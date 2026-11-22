Định giá P/E ngoài nhóm Vingroup về đáy tháng 3/2020 dù lợi nhuận toàn sàn tăng mạnh

Công bố ngày 20/11/2026, báo cáo chiến lược thị trường quý IV/2026 của Trung tâm Phân tích Chứng khoán DSC chỉ ra sự lệch pha rõ rệt giữa kết quả kinh doanh và diễn biến thị giá trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Số liệu thống kê cho thấy tổng lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) tăng 48,9% trong 9 tháng đầu năm 2026. Tính riêng quý III/2026, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận đạt 52,3% so với cùng kỳ năm trước, ghi nhận mức cao nhất kể từ quý II/2021.

Trái ngược với đà tăng mạnh của lợi nhuận, mặt bằng định giá thị trường lại thu hẹp xuống vùng thấp nhất nhiều năm. Tính đến ngày 30/10/2026, hệ số giá trên lợi nhuận (P/E) của toàn sàn HoSE chỉ còn 11 lần, thấp hơn khoảng 22% so với mức trung vị giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2026. Nếu loại trừ nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup gồm Vingroup (VIC), Vinhomes (VHM), Vincom Retail (VRE) và Vinpearl (VPL), mức P/E của phần còn lại trên thị trường lùi về 9,4 lần, tương đương vùng đáy thiết lập vào tháng 3/2020 khi đại dịch Covid 19 bùng phát và thấp hơn khoảng 31% so với trung vị lịch sử.

Sự phân hóa thể hiện rõ qua biến động thị giá cổ phiếu trong hai năm gần đây. Trong năm 2025, chỉ số VN Index tăng 41%, nhưng rổ cổ phiếu ngoài nhóm Vingroup chỉ ghi nhận mức tăng 15%. Bước sang năm 2026, tính đến hết tháng 10, mặt bằng giá của rổ cổ phiếu này đã giảm 11%. Theo tính toán của Chứng khoán DSC, hệ số P/E của rổ cổ phiếu ngoài nhóm Vingroup giảm 3,9 lần, từ mức 13,3 lần vào cuối năm 2025 xuống còn 9,4 lần. Trong mức thu hẹp này, tác động từ việc lợi nhuận tăng đóng góp 2,8 lần, còn giá cổ phiếu giảm đóng góp 1,1 lần, tương đương khoảng 30%. Kết quả này phản ánh định giá đi xuống không đơn thuần do lợi nhuận tăng nhanh hơn thị giá, mà còn cho thấy nhà đầu tư đang chấp nhận mức trả giá thấp hơn cho mỗi đồng lợi nhuận doanh nghiệp tạo ra.

Mười cổ phiếu gánh 83% tăng trưởng lợi nhuận, chất lượng dòng tiền kinh doanh suy giảm

Lý giải nguyên nhân khiến định giá thị trường chưa cải thiện tương xứng với tăng trưởng chung, Chứng khoán DSC cho rằng đà tăng lợi nhuận chưa lan tỏa rộng trên toàn sàn. Trong quý III/2026, dù tổng lợi nhuận toàn thị trường tăng 52,3%, doanh nghiệp ở mức trung vị chỉ ghi nhận tốc độ tăng 1% so với cùng kỳ. Tỷ lệ doanh nghiệp đạt mức tăng trưởng lợi nhuận trên 15% cũng thu hẹp từ 51% xuống còn 40% trong ba quý gần nhất. Ngược lại, có tới 23% doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận giảm trên 30% trong quý III, tăng đáng kể so với mức 16% của quý liền trước, đồng thời 8% doanh nghiệp chuyển từ có lãi sang thua lỗ.

Mức độ tập trung lợi nhuận thể hiện rõ khi xét dữ liệu lũy kế 9 tháng đầu năm 2026. Chỉ 10 mã cổ phiếu đã đóng góp tới 83% tổng phần lợi nhuận tăng thêm của toàn sàn HoSE; nếu loại bỏ nhóm này, tăng trưởng lợi nhuận của phần còn lại trên thị trường chỉ đạt 13,2%, thấp hơn đáng kể mức tăng chung 48,9%. Riêng hai doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vingroup là Vinhomes (VHM) và Vingroup (VIC) đã kéo tốc độ tăng trưởng lợi nhuận toàn sàn từ 28,2% lên 48,9%. Thống kê của DSC ghi nhận Vinhomes (VHM) đóng góp 29% phần lợi nhuận tăng thêm và Vingroup (VIC) đóng góp 16%, theo sau là Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) với 12%, Hòa Phát (HPG) chiếm 6% và VietinBank (CTG) đóng góp 4%.

Bên cạnh mức độ tập trung cao, một phần tăng trưởng lợi nhuận đến từ các yếu tố bất thường hoặc sự phục hồi trên nền thấp. Trường hợp điển hình là Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) hưởng lợi khi chênh lệch giá sản phẩm lọc dầu so với dầu thô (crack spread) tăng mạnh do nguồn cung dầu gián đoạn, kết hợp lợi nhuận hàng tồn kho và nền so sánh thấp trong năm 2025.

Tại nhóm bất động sản ngoài Vingroup, lợi nhuận 9 tháng tăng 42,9% nhưng phần lớn xuất phát từ việc Novaland (NVL) chuyển từ lỗ sang có lãi; nếu loại bỏ NVL, lợi nhuận các doanh nghiệp còn lại trong nhóm thực tế suy giảm với mức tăng trưởng trung vị âm 13,1%. Ở chiều ngược lại, ngành ngân hàng ghi nhận sự tăng trưởng tương đối đồng đều khi lợi nhuận toàn ngành tăng 18,7%, tương đương tốc độ tăng của ngân hàng trung vị, với 86% nhà băng báo lãi đi lên.

Một rào cản khác tác động trực tiếp đến tâm lý định giá của nhà đầu tư là sự chênh lệch giữa lợi nhuận kế toán và dòng tiền thực thu. Theo phân tích của Chứng khoán DSC, nếu loại trừ nhóm Vingroup, tỷ lệ dòng tiền từ hoạt động kinh doanh trên lợi nhuận sau thuế của khối doanh nghiệp phi tài chính đã giảm từ mức 0,58 lần trong 9 tháng đầu năm 2025 xuống còn 0,47 lần trong cùng kỳ năm 2026. Diễn biến này cho thấy phần lớn khoản lợi nhuận hạch toán chưa chuyển hóa tương ứng thành dòng tiền từ hoạt động kinh doanh cốt lõi, qua đó đặt ra câu hỏi về chất lượng lợi nhuận cũng như khả năng duy trì đà tăng trưởng trong những quý tiếp theo.