi công, nhu cầu thép xây dựng dự kiến sẽ tiếp tục tăng vọt.

Trong khi đó, thị trường xuất khẩu thép còn nhiều sức ép khi EU, thị trường thép xuất khẩu lớn của Việt Nam, đang đặt mức hạn ngạch nhập khẩu thép Việt Nam là 1,6 triệu tấn/năm, thắt chặt so với mức 2,4 triệu tấn trước đó.

Một số thị trường khác, đơn cử như Mỹ cũng đang gia tăng rào cản thương mại liên quan tới thép, trong khi sức ép cạnh tranh từ thép Trung Quốc và những đối thủ khác đang ngày càng trở nên gay gắt.

Tuy nhiên, hoạt động xuất khẩu thép bắt đầu có tín hiệu tích cực trở lại. Số liệu từ Cục Hải quan, trong 9 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu gần 8,9 triệu tấn thép, tăng 12,5%, còn kim ngạch tăng tới gần 20% lên 6,2 tỷ USD, nhờ vào giá bán được cải thiện đáng kể.

Dù vậy, thị trường xuất khẩu thép vẫn còn nhiều áp lực khi nhu cầu thép toàn cầu được dự báo sẽ đi ngang trong năm 2026, theo Hiệp hội Thép thế giới (WSA). Do đó, thị trường nội địa vẫn tiếp tục là bệ đỡ quan trọng cho nhóm doanh nghiệp thép, trong bối cảnh các doanh nghiệp tích cực gia tăng công suất.