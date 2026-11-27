Theo tính toán của TCBS, tổng lợi nhuận sau thuế quý 3/2026 của doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán đạt 243.901 tỷ đồng, tăng 46,1% so với cùng kỳ nhờ động lực doanh thu tăng 43% và chỉ thấp hơn 0,1% so với mức đỉnh của quý 2.

Đáng chú ý, lợi nhuận không chia đều cho số đông mà dồn mạnh về các doanh nghiệp đầu đàn. Dù có tới 10/13 nhóm ngành ghi nhận tăng trưởng nhưng tỷ lệ doanh nghiệp thực sự tăng lãi chỉ dừng ở mức 54,2%. Ngoài ra, có tới 9 ngành ghi nhận tính trạng, riêng ba doanh nghiệp lớn nhất đã nắm giữ hơn một nửa lợi nhuận toàn ngành.

Thực tế trên cho thấy, sự phân hóa sâu sắc trong lợi nhuận giữa các doanh nghiệp ngay trong cùng một lĩnh vực và điều này có thể ảnh hưởng đến sự phân hoá của dòng tiền trên thị trường chứng khoán.

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Cổ phiếu doanh nghiệp đầu ngành sẽ dẫn dắt cuộc chơi?

Tại chương trình gặp gỡ với nhà đầu tư mới diễn ra của Techcom Securities (TCBS), ông Vương Duy Anh, Chuyên gia cao cấp Đầu tư và Quản lý danh mục Techcom Capital, nhận định, không chỉ ở Việt Nam mà ở nhiều thị trường khác như Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản... cũng ghi nhận tình trạng tương tự. Mức đóng góp lợi nhuận không còn lan tỏa rộng mà tập trung vào các doanh nghiệp đầu ngành.

Mỗi ngành sẽ chỉ còn khoảng hai đến ba tập đoàn dẫn dắt. Do đó, theo quan điểm của ông Anh, chiến lược đầu tư cần ưu tiên cho các doanh nghiệp này.

"Quý 4 này, chúng tôi cũng sẽ ưu tiên nhóm bán lẻ vì tổng mức bán lẻ và tiêu dùng tăng tốc mạnh từ khoảng 7 – 8% cuối năm ngoái lên gần 15%. Ngoài ra, với nhóm ngân hàng, chúng tôi tập trung vào các ngân hàng đầu ngành như VCB, BID, CTG vì định giá hiện ở mức rất rẻ so với lịch sử giao dịch của các mã này", ông Duy Anh chia sẻ.

Trong ngắn hạn, áp lực tăng lãi suất và lạm phát trong nước đã qua ở quý 3 vừa qua dù lộ trình lãi suất giảm có thể cần thời gian và kéo dài sang năm. Mức tăng trưởng lợi nhuận cao trong quý 3 năm nay có thể chậm lại về trung bình khoảng 15 – 20% trong quý 4 và sang năm 2027 do mức nền cao. Dẫu vậy, theo chuyên gia, mức tăng trưởng này vẫn mang lại nhiều cơ hội lớn cho thị trường.

Tuy nhiên, thực tế trên cũng sẽ khiến việc chọn lọc cổ phiếu của nhà đầu tư trở nên khó khăn, mất nhiều công sức hơn khi sự tăng trưởng lợi nhuận và đóng góp cho thị trường ngày càng tập trung vào ít cổ phiếu đầu ngành.

"Xu hướng tập trung này sẽ tiếp tục sang năm 2027, đòi hỏi nỗ lực tìm kiếm lớn hơn", chuyên gia Techcom Capital nhận định.

Trong 3 – 5 năm tới, triển vọng của thị trường khá tích cực nhờ Chính phủ đẩy mạnh tăng trưởng, cộng hưởng với cơ cấu dân số, quá trình đô thị hóa và đầu tư hạ tầng. Trước mắt, khó khăn chủ yếu đến từ bên ngoài như xung đột địa chính trị và mặt bằng lãi suất cao tại Mỹ, châu Âu. Dù vậy, nội lực thị trường vẫn đáng kỳ vọng nhờ các doanh nghiệp đầu ngành duy trì lợi nhuận tốt và ngày càng lớn mạnh tiêu biểu như Vingroup.

"Những gì tiêu cực nhất đã qua trong quý 3"

Theo quan điểm của ông Duy Anh, lạm phát và lãi suất đang là những vấn đề cần theo dõi. Tuy nhiên, ở góc nhìn tích cực, vị chuyên gia cho biết, giá xăng đang giảm nhanh giúp giảm chi phí năng lượng cho toàn nền kinh tế và hạ nhiệt lạm phát. Câu chuyện Mỹ – Iran vẫn cần theo dõi nhưng sau nửa năm qua, các nền kinh tế đã thích ứng với việc eo biển Hormuz bị kiểm soát và tìm tuyến đường khác, giúp giá dầu hạ nhiệt.

"Nếu lạm phát hạ nhiệt và lãi suất được kiểm soát từ nay đến năm sau, lợi nhuận và biên lợi nhuận doanh nghiệp sẽ có dư địa cải thiện, tạo bối cảnh đầu tư thuận lợi hơn từ nay đến năm 2027", ông nhận định.

Ở trong nước, theo quan điểm của ông, lãi suất đã qua giai đoạn căng thẳng nhất. Mặt bằng hiện tại vẫn khá cao và có tác động nhất định đến thị trường, nhưng mức độ căng thẳng đã hạ nhiệt.

"Sang năm sau, khi lạm phát hạ nhiệt tiếp, Ngân hàng Nhà nước sẽ có dư địa thúc đẩy, kiềm chế lãi suất và hỗ trợ nền kinh tế tốt hơn. Góc nhìn của tôi thiên về trung tính đến tích cực hơn một chút, và những gì tiêu cực nhất đã qua giai đoạn quý 3/2026", ông chia sẻ.

Vị chuyên gia nhận định, dù vẫn còn đó những biến số khó lường, bức tranh thị trường đang dịch chuyển theo hướng tích cực hơn, hứa hẹn mở ra giai đoạn khởi sắc từ cuối năm 2026 sang năm 2027.